«Мстители. Финал»: в одном из самых кассовых фильмов нашли забавные киноляпы

В 2026 и 2027 годах на экраны выйдут сразу два новых фильма о Мстителях. По данным издания Deadline, 18 декабря 2026 года состоится премьера «Мстители. Судный день», а 17 декабря 2027 года — «Мстители. Тайные войны». Это будут уже шестой и седьмой фильмы об отряде супергероев, сражающихся со злодеями и инопланетными захватчиками. Все они входят в рейтинг самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа. Например, последний фильм — «Мстители. Финал» 2019 года — по данным портала Boxofficemojo.com за всё время проката заработал 2,8 миллиарда долларов США, что ставит его на второе место среди самых кассовых фильмов в истории. Но не обошлось в картине без киноляпов. Автор «Рамблера» пересмотрел фильм и нашел фрагменты с забавными несостыковками.

© Marvel Studios

Интересные факты

Фильмы про отряд супергероев под названием «Мстители» — проект одной из самых масштабных медиафраншиз в мире «Кинематографическая вселенная Marvel». Сегодня она включает в себя 35 выпущенных фильмов о разных супергероях (ещё порядка десяти находятся в работе), основанных на комиксах компании Marvel и снятых киностудией Marvel Studio. По данным издания Variety, в общей сложности франшиза заработала почти 30 миллиардов долларов.

Первый фильм франшизы, «Железный человек» с Робертом Дауни-младшим, вышел на экраны в 2008 году. С тех пор актёр стал бессменным исполнителем роли миллиардера, плейбоя и филантропа Тони Старка, создавшего для себя костюм Железного человека. Сыграл он и во всех пяти частях «Мстителей», а в последней герой Дауни-младшего героически погиб. Он отобрал у Таноса (Джош Бролин) камни Бесконечности и щёлкнул пальцами, чтобы вернуть назад исчезнувших в предпоследней части людей. Как пишет Variety, в новых фильмах «Мстители. Судный день» и «Мстители. Тайные войны» Дауни сыграет суперзлодея Доктора Дума: его контракт предполагает миллионные гонорары (сумма не уточняется), а также множество привилегий, включая полёты на частном самолёте, специальную охрану и целый «трейлерный лагерь».

Первый фильм из серии «Мстители» вышел на экраны в 2012 году. Помимо Железного человека в нём появились и другие герои франшизы: Капитан Америка в исполнении Криса Эванса, Халк в роли Марка Руффало, русская шпионка Наташа Романофф, которую играет Скарлетт Йоханссон, и другие. Режиссёром и сценаристом выступил Джосс Уидон. По данным Кинопоиска, при бюджете фильма в 220 миллионов долларов, за всё время проката он заработал больше 1,5 миллиардов долларов и на тот момент вошёл в десятку самых кассовых в мире. Согласно тому же источнику, сегодня в рейтинге находятся все пять частей «Мстителей» — каждый преодолел отметку в один миллиард долларов.

© Marvel Studios

Но самым кассовым фильмом серии пока остаётся «Мстители. Финал». При бюджете в 356 миллионов долларов США, по данным портала Boxofficemojo.com, только за первые пять дней в мировом прокате он заработал рекордные 1,2 миллиарда долларов США — до сих пор ни один фильм не собрал такую сумму за столь короткий срок. За всё время проката выручка составила почти 2,8 миллиарда долларов США, что делает проект вторым самым кассовым фильмом в мире (после «Аватара»).

Режиссёрами «Финала», как и предшествующей ему части «Мстители. Война бесконечности», выступили братья Энтони и Джо Руссо. По сравнению с первыми частями «Мстителей», геройский состав в двух последних значительно расширился. На борьбу с инопланетным захватчиком Таносом поднялись все супергерои, включая Доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч), Человека паука (Том Холланд), Чёрную пантеру (Чедвик Боузман), Алую Ведьму (Элизабет Олсен), Человека-муравья (Пол Радд) и другие. Правда, в первой части «Финала» зрители видят состав Мстителей из первой серии проекта — остальные по сюжету исчезли в предыдущей части, и появляются лишь на финальную битву.

