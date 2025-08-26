«Она сказала “Да!”»: Йоханссон и Миллер спорят из-за пьесы Антона Чехова

Актриса Кристин Скотт Томас сыграла и впервые выступила в качестве режиссёра мелодрамы «Она сказала “Да!”». История про трёх сестер, двух отцов и свадебный переполох получилась практически биографической. Скотт Томас пригласила на роли своих кинодочерей Скарлетт Йоханссон, Сиенну Миллер и Эмили Бичем. «Рамблер» рассказывает, как героини учатся мудрости на примере пьесы Антона Чехова и превращают простой сюжет о семейных узах в притчу о прощении и обманчивости детских воспоминаний.

«Она сказала “Да!”» — настоящий фильм-хамелеон: его можно отнести к жанру романтическая комедия, к мелодраме и даже драме. На протяжении всех полутора часов хронометража картина не устаёт менять свой тон и удивлять. Прямо как её режиссёр-дебютантка Кристин Скотт Томас. Она известна по разноплановым ролям в фильмах «Английский пациент», «Миссия: невыполнима» и сериале «Медленные лошади», а также многих других. Но немногие знают, что её путь к актёрству был витиеватым: за роль в дебютном фильме, снятом гитаристом-виртуозом Принсом, «Под вишнёвой луной» Скотт Томас получила две номинации «Золотая малина» как «Худшая актриса второго плана» и «Худшая новая звезда». Что не помешало ей впоследствии номинироваться на «Оскар», BAFTA, «Сезар» и другие почётные премии.

Детство будущей артистки тоже было непростым. Её отец, лейтенант-коммандер Саймон Скотт Томас, был пилотом британских ВВС. Он погиб в авиакатастрофе, когда Кристин исполнилось всего пять лет. После этого мать Кристин повторно вышла замуж: её избранником и отчимом стал Саймон Идиенс — тоже пилот с аналогичным званием лейтенанта-коммандера. Через шесть лет он также погиб в авиакатастрофе. Такая горько-ироничная история словно создана для экранизации, поэтому логично, что Кристин решила снять её лично. Актриса не только заняла режиссёрское кресло, но и написала сценарий, изменив ряд деталей.

Скотт Томас сыграла Диану, мать троих взрослых и очень разных дочерей, которая в третий раз решает выйти замуж. Оба её предыдущих брака (с лётчиками) закончились трагически: и первый, и второй муж погибли в авиакатастрофах. От первого супруга родились Кэтрин и Виктория. Роль старшей дочери, одинокой карьеристки Кэтрин, которая получает высокую должность во флоте, исполнила Скарлетт Йоханссон. Для неё это не первая совместная работа со Скотт Томас: Кристин уже дважды играла её мать на экране в картинах «Заклинатели лошадей» и «Ещё одна из рода Болейн».

Средняя сестра Виктория (Сиенна Миллер) — эмоциональная и взбалмошная. Она стала успешной актрисой, которая много снимается в Голливуде. А от второго брака у Дианы родилась Джорджина (Эмили Бичем), скромная и тихая девушка, которая работает медсестрой и предпочитает держать эмоции в себе.

Из-за того что каждой сестре пришлось потерять отца (как минимум однажды), у героинь накопился целый багаж комплексов. Причём они вскрываются постепенно, когда сестры приезжают в дом Дианы на свадьбу. Сюрпризы в отношениях открываются начиная с девичника перед бракосочетанием матери и до финала. Виктория флиртует с каждым мужчиной в поле её зрения, расстраивается, что её не воспринимают всерьёз. А параллельно скрывается от навязчивого поклонника, женатого французского миллионера. Джорджина подозревает мужа в многочисленных изменах, но терпит, потому что боится остаться одна. А Кэтрин, наоборот, намеренно избегает любых близких отношений. Впрочем, она и переживает больше других сестёр: женщина хорошо помнит обоих отцов и возвращение в родной дом поднимает ворох детских воспоминаний. Третий брак матери становится для неё непростым душевным испытанием.

Не зря Скотт Томас намекает зрителям на параллели судеб героинь с персонажами пьесы «Три сестры» Антона Чехова. Вплоть до того, что Кэтрин и Джорджина вспоминают, как Виктория играла в этой постановке. По мнению младшей, суть истории в том, что книжные персонажи хотели жить, но их существование замкнулось на мужчине, в ответ на это старшая мгновенно отмечает, что мир изменился и уже не вертится вокруг мужского пола. Так киносестры словно «отзеркаливают» литературных персонажей и через них пытаются извлечь уроки из своей жизни.

Зачастую катализатором для душевных излияний становятся мужчины. А их в «Она сказала “Да!”» множество: от бывших до нынешних, от законных спутников до приятелей. При этом они не затмевают главных действующих лиц. Впрочем, режиссёр не упрощает задачу аудитории: о хитросплетениях взаимоотношений сестёр по большей части (особенно поначалу) приходится только догадываться по отдельным фразам, брошенным в диалогах. Скотт Томас как будто спешит перейти к свадебному торжеству, не концентрируясь на полноценном представлении героинь.

Фильм начинается с мелодраматических сцен, но режиссёр не уделяет должного внимания трогательным семейным моментам. А между тем от них картина бы только выиграла, приобретя тёплые душевные нотки. Но Скотт Томас, напротив, быстро переключается на следующие смысловые сюжеты. Несколько сумбурное повествование состоит из смеха, восторгов, перешёптываний, хаоса, споров и неожиданных открытий. Будет даже потасовка между сёстрами, но и она завершится быстро, чтобы дать возможность камере выцепить более душещипательные праздничные сцены.

Скотт Томас интересно обыгрывает фрагменты с биографическими моментами — они представлены в виде вставок чёрно-белого мультфильма. В них старшая сестра вспоминает самые важные для неё сюжеты из детства, разговоры со своими отцами и «примеряет» их на себя сегодняшнюю. Впрочем, новые важные воспоминания, уже с новым отчимом, не заставят себя долго ждать. Его проникновенное исполнение песни Джо Дассена Et Si Tu N'existais Pas заставит поверить в искренние чувства даже самых закоренелых скептиков.

Баланс между комедией и драмой в фильме не всегда безукоризненно выдерживается. За набором шуток, сопровождающих любое большое семейное торжество, скрываются такие сцены, которые заставят зрителей ностальгировать или даже пустить слезу под звуки треков Элтона Джона и группы Spice Girls, а также под цитаты из сказки «Питер Пэн» Джеймса Барри. Особенно впечатляет воодушевляющая речь Дианы, с которой она обращается к своим дочерям. Женщина советует им помнить о том, что забота родных — самое главное, что делает людей счастливыми, а ещё — не хвататься за прошлое.

Это звучит немного странно, ведь почти весь фильм посвящён осмыслению детских воспоминаний и смакованию обид из прошлого. Но от нравоучения материнский манифест отделяют лёгкий темп повествования, яркие образы персонажей и сильные актёрские работы. А виды английской провинции с живописными домиками, полями и речками добавляют картине шарма.

