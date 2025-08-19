«Свободные люди»: триллер об отце и сыне, которые хотели жить вне закона

В российском прокате можно посмотреть криминальный триллер «Свободные люди», главные роли в котором исполнили Ник Офферман («Парки и зоны отдыха») и Джейкоб Тремблей («Доктор Сон»). Режиссёром фильма выступил дебютант Кристиан Суигал. Премьера картины прошла на кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке. Автор «Рамблера» рассказывает, почему «Свободные люди» нельзя пропускать в кино.

© Concourse Media

Джерри Кейн (Офферман) — угрюмый мужчина средних лет, который воспитывает сына Джозефа (Тремблей) в суровых, почти спартанских условиях. Юноша не ходит в школу, почти не видится со сверстниками и часто остаётся дома один, пока отец колесит по стране с очередным семинаром. Джерри состоит в «движении свободных людей» (или «суверенных граждан») — группе антиправительственных активистов, которые отвергают закон, налоговое право и всё, что связано с государством. В основе их идеологии лежит собственная система убеждений, основанная на неверном толковании закона. Патриарх семейства игнорирует уведомления из банка и извещения о выселении из дома. Юный Джозеф переживает, что скоро их семья окажется на улице. А Джерри напротив уверен в своей правоте и не собирается платить по счетам. Однажды противостояние мужчины и органов власти оборачивается огромной трагедией.

Фильм основан на реальной истории, которая произошла в Мемфисе в мае в 2010 году. Принадлежащие к группе «суверенных граждан» отец и сын по фамилии Кейн убили двух офицеров на автостраде. После подозреваемые были расстреляны сотрудниками полиции. Дело вызвало широкий резонанс, после которого власти США и Австралии определили группу антиправовых активистов как потенциальную террористическую угрозу.

В полнометражном дебюте постановщик Кристиан Суигал пытается не только осмыслить страшную трагедию, но и выступить с критикой в адрес закона о покупке и хранении оружия в США. Отец и сын спокойно приобретают огнестрельное оружие и патроны, а вдоль автострад развешаны билборды, гласящие, что любому человеку для счастья нужна лишь любовь и новая пушка.

© Concourse Media

Режиссёр смещает фокус с самой трагедии в сторону предшествующих ей событий, ступая на зыбкую территорию психологизма. В персонажах Оффермана и Тремблея угадываются духовные преемники протагонистов Нового Голливуда. Кейн-старший, как и Трэвис Бикл из фильма Мартина Скорсезе «Таксист», готов устроить крестовый поход. Он проповедует свою философию всем желающим, постоянно выступает на радио и гастролирует по стране с семинарами. В риторике мужчины прослеживаются открытая ярость и ненависть в отношении любых представителей власти. На одном из семинаров, ссылаясь на Библию, Джерри открыто заявляет, что готов убивать, если того потребует ситуация. На постоянных вылазках в тир отец учит сына метить мишени в голову. «Они носят бронежилеты» — заявляет папа. Кейн-старший — открытая пороховая бочка, которую оставили вблизи костра.

Влияние Нового Голливуда не ограничивается сомнительными моральными принципами персонажей и их ярко выраженной маскулинностью. Жестокая финальная перестрелка отсылает к последней сцене фильма «Бонни и Клайд» режиссёра Артура Пенна. А сам Джерри Кейн мог стать главным героем в фильмах американского постановщика и сценариста Пола Шредера, который выпустил трилогию о мужчинах в кризисе («Дневник пастыря», «Холодный расчёт», «Тихий садовник»). Недаром он хвалил «Свободных людей» в своих социальных сетях. Но в отличие от антигероев фильмов Скорсезе, Пенна и Шредера, Суигал не пытается симпатизировать своим персонажам. Джерри Кейн — безумец с автоматом наперевес, который лишил сына не только детства, но и будущего.

© Concourse Media

Ярким контрапунктом истории взаимоотношений Кейнов становится сюжетная линия семейства полицейских Бучаров. Джон Бучар (Деннис Куэйд) — шеф полиции, чей сын Адам (Томас Манн) решил пойти по стопам отца. Бучар-старший — не менее требовательный родитель, а теперь уже и дедушка, который запрещает сыну брать на руки грудного ребёнка — иначе избалуешь. Параллели между Джерри и Джоном подчёркивают их сходство в вопросах воспитания и непоколебимости принципов. Но, несмотря на свод собственных правил, которым следуют мужчины, различия между ними проявляются немного позже. Кейн — загнанный в угол зверь, обозлённый на весь мир, в том числе и на собственного ребёнка. Бучар — строгий родитель, который желает сыну лишь лучшего. Однажды пути семейств пересекутся, что и приведёт к большой трагедии.

Одно из главных достоинств криминального триллера — блестящие актёрские выходы Оффермана и Тремблея. Ранее дуэт отметился совместной работой в драме «Жизнь Чака». Хотя Офферман прославился благодаря своей работе в комедийном сериале «Парки и зоны отдыха», он отлично справляется и с драматическими ролями. «Свободные люди» очередное тому подтверждение. 18-летний канадский актер Джейкоб Трамбле ничуть не уступает своему старшему коллеге. На лице юноши то и дело проскальзывают сомнения в убеждениях отца. Джо хочет поступить в колледж, испытывает романтические чувства к соседке и мечтает жить обычной жизнью подростка. Но в переломный момент отцовская выучка и родственные связи берут верх над рациональным мышлением.

© Concourse Media

Помимо прочего, Суигал пытается отрефлексировать и животрепещущую тему подросткового насилия. Но, в отличие от популярного британского мини-сериала «Переходный возраст» о 13-летнем мальчике, который зарезал свою одноклассницу, автор «Свободных людей» говорит прямо — виноваты родители. Сам Джерри же до последнего предстаёт загадкой. Причины его ненависти к государству долгое время остаются неясны. Лишь небольшой диалог, предшествующий финалу, даёт небольшую подсказку. Несколько лет назад у него погибли жена и новорожденная дочь, после чего так и не смог смириться с потерей.

Режиссёр подробно исследует причины, которые привели к трагической развязке, в очередной раз напоминая, что никто не должен бороться с проблемами в одиночку. В жизни Джерри Кейна было множество возможностей выбрать другой, менее радикальный путь борьбы с системой. «Свободные люди» — пугающий триллер, который демонстрирует, к каким ужасным последствиям может привести ярость.

