5 лучших фильмов фестиваля «Окно в Европу», которые покажут на больших экранах

В начале августа в Выборге прошёл 33-й ежегодный фестиваль российского кино «Окно в Европу» — один из главных киносмотров страны. Здесь режиссёры представляют свои игровые, документальные и анимационные картины. В этом году главный приз получил фильм режиссёра-дебютанта Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета». Криминальная комедия режиссёра Стаса Иванова получила специальный приз «За энергию на экране». А фильм «Жемчуг» постановщицы Тины Баркалая о девочке-сиротке, увлекающейся индийской культурой, удостоился особого упоминание жюри «За соединение миров». Автор «Рамблера» посмотрел все картины насыщенной программы и рассказал о самых интересных из тех, что скоро появятся в прокате.

© «АРТ-ЭРИЯ»

«День рождения Сидни Люмета»

Режиссёр Рауль Гейдаров

Когда: Осенью

2008 год, небольшое село в Краснодарском крае. Здесь живут перебравшиеся из Грузии подросток Дато (Артём Кошман) и его бабушка (Джульетта Степанян). Мальчик оканчивает школу и мечтает отправиться учиться на кинорежиссёра в Санкт-Петербург. Бабушка видит во внуке будущего бурильщика и не хочет, чтобы подросток уезжал далеко от дома. Дядя Дато Анзорик (Ян Гарахманов) ввязался в опасные криминальные разборки и рано погиб, а мать Анна (Мариэтта Цигаль-Полищук) вышла на свободу после восьми лет заключения в тюрьме и совершенно не интересуется сыном. Бабушка боится, что внук выберет неправильную дорогу. Друзья Анзорика уговаривают Дато пойти по стопам дяди. Мальчик стоит перед сложным выбором: рисковать и следовать за мечтой или остаться дома и заботиться о пожилой даме, которую очень любит.

«День рождения Сидни Люмета» — во многом автобиографический полнометражный дебют Рауля Гейдарова, ученика режиссёров братьев Владимира и Александра Коттов и Анны Фенченко во ВГИКе. Картина полна как трогательных эпизодов с участием бабушки и внука, так и остросюжетных моментов с южным колоритом. Хотя Дато оставила мама, а перспективы туманны, у Гейдарова всё равно получается светлый фильм о безграничной любви к кино. По законам классических историй взросления, Дато преодолевает полосу препятствий и авантюрных приключений, чтобы сепарироваться от бабушки и научиться самостоятельности.

«Большая земля»

Режиссёр Юлия Трофимова

Когда: Осенью

Марфа (Анастасия Куимова) узнала об измене мужа Сергея (Евгений Харитонов) и вместе с сыном Тимофеем (Платон Герасимов) возвращается на остров в Тихом океане, где провела свои детство и юность. Вскоре в жизни девушки появляется сводный брат Илья (Артём Быстров). Его как родного воспитывал отец Марфы (Павел Майков), который работал смотрителем маяка. Пару связывает общая тайна в прошлом, которую они не любят вспоминать. Вскоре на острове появляется Сергей и происходит большая трагедия.

© Star Media, Кинопрайм

Постановщица Юлия Трофимова известна подростковой мелодрамой «Страна Саша» и драмеди «Лгунья». Новый фильм балансирует между психологическим триллером и семейной драмой. Из флешбэков зрители постепенно узнают о детстве и юности Марфы и Ильи, о болезненных событиях, которые родственники были бы рады забыть. Фильм может похвастать пейзажами невероятной красоты — съёмки проходили в Приморском крае на полуострове Брюса. Холодная морская природа становится отличным фоном для семейных разборок, без которых Марфе никак не удастся двигаться дальше. Молодую мать гложет чувство вины за ошибки молодости.

