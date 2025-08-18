Шарлиз Терон против Умы Турман: стоит ли смотреть боевик «Бессмертная гвардия 2»

На стриминге Netflix можно посмотреть фильм «Бессмертная гвардия 2» — продолжение хитового фантастического боевика 2020 года. Оба фильма основаны на одноимённом комиксе Грега Руки, также ставшего сценаристом экранизации, и Леандро Фернандеса. В главных ролях снялись Шарлиз Терон, Кики Лэйн, Маттиас Шонартс, Чиветель Эджиофор и Ума Турман. «Рамблер» рассказывает, каким получилось продолжение и почему амбиции создателей не совпали с их возможностями.

© Netflix

В первой части «Бессмертной гвардии» речь шла о группе бессмертных воинов, которые испокон веков помогают людям решать различные, чаще всего военные конфликты. Их лидер Андромаха (Шарлиз Терон) — якобы первая из бессмертных. Когда-то у неё была верная подруга и соратница Куан (Вероника Нго), которую в Средневековье заковали в «железную деву» и бросили на дно океана. Пролежав в воде несколько столетий, девушка внезапно появляется в сцене после титров в первой части. О том, как Куан освободилась и что ей нужно, зритель узнаёт уже в продолжении.

«Бессмертная гвардия 2» начинается с бодрой экшен-сцены на живописной итальянской вилле. Андромаха, в прошлой части потерявшая своё бессмертие, действует аккуратно. Зато остальные участники группы резвятся на полную катушку, выполняя очередной контракт по поимке наркобарона в Хорватии и в процессе устраивая погоню по побережью Адриатического моря. Контракт для них нашёл бывший оперативник ЦРУ, а ныне их союзник в мире обычных людей и работодатель Копли (Чиветель Эджиофор). Вскоре к самой младшей из бессмертных — Найл (Кики Лэйн) — во снах является загадочная блондинка со злобным выражением лица. Герои понимают, что грядёт беда.

© Netflix

Злодейку с устрашающим именем Дискорд, что в переводе с английского значит «Раздор», играет Ума Турман. Актриса здесь возвращается к образу боевой женщины из «Убить Билла»: выполняет трюки и дерётся на мечах. Перед премьерой Netflix даже выпустил отдельный персонажный постер, на котором Турман повторяет свою боевую стойку из знаменитого боевика Квентина Тарантино. Турман ― одно из двух актёрских усилений сиквела. Вторым новичком стал Генри Голдинг из «Джентльменов» в роли ещё одного бессмертного по имени Туа, который скрылся от мира в своей собственной библиотеке и решил посвятить бесконечную жизнь науке. Именно Туа рассказывает героям правду о Дискорд: что она самая первая из бессмертных и что именно она вытащила с океанского дна подругу Андромахи Куан, чтобы та отомстила приятельнице за многовековое бездействие.

Сюжет сиквела совсем лишён вдохновения: создаётся ощущение, будто бы эту историю придумывали на ходу. Фантастический элемент этого мира кажется надуманным и неубедительным. В какой-то момент выясняется, что герой может передать своё бессмертие другому, просто если искренне этого захочет. А ещё он может лишиться бессмертия, если его ранит человек с определённым родимым пятном. Кроме того, второй фильм подряд зрителям так и не рассказывают, откуда вообще взялись бессмертные. Не то чтобы изначально это было интересно, но всё-таки.

Оригинал 2020-го был слаб, но среди его преимуществ можно назвать режиссёра Джину Принс-Байтвуд, автора важной для «чёрного» кинематографа картины «Любовь и баскетбол»: этот фильм аутентично отображал чернокожих в спорте, поднимал вопросы борьбы с гендерными стереотипами и вошёл в реестр культурно значимых произведений американского искусства. Принс-Байтвуд пришла из скромного независимого кино и попыталась очеловечить супергеройскую историю, сделав акцент не на фэнтезийном элементе, а на переживаниях героев. Но, к сожалению, с большим блокбастером режиссёр не справилась: далеко не у всех есть талант ставить экшен-сцены.

© Netflix

Постановщицей сиквела стала Виктория Махони, до этого снимавшая только телевизионный контент, что ещё хуже сказалось на визуальной составляющей продолжения: картинка в «Бессмертной гвардии 2» блёклая, монтаж напоминает дешёвые телесериалы, а погони и драки вызывают лишь скуку. Кроме того, авторы оригинала позволили себе поиграть с различными историческими эпохами, одевая героев в старинные наряды, а создатели сиквела отказались и от этого.

Главным светлым пятном фильма становится актёр Лука Маринелли, у которого с 2020 года карьера резко пошла в гору. Совсем недавно он выдал феноменальный перфоманс в мини-сериале Джо Райта «Сын века», блистательно сыграв Бенито Муссолини, а прямо сейчас Маринелли можно встретить в горячо обсуждаемой видеоигре Хидэо Кодзимы Death Stranding 2: On the Beach. В фильме Netflix итальянский актёр играет одного из бессмертных в команде Андромахи ― самого чувствительного персонажа из всех.

«Бессмертная гвардия 2», пролежавшая в монтажной целых три года (съёмки завершились ещё в 2022-м), к моменту релиза уже успела состариться. Это невзрачный и проходной фантастический боевик, в котором не за что зацепиться. Вялый сюжет нагоняет скуку, серые персонажи вызывают тоску, зрелищность практически на нуле. Первая «Бессмертная гвардия» на момент выхода вошла в топ-10 самых успешных оригинальных запусков в истории платформы. Создатели и на сей раз верят в успех и надеются на третью часть, буквально оборвав картину перед самой развязкой. Возможно, стоит и эту рецензию обрубить на полуслове.

