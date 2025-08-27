Пальто, галстук и платок: в комедии «Любовь и голуби» нашли забавные киноляпы

В этом году исполнилось 40 лет советской комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Фильм вышел на большие экраны 7 января 1985 года и за всё время проката в СССР, по данным «Кинопоиска», его посмотрели 44,5 миллиона человек. В том же году картина получила премию «Золотая ладья» на Международном кинофестивале комедий в Торремолиносе (Испания). Не обошлось в комедии без киноляпов. Автор «Рамблера» пересмотрел фильм и обнаружил фрагменты с несостыковками.

Съёмки и интересные факты

В основе фильма лежит одноимённая пьеса Владимира Гуркина. В центре сюжета — история реальной семьи Надежды и Василия Кузякиных, которые жили на родине автора в городе Черемхово (Иркутская область). Пятидесятилетние супруги вместе воспитывали троих детей. Однажды муж поехал на курорт и закрутил там любовный роман. А после решил вернуться в семью.

На роли жителей сибирской деревни пробовались несколько известных советских актёров. Например, на роль Василия Кузякина режиссёр рассматривал Бориса Сморчкова, Виктора Борцова и Сергея Юрского (последнего в итоге утвердили на роль дяди Мити). А вот Александра Михайлова Меньшов изначально не видел в этом образе из-за его молодого возраста — на тот момент ему было 40 лет. Но в итоге актёр смог доказать, что справится с ролью.

Сыграть Надежду хотели Любовь Полищук и Наталья Кустинская, а персонажа Раису Захаровну — Татьяна Доронина, Ольга Яковлева и Вера Алентова. Но в итоге Меньшов пригласил на роли Нину Дорошину и Людмилу Гурченко соответственно. Интересно, что Наталье Тиняковой, которая сыграла бабу Шуру, на момент съёмок было всего 40 лет.

Съёмки фильма велись в Карелии, на окраине Медвежьегорска у реки Кумсы. Домик, где проживали Кузякины, арендовали у хозяев, а рядом с ним в короткие сроки возвели голубятню, территорию замостили деревом, чтобы было похоже на Сибирь.

В таком виде уголок сохранился до 2011 года, пока не случился пожар. После новый владелец восстановил часть постройки — крыльцо и передний фасад избы, и сейчас сюда приезжают туристы.

Все сцены, связанные с морем, проходили в грузинском Батуми. Например, первую сцену, когда Василий падает из двери своего дома в море, снимали одним кадром — Михайлову пришлось переодеваться из костюма в плавки прямо под водой с помощью водолазов. Но случилась оказия: галстук никак не развязывался и актёр начал захлебываться, пришлось срочно разрезать аксессуар.

Ещё один момент: съёмки проходили в ноябре и температура воды была не больше 14 градусов. Михайлов и Гурченко, плавая в море, даже вида не показывали, что им холодно.

Фильм стал классикой советского кинематографа. За всё время проката в СССР его посмотрели 44,5 миллиона человек, пишет «Кинопоиск». Также в 1986 году «Любовь и голуби» показывали в Финляндии, Венгрии и Аргентине (сколько человек посмотрели картину в этих странах, издание не уточняет).

Среди наград — премия «Золотая ладья» на Международном кинофестивале комедий в Торремолиносе (Испания) (1985 год), а также премия MTV Россия в номинации «Лучший советский фильм» (2009 год), сообщает КиноманClub.

Киноляпы в фильме

1. Одна из первых сцен. Дядя Митя пришёл к Надежде Кузякиной, чтобы рассказать что её мужа Василия ударило по голове бревном, когда он чинил лебёдку. На заднем плане зрители хорошо видят стоящую на крыльце корзинку, но уже в следующем кадре она исчезает (15:34–16:11).

2. И снова дядя Митя пришёл к Надежде. На этот раз соврал, что его жена — баба Шура — умерла, чтобы Надежда дала ему выпить браги. Когда он заходит на крыльцо, справа от ступенек стоит длинная лавочка. А когда чуть позже герой продолжает историю уже на крыльце, лавочка уменьшается, меняет форму и оказывается слева от ступенек (18:31–21:00).

3. Василий Кузякин уезжает в санаторий и прощается у дверей дома с родными. За его спиной мы видим тёмное пальто, но когда к герою подходит младшая дочка, пальто становится светлым (32:57–33:07).

4. Сцена, в которой Василий и Раиса Захаровна общаются в тренажёрном зале. На Василии надет тот самый синий галстук, который они купят с Раисой Захаровной лишь спустя несколько сцен (37:45–40:23).

5. Семья Василия читает его письмо с курорта, сидя за большим столом. В первой сцене стол стоит напротив окна слева от серванта, но когда старшая дочка Людмила дочитывает письмо, стол находится уже напротив серванта (48:08–51:16).

6. Василий приходит к семье просить прощения за то, что ушёл к Раисе Захаровне, и хочет вернуться назад. Когда родные стоят на крыльце, рядом с ним отчётливо видны веник и совок. Но чуть позже, когда Лёня грозит отцу топором, веник и совок исчезают (01:15:18–01:17:18).

7. Надежда решила простить мужа и приходит к нему на свидание на речку. На ней цветной платок завязан так, что слева находится зелёный конец, а справа — жёлтый. Но уже через несколько секунд, когда Василий предлагает жене присесть, концы меняются местами (01:24:45–01:25:01).

8. Следующая сцена. Герои признаются друг другу в любви и начинают целоваться. За их спинами появляется сухое дерево, которого раньше в кадре не было. Из-за вновь вспыхнувших чувств позже оно расцветает (01:25:10–01:29:17–01:29:30).