«Геля»

Режиссёр Стас Иванов

Когда: в прокате с 21 августа

Дальнобойщик Саня (Илья Малаков) подрабатывает угоном машин. Его супруга Аня (Дарья Мельникова) беременна третьим ребенком и вот-вот родит. Денег на жизнь не хватает, да ещё и тёща Сани не упускает возможности уколоть его из-за низкого заработка. Неожиданный заказ на угон «Гелендвагена» Саня считает спасением. Благодаря ему можно быстро заработать денег и закрыть ипотеку. Дальнобойщик соглашается перегнать из Петербурга в Выборг перламутровый «Гелендваген». Его ловят полицейские во главе с капитаном Ореховым (Антон Васильев), а в багажнике авто находят большую партию наркотиков. Чтобы не отправиться за решётку на десять лет, Сане предстоит вывести Орехова и его команду на заказчика.

© START, All Media Company

Лихую криминальную комедию с многочисленными погонями и колоритными персонажами снял режиссёр Стас Иванов, который также снял сериалы «ЮЗЗЗ», «Немцы» и «Высокий сезон». Фильм трудно назвать оригинальным, но динамика и драйв этой картины точно понравятся зрителям. События на экране не останавливаются ни на секунду, а Саня и Орехов регулярно сталкиваются с яркими криминальными элементами Ленинградской области. Картина распадается на серию авантюрных эпизодов, из которых угонщику и полицейскому будет непросто выбраться живыми.

«Встречные»

Режиссёр Камила Рамазанова

Когда: пока нет информации

Молодой режиссёр Саша (Филипп Ершов) едет на поезде из Челябинска в Москву на премьеру своего дебютного фильма. В плацкартном вагоне кинематографист знакомится с рабочим завода Геной (Дмитрий Куличков). После нескольких рюмочек самогона они становятся друзьями. Гена отправляется в провинцию навестить умирающую бабушку и рано утром обманным путем выманивает Сашу из плацкарта. У режиссёра в незнакомом месте с собой нет ни денег, ни мобильного телефона. Гена вынуждает нового знакомого провести полтора дня в тихом городке. Саша узнаёт историю жизни рабочего и решает снять про него фильм.

Дебютантка Камила Рамазанова создаёт кино о случайных встречах, которые могут стать поворотными, полностью изменить ход судьбы. Казалось бы, между рабочим и режиссёром нет ничего общего, но представители разных социальных слоёв быстро находят общий язык и проникаются взаимной симпатией. Эгоистичный и надменный Саша взрослеет и начинает шире смотреть на жизнь, что точно пригодится в профессии. Рамазанова любопытно рассуждает о разнице восприятия мира в столице и провинции и защищает обаятельные маленькие города и их обитателей. Сентиментальное кино непременно растрогает широкую аудиторию.

«Жемчуг»

Режиссёр Тина Баркалая

Когда: пока нет информации

Начальство недвусмысленно намекает работнику горнодобывающей компании Роману (Евгений Цыганов), что для продвижения по службе было бы неплохо взять на попечение ребёнка из детского дома в Ханты-Мансийске, над которым шефствует фирма. Супруга Романа Лена (Светлана Ходченкова) быстро соглашается, поскольку боится, что брак в любую минуту может распасться. В Ханты-Мансийске Роман и Лена выбирают девочку Марту (Дарья Полунеева), мама которой давно умерла.

Школьница уверена, что её папа был индусом, а потому обожает фильм «Танцор диско» и активно интересуется культурой другой страны. Подросток Олег (Фёдор Кудряшов), сын Романа и Лены, не рад, что в доме появилась чужая девочка, и пытается избавиться от Марфы.

© Пан-Атлантик Студио

«Жемчуг» сняла режиссёр Тина Баркалая, которая два года назад выпустила трогательную мелодраму «Сказки Гофмана». Новый фильм — история адаптации бойкой девочки из провинции в богатой московской семье. Неспешное повествование постановщица разбавляет красочными вставными музыкальными номерами с индийским колоритом. Не в каждом фильме можно увидеть Цыганова и Ходченкову, танцующих в ярких костюмах под индийские композиции. У Баркалаи получилась воодушевляющая сказка о соединении культур и маленьких чудесах, в которые нельзя переставать верить.