Интересно, что на съёмки «Мстители. Финал» Роберт Дауни-младший приглашал музыкантов, которые развлекали актёров в обеденный перерыв. Фраза «Люблю тебя три тысячи раз», которую говорит Тони Старку его дочка — это реальная фраза, которую актёр услышал от своего ребёнка. А половина финальной битвы супергероев с Таносом — одна из самых зрелищных сцен в фильме — была нарисована за 16 недель 1,5 тысячами художников по визуальным эффектам.

Киноляпы в фильме

1. Самое начало фильма. Капитан Марвел привозит корабль, где находятся Тони Старк (Железный человек) и Небыла из космоса на базу Мстителей. Мы видим, как трясётся зеркало в ванной комнате, когда Стив Роджерс (Капитан Америка) бреется. Но когда герои выбегают навстречу кораблю, никакой тряски или хотя бы ветерка нет, у героев даже волосы не развеваются. Хотя, по идее, всё должно «ходить ходуном».

© Marvel Studios

2. Доктор Брюс Бэннер (Халк) отправляет Скотта Лэнга (Человек-муравей) в прошлое. Зрители видят, как по правую сторону от Бэннера стоит Стив Роджерс, а по левую — Наташа Романофф. Когда через несколько секунд героев показывают со спины, Роджерс находится уже посередине, а Бэннер — справа от него. Еще через несколько секунд героев снова показывают спереди — все возвращаются на места.

© Marvel Studios

3. Скотт Лэнг рядом с базой Мстителей ожидает прибытия корабля Стражей галактики и собирается перекусить сэндвичем. Поток ветра от двигателей корабля сносит начинку с сэндвича и опрокидывает стакан, который в следующем кадре лежит рядом с героем на лавочке. Но когда в следующем кадре рядом приземляется Руди в железном костюме, стакана и сендвича нигде нет. Когда же через секунду рядом с Лэнгом проходит доктор Бэннер, стакан и остатки сэндвича валяются под лавкой.

© Marvel Studios

4. Следующая сцена. Доктор Бэннер отдаёт Лэнгу два сэндвича. Но при смене кадра в руке у Человека-муравья — только один.

© Marvel Studios

5. Тор и енот Ракета прилетают на Асгард, чтобы добыть эфир. Тор ставит пивную банку на одну из колонн, где она и находится во время всего разговора героев. Но когда Тор идёт отвлекать мать, а енот — за эфиром, банка загадочным образом куда-то исчезает.

© Marvel Studios

6. Сцена, в которой Капитан Америка сражается с самим собой в прошлом. Перед дракой он ставит кейс с одним из камней бесконечности рядом, но через несколько секунд, при смене кадра, кейс куда-то исчезает. А ещё через несколько секунд, при крупном плане, появляется вновь.

© Marvel Studios

7. Битва Тора и Капитана Америки с Таносом. Тор выбивает у злодея из рук меч, который улетает в неизвестном направлении. Танос продолжает драться без оружия. Тор призывает секиру, которую Танос перехватывает и пытается убить бога грома. Но злодея сбивает с ног молот Тора, брошенный капитаном Америкой. В следующем кадре Танос, вновь со своим мечом, начинает биться с кэпом. Как меч вернулся к Таносу?

© Marvel Studios

8. Финальная битва. Человек-муравей и Оса отправляются в фургон, чтобы подготовить трансформатор к отправки камней бесконечности в прошлое на свои места. При этом через несколько секунд зрители видят, как Человек-муравей уже в крупном размере крушит соперников на поле боя. Как он мог оказаться сразу в двух местах одновременно?

© Marvel Studios

«Гарри Поттер»: в фильмах о юном волшебнике обнаружены забавные киноляпы