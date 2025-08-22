«Счастливчик Гилмор 2»: продолжение знаменитой комедии с Адамом Сэндлером

На Netflix можно посмотреть продолжение комедии «Счастливчик Гилмор», которая вышла в 1996 году и стала одним из первых громких хитов в карьере Адама Сэндлера. Актёр даже назвал в честь фильма собственную киностудию Happy Madison Productions.

© Netflix

Голливуд продолжает ностальгировать по популярным картинам 1990-х и 2000-х годов и снимать их продолжение. «Счастливчик Гилмор 2», а также «Чумовая пятница 2» с Линдси Лохан и «Голый пистолет 2025» с Лиамом Нисоном, которые вышли в этом августе — очередное тому подтверждение. Автор «Рамблера» рассказывает, уверенно ли Сэндлер держит клюшку для гольфа в свои 58 лет и чем вторая часть порадует фанатов оригинала.

Комедия 1996 года рассказывала про парня Гилмора, который увлекался хоккеем и мог наносить сильный удар. К сожалению, других способностей у Гилмора не было, отчего этот вид спорта ему не давался. По воле случая он попал на игру в гольф. Там его удар стал самым мощным за всю историю и привлёк внимание не только любителей, но и профессиональных игроков. В итоге когда-то ненавистный вид спорта помог ему исправить финансовое положение и стать супер-звездой.

С событий «Счастливчика Гилмора» прошло 29 лет. Бывшая сенсация в мире гольфа Хэппи Гилмор (Адам Сэндлер) после трагической кончины жены завязал со спортом и сосредоточился на воспитании пятерых детей. Но жизнь, далёкая от престижных соревнований и всеобщего внимания, для него оказывается в тягость. Деньги кончаются, долги копятся, ещё и единственную дочку Вьенну (Санни Сэндлер) нужно как-то пристроить в дорогостоящую балетную школу в Париже, потому что у девочки талант. Хэппи ничего не остаётся, как снова заняться гольфом.

Но времена быстро меняются, а вместе с ними меняется и спорт. Молодой предприниматель Фрэнк (Бенни Сэфди) собирается запустить собственную ассоциацию гольфа, члены которой подготавливаются по особой методике: для более дальнего удара спортсменам хирургически удаляют нерв в бёдрах, сковывающий при замахе. В самом начале Фрэнк пытался затащить в свою лигу и Хэппи, но тот отказался. Теперь бизнесмен поставил себе цель окончательно разрушить карьеру Гилмора и не дать тому победить в грядущем чемпионате.

Противостояние молодости и опыта, современной технологичности и старой школы ― главная тема второго «Счастливчика Гилмора». К удивлению, Сэндлер, выступающий сценаристом фильма, и режиссёр Кайл Ньюачек подходят к теме не с позиции ворчащих дедов о том, что раньше было лучше. Здесь все новые веяния прогресса показаны как данность: что-то пагубно сказалось на магии игры (возможность математического расчёта с применением искусственного интеллекта), что-то, наоборот, игру упростило и сделало более зрелищной (каждый удар теперь ярко визуализируется на экране с траекторией полёта мяча, скоростью и дальностью). Правила при этом не изменились, но добавились новые условия. Например, появилось препятствие в виде подвижной платформы с лункой, куда нужно загнать мяч. Возможно, гольфисты со стажем к таким нововведениям отнесутся со скепсисом, но зрителей всё это явно позабавит.

© Netflix

Как чистая комедия «Счастливчик Гилмор 2» слегка уступает своему предшественнику. Все-таки 29 лет назад сам Сэндлер был моложе и заметно энергичнее отыгрывал фирменные для героя припадки гнева, ставшие визитной карточкой Хэппи Гилмора. Здесь персонаж показан уже не в типичном для актёра амплуа вспыльчивого романтика-инфантила, легко относящегося к жизни. Повзрослевший Гилмор борется с алкогольной зависимостью, часто иронизирует над возрастом и думает о детях. Он стал спокойнее и всё чаще ностальгирует.

Изменилось и «счастливое место», которое герой представлял каждый раз, когда ему нужно было погасить свою вспышку гнева. В первой части он фантазировал постель с красотками, которые держат в руках огромные кружки с пивом. Сейчас ― туалет, где Гилмор может спокойно посидеть и полистать ленту со смешными рилсами в своих социальных сетях. Чем не образец предельно жизненной комедии наблюдения, в которой Сэндлер, как многоопытный стендап-комик, тоже преуспел.

Фильмы Happy Madison Productions, как правило, похожи на душевное субботнее барбекю в компании близких друзей и знакомых. «Счастливчик Гилмор 2» не стал исключением. К своим ролям на радость фанатам вернулись Кристофер МакДональд, сыгравший заклятого врага Хэппи в первой части, Бен Стиллер (теперь он играет злого куратора анонимных алкоголиков), Деннис Дуган, выступавший также режиссёром оригинала, и многие другие. В эпизодах можно увидеть давних коллег Сэндлера по комедийному ремеслу и других всевозможных звёздных камео: Стив Бушеми, Роб Шнайдер, Маргарет Куолли, Эрик Андре и рэперы Эминем, Bad Bunny и Post Malone ― определённо все прекрасно провели время на съёмочной площадке.

Символично и первое появление на экране Бенни Сэфди в роли предпринимателя-новатора. Ведь именно он вместе с братом Джошем в 2019 году вернул Сэндлера в большой кинематограф, сняв актёра в главной роли в триллере «Неогранённые алмазы». Игру Сэндлера в напряжённой картине тепло приняли как критики, так и зрители. Но известно, что сначала актёр отказывался от предложения Сэфди и долго думал. Сцена, когда герой Сэфди уговаривает Хэппи принять участие в его экспериментальной инициативе, иронично перекликается с кастингом «Неогранённых алмазов», добавляя поклонникам актёра ещё один повод для улыбки.

Как и многие продолжения, задержавшиеся на целые десятилетия, «Счастливчик Гилмор 2» ― ностальгическое кино о том, какими мы были раньше молодыми. Радует, что Сэндлер с годами не растерял чувства юмора, но в то же время стал мудрее. Нет, конечно, шутки про дурной запах изо рта никуда не делись, но в фильмах Сэндлера проскальзывает всё больше рефлексии на тему собственного наследия и личных переживаний. Вряд ли второго «Счастливчика Гилмора» можно назвать одной из лучших комедий года, но для фанатов оригинала и творчества Сэндлера эта картина ― определённо, большое событие.

