Комедия с Нагиевым и фестиваль с Булановой: куда пойти в Москве 23–24 августа

Фильм «Дети-шпионы» с Дмитрием Нагиевым, музыкальный фестиваль «Фестик 2025» с участием Татьяны Булановой и кинопоказы в рамках Московской международной недели кино. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

© ПЦ Ивана Архипова «Инферно»; Марс Медиа Энтертейнмент

Кадр из фильма «Дети-шпионы»

Что посмотреть

Кинопоказы в рамках Московской международной недели кино

23 августа в столице стартует Московская международная неделя кино, которая продлится до 27 августа. В её рамках в сети кинотеатров «Москино» и кинотеатре «Художественный» будут проводиться бесплатные показы фильмов известных российских и зарубежных режиссёров, работ молодых авторов, сериалов, документальных картин и советской классики, снятой на киностудии имени Горького.

Например, 24 августа в «Москино Салют» можно посмотреть документальную ленту Ивана Власова «У ветра нет хвоста» о девочке из семьи ямальских кочевников и драмеди Седрика Клапиша «Цвета времени» о членах французской семьи, которые унаследовали поместье в Нормандии и отправились в путешествие во времени. В «Москино Искра» покажут драму перуанского режиссёра Августо Тамайо Сан Романа «Мистическая Роза» о первой католической святой Латинской Америки Розе Лимской. В «Москино Тула» будут демонстрировать сериал онлайн-кинотеатра Kion «Первый номер» режиссёра Клима Козинского. Речь в проекте идёт о популярном писателе, пытающемся перезапустить глянцевый журнал.

© Студия «Зарево»

Кадр из фильма «У ветра нет хвоста»

Также в рамках Московской международной недели кино пройдут автограф-сессии популярных актёров. 23 августа на кинозаводе «Москино» состоятся встречи с актрисами Стасей Милославской («Бык», «Огонь») и Сабиной Ахмедовой («Триггер», «Содержанки»). В этот же день в летнем кинотеатре на Северном речном вокзале будет выступать актёр Театра Олега Табакова Владислав Миллер. Он расскажет о работе над фильмом и спектаклем «В списках не значился».

Для посещения киносеансов и творческих встреч требуется предварительная регистрация. Ознакомиться с полной программой показов и других мероприятий можно на официальном сайте Московской международной недели кино.

Комедия «Дети-шпионы» с Дмитрием Нагиевым

В прокат выходит комедия «Дети-шпионы», в которой снялись Дмитрий Нагиев, Людмила Артемьева и София Каштанова. Нагиев играет спецагента под кодовым именем «Голос» и отца трёх одарённых детей: мастера компьютерных технологий Михаила, владеющую гипнозом Виту, и чемпионку по единоборствам Дану. Ребята тоже мечтают стать спецагентами. Они создают собственное разведывательное агентство «ДаМиНик» и хотят разыскать исчезнувшую мать.

© ПЦ Ивана Архипова «Инферно»; Марс Медиа Энтертейнмент

Отец посылает их в тренировочный лагерь для будущих разведчиков, а сам отправляется на выполнение операции по поимке преступников, похитивших наследника престола королевства Карбона. Злодеи требуют выдать им арестованного главаря мафии и самого «Голоса», который провёл этот арест. Режиссёром картины стал Иван Архипов, известный по приключенческому фильму «Квест» и семейной комедии «Папу маме заверни».

Посмотреть расписание сеансов в кинотеатрах и приобрести билеты можно по ссылке.

Спектакль «Шикарная свадьба» в театре «Событие»

23 августа в 17:15 и 24 августа в 20:00 на сцене театра «Событие» покажут комедию «Шикарная свадьба» по пьесе британского драматурга Робина Хоудона. По сюжету главный герой Билл накануне дня своей свадьбы просыпается после мальчишника в отеле с совершенно незнакомой девушкой. Бежать ему некуда: с минуты на минуту в номер явится невеста Билла, готовая идти под венец. На помощь незадачливому герою приходит его лучший друг и шафер Том, который пытается взять вину за всё произошедшее на себя.

Режиссёрами постановки стали Елена Марясина и Мария Макарская. В спектакле играют Светлана Саягова, Вадим Чибисов, Яна Науменко и Валерия Кашенкова.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Что послушать

Фестиваль «Радиоволна» в Строгино

23 августа на базе яхтенного клуба «Сила ветра» в Строгино состоится фестиваль «Радиоволна». На двух сценах выступят почти два десятка команд и исполнителей. В их числе электронный музыкант и диджей Kedr Livanskiy (Яна Кедрина), хиппи-метал-группа «Вторые брюки», диджей Филипп Горбачёв и певица и электронный музыкант Kate NV (Екатерина Шилоносова). Кроме музыки посетителей ждут часовые прогулки на яхтах, гастрозона, а вечером — световые инсталляции Sila Sveta.

