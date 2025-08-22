«Евровидение» в Вене и мобильный кинотеатр в Москве — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

© Пресс-служба «Москино»

Назван город проведения «Евровидения-2026»

В 2026 году конкурс «Евровидение» пройдёт в столице Австрии — Вене. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса. Полуфиналы «Евровидения-2026» состоятся 12 и 14 мая, а финал — 16 мая на крупнейшей крытой арене Австрии Wiener Stadthalle.

Австрийская столица принимает песенный конкурс уже в третий раз, отмечается на официальном сайте организаторов. Впервые Вена стала городом проведения «Евровидения» в 1967 году, после того как конкурс выиграл австрийский исполнитель Удо Юргенс. Второй раз город принимал «Евровидение» в 2015 году после победы Томаса Нойвирта, известного как Кончита Вурст. В 2025 году страна получила право на проведение конкурса благодаря победе Йоханнеса Питча (JJ) с композицией Wasted Love.

«Евровидение» — конкурс эстрадной песни, который проводится среди стран — участниц Европейского вещательного союза. Впервые он состоялся в 1956 году и тех пор проводился ежегодно, за исключением 2020 года — тогда мероприятие отменили из-за пандемии COVID-19. В 2026 году «Евровидение» пройдёт в 70-й раз.

© Eurovision

В Москве появился мобильный кинотеатр

17 августа в столице начал работать мобильный кинотеатр — кинотрак со встроенным в кузов большим экраном. Он запущен в рамках Московской международной недели кино, сообщило информационное агентство ТАСС. Передвижной кинотеатр курсирует по городу и демонстрирует фильмы под открытым небом на разных площадках, например в парках и на территориях жилых комплексов. Во время просмотров площадки оборудуют лежаками и пуфами для удобства зрителей.

Первый показ на кинотраке состоялся в парке Горького. Гостям продемонстрировали семейную картину «Пальма 2» и советскую драму «Москва слезам не верит». Также показы прошли в усадьбах Кусково и Алтуфьево, фудхолле «Три вокзала. Депо», жилом комплексе «Первый Нагатинский», указано на официальном сайте Московской международной недели кино. 23 августа мобильный кинотеатр будет работать в кинопарке «Москино», 24 августа — на кинозаводе «Москино». 25 августа показы пройдут в парке «Красная Пресня», а 26 августа — на территории жилого квартала N’ice Loft. В программе заявлены отечественные и зарубежные фильмы, например российская комедия «Холоп» и классическая голливудская картина «Огни большого города» с Чарльзом Чаплином. Ознакомиться с расписанием кинопоказов можно на официальном сайте Московской международной недели кино. Сеансы бесплатные, по предварительной регистрации.

Московская международная неделя пройдёт с 23 по 27 августа. В её рамках пройдут творческие встречи и автограф-сессии с известными актёрами, деловые мероприятия, а в сети кинотеатров «Москино» и кинотеатре «Художественный» будут устраивать бесплатные показы фильмов российских и зарубежных режиссёров. В программе недели кино примут участие американский режиссёр Вуди Аллен, сербский режиссёр Эмир Кустурица и американский актёр Марк Дакаскос, указано на официальном сайте смотра.

Новая книга Виктора Пелевина выйдет осенью 2025 года

Новая книга Виктора Пелевина выйдет осенью 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте издательства «Эксмо». Работа над рукописью уже закончена, отметили в издательстве. Название и сюжет произведения будут объявлены позже. Книга появится одновременно в бумажной, цифровой и аудиоверсиях. Её можно будет приобрести в книжных магазинах, на площадках «Яндекс Книги» и «Литрес». Предзаказ на бумажную версию будет открыт в ближайшее время, отметили в издательстве, не уточняя деталей.

Виктор Пелевин — советский и российский писатель-постмодернист, автор более 100 рассказов, эссе, повестей и романов, в том числе «Чапаев и Пустота», «Омон Ра», «Жизнь насекомых», «Generation П». Первый рассказ писателя — «Колдун Игнат и люди» — был опубликован в 1989 году в журнале «Наука и религия». Последний на данный момент роман Пелевина «Круть» вышел в 2024 году. Виктор Пелевин — лауреат 22 премий, в числе которых — «Малый Букер», «Национальный бестселлер», премия Андрея Белого и немецкая литературная премия имени Рихарда Шенфельда.

© Личный архив Виктора Пелевина

Создатель «Шерлока» снимет сериал о премьер-министре Великобритании

Создатель сериала «Шерлок» Стивен Моффат станет сценаристом и исполнительным продюсером сериала «Номер 10» о премьер-министре Великобритании и кабинете его помощников. Об этом сообщило отраслевое издание The Hollywood Reporter. В описании сюжета, предоставленном изданию, указано, что «правительство будет вымышленным, но проблемы — реальными». Действие политической драмы будет происходить на Даунинг-стрит, 10 — по адресу, где живёт и работает британский премьер-министр.

«Это шоу о здании и каждом, кто находится внутри него. Не только о премьер-министре наверху, но и о стороннике теории заговоров, который держит кафе тремя этажами ниже, человеке, который чинит никогда не работающий лифт, и о невероятно амбициозных "советниках", которые борются за офисные места. И конечно, о коте», — отмечается в синопсисе.

Производством проекта займётся студия Hartswood Films. Режиссёром «Номера 10» станет Бен Палмер («Переростки»). Сериал выйдет на телеканале Channel 4. По словам руководительницы отдела драмы Channel 4 Гваур Ллойд, шоу предоставит редкую возможность заглянуть за двери одной из самых известных политических резиденций мира и покажет зрителям, как высокопоставленные лица принимают важные решения и как живут сотрудники, обеспечивающие функционирование резиденции. Дата начала съёмок и актёрский состав пока неизвестны.

Стивен Моффат — британский телевизионный сценарист и продюсер. Он известен как шоураннер и сценарист сериала «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем и автор сценариев к сериалам «Доктор Кто», «Дракула» и «Жена путешественника во времени».

Звезда «Мастера и Маргариты» снимется в фильме «1949» о писателе Томасе Манне

Немецкий актёр Аугуст Диль, исполнивший роль Воланда в фильме Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» по одноимённому роману Михаила Булгакова, сыграет в драме «1949» польского режиссёра Павла Павликовского («Ида», «Холодная война»). Об этом сообщило отраслевое издание Variety. В картине также снимутся номинантка на «Оскар» и «Золотой глобус» Сандра Хюллер («Анатомия падения») и Ханнс Цишлер («С течением времени»).

Как отмечает издание, действие картины разворачивается в 1949 году. Немецкий писатель Томас Манн (Ханнс Цишлер) и его дочь, журналистка, актриса и гонщица Эрика (Сандра Хюллер), отправляются в путешествие по разрушенной Германии. Их маршрут пролегает от Франкфурта-на-Майне, который расположен в зоне американской оккупации, до находящегося под контролем советских войск Веймара. Фильм исследует темы идентичности, вины, семьи и любви на фоне потрясения и морального смятения послевоенной Европы. Какая роль достанется Аугусту Дилю, пока неизвестно. Дата выхода картины будет объявлена позже.

При участии Виктории Белаловой

Что посмотреть всей семьёй: 10 мультфильмов, которые понравятся взрослым и детям