«Атель-Матель»: какой получилась комедия в стиле Гайдая с Цапником

В прокат вышел фильм «Атель-Матель» с Яном Цапником в главной роли. Картина рассказывает о пронырливом обнальщике, который из-за своих тёмных дел вынужден вместе с семьей сбежать из столицы в Дагестан. «Рамблер» рассказывает, что не так с юмором в этом проекте и как история в формате мюзикла пытается воссоздать атмосферу знаменитых советских комедий.

Главный герой авантюрной истории «Атель-Матель» Саша Родионов (Ян Цапник) — мастер проворачивать сомнительные дела. Благодаря таким махинациям он и его семья живут в шикарном особняке, ездят на элитных автомобилях и наслаждаются жизнью. Однажды Саша берётся за сложную задачу, и что-то идёт не так: в итоге он оказывается должен большую сумму денег мистическому авторитету по кличке Пчеловод. Антагонист известен жестоким нравом, и Саша начинает опасаться за себя и своих родных.

Мужчина решает воспользоваться предложением одного из своих подельников и, став участником программы по защите свидетелей, переезжает в Дагестан. Только все сразу идёт не по плану: сначала Саше придётся уговорить на поездку свою строптивую супругу, бывшую поп-певицу Наталью (Анастасия Панина), угрюмую дочь-школьницу и сына-шалопая.

Саша будет вынужден использовать всё свое красноречие, чтобы убедить семью на цифровой детокс: выбросить телефоны, карточки и отправиться в отпуск мечты. Правда, некоторые детали путешествия герой замалчивает. Поэтому, когда эта колоритная компания оказывается в Махачкале, то сразу привлекает ненужное внимание — уж очень чужеродно москвичи смотрятся среди местных.

Чтобы добавить истории красок, создатели наделили каждого члена семьи своей «фишкой»: Наталья в любых обстоятельствах щеголяет в ярко-розовом костюме, дочь отказывается общаться с кем бы то ни было вербально и использует планшет для выражения эмоций — пишет на нём то, что хочет сказать, и показывает аудитории. А сын демонстрирует все грани подростковой неловкости: любое общение с противоположным полом для него оказывается полным провалом — от разбитой Ferrari до испорченной в краске одежды.

В Дагестане семье Родионовых волею случая придётся начать собственный бизнес: древний амбар в горном ауле они превращают в модный эко-отель, выдавая его за памятник культуры. Причём фантазия Родионовых оказывается такой неуёмной, что их предприятие «Атель-Матель» становится популярнее главный местной гостиницы, «Махмуд паласа». В новую локацию устремляются толпы блогеров и эко-любителей. В результате они «сливают» в Интернет местоположение и ФИО владельцев отеля, что привлекает нежеланное внимание Пчеловода.

Авторы комедии пытаются реконструировать неповторимую атмосферу фильмов Леонида Гайдая или Георгия Данелии. В одной сцене создатели переиначивают крылатые фразы и колоритные советские шутки, ставшие классикой, в другой — взывают к актуальным темам вроде места женщины в обществе («жена — это не мультиварка», — учит Наталья жену местного полицейского) или инфоцыганстве (Родионовы начинают продавать в пластиковых бутылках горный воздух). Также авторы кино используют в юморе стереотипы и предубеждения о Кавказе: отец обязательно грозный и хочет выдать дочь за нелюбимого, богатый предприниматель на юбилей получает собственную (и непременно масштабную) позолоченную статую.

Комедийная составляющая в картине балансирует между сомнительными шутками и фразочками, за которые в реальности автору может стать стыдно сразу после того, как он их произнес. В фильме их оправдывают высказываниями вроде «это не ошибка, это акцент». Попытки оправдать неловкий юмор местным колоритом не слишком удаются. Шутки, которые призваны рассмешить аудиторию, скорее отдают нафталином.

Зато зрителей в картине точно порадуют природа Дагестана и музыкальные сцены. Сочная зелень, серые скалы, голубое небо выглядят словно страницы из туристического буклета. Авторы киноновинки пробуют себя в жанре мюзикла. На протяжении всего фильма встречаются музыкальные фрагменты. Знаменитые песни звучат в современной аранжировке, их исполняют сами актеры: превращение сарая в отель происходит под трек Леонида Агутина, полет на дельтаплане сын главного героя совершает под звуки песни «На большом воздушном шаре» певицы Ёлки. Ну а толпы туристов осаждают эко-отель в попытке сделать выигрышные снимки для блогов под строки «Вдруг как в сказке скрипнула дверь» из картины «Иван Васильевич меняет профессию».

Но использование таких «цитат» из советских фильмов только подчёркивает, что «Атель-Матель» вряд ли станет классикой жанра — ему не хватает собственной оригинальности. Поэтому зрителю не стоит удивляться горному орлу, который разговаривает с помощью компьютерной графики и даёт советы Саше Родионову по общению с домочадцами. Лучше сосредоточиться на пейзажах под звуки музыки.