© Страница клуба «Сила ветра» в VK

Начало фестиваля в 11:00. Приобрести билеты можно по ссылке.

Концерт «Советский джаз» в рамках фестиваля «Театральный бульвар»

23 августа в амфитеатре в музейном парке «Политех» в рамках фестиваля «Театральный бульвар» пройдёт концерт Большого джазового оркестра Петра Востокова. Выступление посвящено 100-летию российского джаза. В программе заявлены произведения Исаака Дунаевского, мелодии песен военных лет, которые исполнял знаменитый певец Леонид Утёсов, и музыка Анатолия Кролла из кинокартины «Мы из джаза».

© teatr.mos.ru

Начало концерта в 20:00. Вход свободный.

Фестиваль «Фестик 2025» в ДК «Кристалл»

23 и 24 августа на заводе Кристалла пройдёт фестиваль «Фестик 2025», в программе которого заявлены артисты разных музыкальных жанров — от хип-хопа до альтернативного рока. Перед слушателями выступят рэпер Feduk, рок-команда «Кирпичи», электропоп-певица Mirèle (Ева Гурари) и панк-группа «Инфекция» с Найком Борзовым. Одним из хэдлайнеров фестиваля в этом году станет поп-звезда 1990-х Татьяна Буланова, вновь обретшая популярность среди молодёжи. По традиции ожидаются секретные гости, чьи имена организаторы объявят позже.

© Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com

Татьяна Буланова

Приобрести билеты можно по ссылке.

XI фестиваль «Jazzовые сезоны» в Архангельском

23 и 24 августа в музее-заповеднике «Архангельское» пройдёт фестиваль «Jazzовые сезоны». Гостей ждут выступления российских и зарубежных исполнителей. Например, в первый день фестиваля на сцену выйдут французский коллектив Gipsy Kings by André Reyes, джазовая певица, участница шоу «Голос» Лиана Зайнуллина и Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова.

© jazzseasons.ru

В программе второго дня заявлены ведущая джазовая группа Узбекистана Jazzirama, один из самых известных трубачей России Вадим Эйленкриг и петербургская исполнительница Женя Любич. В этот же день перед слушателями выступит основатель фестиваля Игорь Бутман: вместе с Московским джазовым оркестром он исполнит джазовый спектакль «Петя и волк» по мотивам одноимённой симфонической сказки Сергея Прокофьева. За литературную часть спектакля отвечает актёр театра и кино Сергей Степанченко.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Где погулять

Выставка «Та самая Москва» в «Манеже»

В Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках городской программы «Лето в Москве» и форума «Территория будущего. Москва 2030» проходит познавательная интерактивная выставка «Та самая Москва». Она предназначена для всей семьи и рассказывает о достижениях города в сферах транспорта, градостроительства и промышленности.

© moscowmanege.ru

Взрослые гости могут узнать об особенностях развития столичного транспорта, применении высоких технологий в производстве, градостроительном планировании и новом стандарте развития Москвы. Юные посетители могут принять участие в мастер-классах по разработке схем электродвигателя, провести научные эксперименты, попробовать себя в роли автомеханика и поиграть в развивающие игры на изучение правил дорожного движения.

Выставка продлится до 31 августа. Вход свободный.

Фестиваль для любителей животных «Четыре лапы Фест»

23 и 24 августа в Измайловском парке пройдёт фестиваль для любителей животных «Четыре лапы Фест». Программа включает в себя забег с питомцем, фрисби-шоу, активные игры, мастер-классы, модный показ для животных, лекции от кинологов, ветеринаров и блогеров, а также кинотеатр под открытым небом. Также посетителей ждут выступления поп-рок-группы Iowa, певца Niletto (Данил Прытков) и хип-хоп-исполнителя Whole Lotta Swag (Никита Беляев). В ходе благотворительной акции «Добролап» можно будет познакомиться с животными из приютов и подарить им шанс на новую жизнь.

© fest.4lapy.ru

Вход свободный.

Фестиваль «Летфест» в парке «Музеон»

23 августа в парке «Музеон» на Крымской набережной состоится фестиваль самодельных летательных аппаратов «Летфест». В нём примут участие 20 команд, капитанами которых станут популярные артисты, блогеры и представители российского спорта, например фигуристы Евгения Медведева, Анна Щербакова и Алексей Ягудин и футболист Константин Тюкавин. Капитаны вместе с командами испытают самодельные летательные аппараты, созданные при участии профессионального конструкторского бюро. Среди аппаратов будут крылатый велосипед, ступа и ретро-машина.

© leto.mos.ru

Фестиваль начнётся в 11:00. Вход свободный.

При участии Виктории Белаловой

