«Пророк» и марафон сериалов: что посмотреть на «Ночи кино 2025» в Москве

23 августа в Москве стартует 10-я акция «Ночь кино». В этом году она пройдёт в рамках Московской международной недели кино. К акции присоединится около 100 столичных культурных площадок, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводит официальный сайт московского правительства mos.ru.

Во время «Ночи кино» в кинотеатрах, парках, музеях и других культурных пространствах города организуют показы фильмов и анимации, отметила заместитель мэра. «Зрители увидят советскую классику и современные картины. Впервые в рамках акции состоится фестиваль перуанского кино», — поделилась подробностями она. По данным Натальи Сергуниной, всего запланировано порядка 300 мероприятий, включая лекции, тематические викторины и мастер-классы. «Рамблер» отобрал показы и события, которые стоит посетить во время «Ночи кино» в Москве.

Российские хиты проката в кинотеатрах «Москино», парках и музеях

В рамках акции на площадках столицы будут демонстрироваться отечественные хиты кинопроката — байопик Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли, военная драма «Группа крови» Максима Бриуса и семейное фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» Игоря Волошина. Показы картин пройдут в 14 кинотеатрах сети «Москино», в том числе в «Москино Тула», «Москино Спутник», «Москино Искра», а также в шести столичных парках — парке 50-летия Октября, зоне отдыха «Покровский берег», ландшафтном парке «Митино», парках «Фили», «Ходынское поле» и «Москворецкий».

Кроме того, отечественные блокбастеры можно будет посмотреть в столичных музеях и галереях: Доме Гоголя, Музее Тропинина и московских художников его времени, галерее на Трубной, Доме-музее Есенина, в галереях «Выхино» и «Ростокино».

Сеансы бесплатные, но для просмотров в кинотеатрах, музеях и галереях потребуется предварительная регистрация на официальном сайте московской акции «Ночь кино». Вход на кинопоказы в парках свободный.

Фильмы программы «Лучшее за 10 лет» в кинотеатре «Москино Ангара»

В кинотеатре «Москино Ангара» будут демонстрировать лучшие российские картины, которые показывали во время предыдущих акций «Ночь кино». Фильмы отбирались посредством голосования на платформе «Активный гражданин».

В список из девяти лучших кинолент вошли работы разных жанров. Например, военная драма Алексея Германа-младшего «Воздух» о лётчицах времён Великой Отечественной войны, комедия Клима Шипенко «Холоп» о «мажоре» Грише, отправленном на перевоспитание в бутафорскую российскую деревню XIX века, байопик легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова «Легенда № 17» с Данилой Козловским и фильм о первом выходе человека в космос «Время первых» с Евгением Мироновым и Константином Хабенским.

Посмотреть фильмы можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте акции.

Фильмы Петра Тодоровского в кинотеатре «Москино Спутник»

26 августа 2025 года советскому режиссёру Петру Тодоровскому исполнилось бы 100 лет. В честь этого события в кинотеатре «Москино Спутник» в рамках «Ночи кино» пройдёт ретроспектива фильмов мастера. Зрители смогут посмотреть психологическую социальную драму «Никогда», драму «Верность», получившую в 1965 году премию за лучший дебют на Венецианском кинофестивале, двухсерийный фильм «Интердевочка» и мелодраму «Анкор, еще анкор!».

Также в рамках ретроспективы покажут драму «Военно-полевой роман», которая в 1985 году была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Годом ранее сыгравшая в этой картине главную роль Инна Чурикова получила «Серебряного медведя» на кинофестивале в Берлине как лучшая актриса.

Вход на киносеансы бесплатный, по предварительной регистрации.

«Мистическая Роза» в кинотеатрах «Москино Космос» и «Художественный»

В рамках акции пройдёт фестиваль перуанского кино. Он откроется в кинотеатре «Москино Космос» показом драмы «Мистическая Роза» режиссёра Аугусто Тамайо Сан Романа. В картине рассказывается о Розе Лимской — первой католической святой Латинской Америки, жившей в начале XVII века в столице Перу Лиме. Показ начнётся в 18:00. Также драму можно будет посмотреть в кинотеатре «Художественный» 24 августа в 02:15. Вход на оба показа бесплатный, по предварительной регистрации.

«Луч смерти» и «Королевы» в Третьяковской галерее

Одной из площадок «Ночи кино» станет кинозал Инженерного корпуса Третьяковской галереи. Здесь будут демонстрироваться три картины. В 15:30 зрителям покажут научно-фантастический фильм советского режиссёра Льва Кулешова «Луч смерти», снятый в 1925 году. Речь в нём идёт о советском инженере-самоучке Подобеде, который создал смертельное оружие «лучи смерти» для борьбы с капиталистами.

В 17:30 посетители смогут посмотреть дебютный фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета». Картина рассказывает о 17-летнем мальчике Дато, который живёт с бабушкой в посёлке на юге России и мечтает стать режиссёром. В этом году работа получила главный приз кинофестиваля «Окно в Европу».

Кадр из фильма «День рождения Сидни Люмета»

В 20:30 состоится показ швейцарско-испанской драмы «Королевы» Клаудии Рейнике. Героини фильма, сёстры Лусия и Альберта, должны навсегда уехать из своей страны вместе с матерью. Их отец, который ранее не участвовал в воспитании девочек, понимает, что может больше никогда не увидеть дочерей. Он пытается завоевать их любовь.

Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

Марафон сериалов и кино от онлайн-платформ в кинотеатрах сети «Москино»

В шести кинотеатрах сети «Москино» пройдёт марафон сериалов и фильмов 2025 года от онлайн-платформ «Амедиатека», Kion, Premier и Wink. В «Москино Спутник» в 18:00 начнётся показ сериала Wink «ВИА "Васильки"» о выдуманной эстрадной группе «Васильки», которая была популярна в 1970-е и которую пытаются возродить в наши дни.

В «Москино Сатурн» в 18:30 покажут эпизоды сериала «Амедиатеки» «Уроки китайского» о русском юноше Никите и его китайской телохранительнице Мэйлин. В «Москино Салют» онлайн-кинотеатр Kion представит драму «Почтарь» c Александром Петровым в главной роли. Действие происходит во время Великой Отечественной войны. Почтальон-аутист старается оберегать жительниц своего маленького города от плохих новостей.

В «Москино Молодёжный» в 21:00 можно посмотреть сериал Kion «Первый номер» о популярном писателе, пытающемся возродить глянцевый журнал. В 21:30 в «Москино Космос» стартует показ историко-детективного сериала Premier «Плевако» по мотивам событий из жизни выдающегося российского адвоката XIX века Фёдора Плевако. Главную роль исполняет Сергей Безруков.

В «Москино Тула» в 23:10 покажут шесть серий сериала Kion «Актёрище» с Дмитрием Нагиевым. Артист играет суперзвезду современного российского кино, которая после публичной драки с блогером-кинокритиком вынуждена взять на себя обязательство участвовать в спектакле провинциального театра.

Показы бесплатные, по предварительной регистрации.

Автокинотеатр и лекции о кино и сериалах на ВДНХ

В рамках акции главная выставка страны подготовила обширную программу, куда войдут кинопоказы и лекции. Цикл мероприятий в Музее кино на ВДНХ стартует в 13:00 с интерактивной экскурсии «Сказки в диафильмах». Участникам расскажут, что такое диафильмы, какими они бывают и в чём польза от их просмотров. Также посетители смогут самостоятельно озвучить диафильм в режиме реального времени. В 16:00 здесь проведут интерактивную лекцию «Удивительные истории», в ходе которой гости смогут посмотреть советские кукольные мультфильмы и увидеть оригинальных кукол, хранящихся в фонде анимации Музея кино. В 17:00 киновед Алиса Мамедова прочитает лекцию «Сериальный бум: как устроены российские сериалы». Участвовать в мероприятиях можно по предварительной регистрации на официальном сайте Музея кино.

В павильоне «Умный город» в 11:00 начнётся показ картин, созданных на киностудии имени Горького. Гости смогут посмотреть многосерийный фантастический фильм «Гостья из будущего», документальный проект «Сквозь тёмную материю» о Большом адронном коллайдере и документальную картину «Родом из Вавилона» о переводчиках-синхронистах. Запись на показы осуществляется на официальном сайте ВДНХ.

В 16:00 в семейном тематическом парке развлечений «Орион» начнётся показ нескольких серий сериала «Министерство Всего Хорошего». Вход бесплатный, регистрация не требуется. На парковке «Октябрьская площадь» будет работать автокинотеатр под открытым небом. В 21:30 здесь покажут комедию «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым, а в 23:30 — комедию «Укради мою мечту» с Константином Крюковым и Софьей Каштановой. Бесплатные билеты можно получить на официальном сайте ВДНХ.

Эйзенштейн и Маяковский в Парке Горького

В Музее Парка Горького в рамках «Ночи кино» подготовили специальную программу, в которую войдут две лекции и кинопоказ. В 18:00 посетителям прочтут лекцию «"Весёлый год" – 1913: театр, кинематограф, футуризм» о роли кино в движении футуристов и о том, почему Владимир Маяковский воспринимал кинематограф как продолжение поэтического действия. В 19:30 начнётся лекция «Маяковский – Эйзенштейн – Мейерхольд: кино / театр будущего»: слушатели узнают, как размышляли о связи кино и театра знаменитые поэт, кинематографист и театральный режиссёр. В 21:00 покажут немой фильм «Барышня и хулиган», снятый в 1918 году режиссёром Евгением Славинским по сценарию Маяковского. Поэт также сыграл в картине главную роль — хулигана, который влюбляется в учительницу.

Вход на мероприятия бесплатный, по предварительной регистрации на официальном сайте Парка Горького.

«Довлатов» и «Цирк» в Российской государственной библиотеке

«Ночь кино» в Российской государственной библиотеке откроется в 14:00 показом фильма «Довлатов» режиссёра Алексея Германа-младшего. В картине рассказывается о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова. После сеанса зрители смогут обсудить увиденное с Алексеем Германом-младшим и художником-постановщиком Еленой Окопной.

В 18:00 историк кино Максим Семёнов прочтёт лекцию о феномене «советского Голливуда» и творчестве легендарного советского режиссёра Григория Александрова, снявшего картины «Цирк», «Весёлые ребята» и «Волга-Волга». В 18:50 состоится показ фильма «Цирк»: зрители увидят его в том качестве, в котором картину показывали в 1936 году.

В 21:00 будут демонстрировать современное кино — драму 2024 года «Гидроэлектросчастье» режиссёра Александра Маркова. Действие фильма происходит в 1960-х годах. Главный герой, инженер-гидростроитель Вадим, влюбляется в биолога Веру. Но вскоре влюблённым предстоит расстаться: Вадима отправляют в срочную командировку в Египет. После показа доцент Школы лингвистики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Борис Орехов прочтёт лекцию об этой картине. Участие в мероприятиях бесплатное, по предварительной регистрации на официальном сайте Российской государственной библиотеки.

