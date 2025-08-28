Комедия с Кологривым и бесплатная опера: куда пойти в Москве 30–31 августа

Семейная комедия с Никитой Кологривым в роли призрака, бесплатные оперные спектакли в Царицыне и выступление американского рэпера Basta Rhymes на фестивале света «Проекция». «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

© КиноФирма

Кадр из фильма «Семейный призрак»

Что посмотреть

Комедия «Семейный призрак» с Никитой Кологривым

В прокат выходит комедия «Семейный призрак» с Никитой Кологривым и Максимом Лагашкиным. Лагашкин играет бывшего банковского служащего Василия Кирсанова, который решил стать фокусником и организовать зрелищное представление уровня знаменитого Дэвида Копперфилда. Ради этого он убеждает супругу Светлану (Оксана Акиньшина) продать большую квартиру и переселиться с двумя детьми в крохотную «однушку». Однако амбициозная затея терпит крах, а условия в тесном жилище становятся невыносимыми.

Кирсанов находит заманчивое предложение о продаже трёхкомнатной квартиры и покупает её на последние деньги. Вскоре выясняется, что в новом жилье обитает призрак (Никита Кологривый), у которого в нашем мире остались незавершённые дела.

Режиссёром картины стал Александр Бабаев, снявший до этого фэнтезийный сериал «Наследники. Дар крови» и семейные комедии «Тайный Санта» и «Моё собачье дело».

Посмотреть расписание сеансов в кинотеатрах и приобрести билеты можно по ссылке.

Спектакль «Свадьба» в Театре на Таганке

30 и 31 августа в Театре на Таганке покажут спектакль Александра Карпушина «Свадьба». В основу постановки лёг одноимённый киносценарий Павла Лунгина и Александра Галина. В 2000 году Лунгин снял по этому сценарию фильм, получивший несколько наград, в том числе Специальный приз жюри Каннского кинофестиваля за лучший актёрский ансамбль.

© tagankateatr.ru

По сюжету красавица Таня Симакина возвращается из Москвы в родной город Сланцы. На дискотеке она встречает свою первую любовь Мишу Крапивина и предлагает ему сыграть в «орёл или решка». Если Миша выиграет, то женится на ней. Удача оказывается на стороне Михаила, и теперь дело за малым — сыграть достойную свадьбу, ведь действие спектакля происходит в разгар 1990-х в условиях тотального безденежья. Во время подготовки к торжеству будущие молодожёны и их друзья и близкие проявляют чудеса изобретательности и экономии.

В постановке заняты Евгения Мугайских, Кирилл Янчевский, Антон Ануров, Роман Колотухин. Начало спектаклей в 19:00.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Выставка «Шедевры ранней фотографии. 1840–1870 годы» в центре Béton

29 августа в центре визуальной культуры Béton откроется выставка «Шедевры ранней фотографии. 1840–1870 годы», где будет представлено более 70 работ зарубежных и отечественных фотографов XIX века. Посетители смогут увидеть снимки таких первопроходцев фотоискусства, как шотландцы Дэвид Хилл и Роберт Адамсон, французы Эдуард Бальдю и Анри Ле Сек, российские мастера Гаврила Рюмин и Степан Вишневский.

© betoncvc.com

Одним из знаковых произведений станет «Бриг на воде» Гюстава Ле Гре, которого за его техническое новаторство называют самым важным французском фотографом XIX века. Представленный на выставке снимок положил начало фотомонтажу в пейзажной фотографии. Также стоит обратить внимание на раскрашенные вручную стереодагеротипы, выполненные фотоателье «Т. Шнайдер и сыновья»: на них запечатлено внутреннее убранство дворца княгини Зинаиды Юсуповой на Литейном проспекте в Петербурге.

Выставка продлится до 16 ноября 2025 года.

Что послушать

Опера в Царицыне

30 и 31 августа в музее-заповеднике «Царицыно» пройдут оперные вечера, в программу которых войдут фрагменты из опер российских и зарубежных классиков. 30 августа состоится спектакль-концерт «Большая история», посвящённый ключевым сюжетам мировой истории и литературы. Во время концерта прозвучат увертюра к опере «Вильгельм Телль» Джоаккино Россини, хор невольниц «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина, сцена коронации Бориса из оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского и другие произведения. Оперные партии будут исполнять Динара Алиева (сопрано), Михаил Петренко (бас), Мария Баракова (меццо-сопрано) и Сергей Романовский (тенор). Художественное слово зачитают актёры Михаил Тройник и Александр Устюгов и актриса оперетты и мюзикла Юлия Дякина.

© tsaritsyno-museum.ru

31 августа гостей ждёт программа «Царицы бельканто». Оперные дивы Ольга Перетятько, Василиса Бержанская и Надежда Павлова и тенор Дмитрий Корчак исполнят фрагменты произведений, в основу которых легли истории правительниц династии Тюдор — Анны Болейн, Марии Стюарт и Елизаветы I. Гости услышат дуэт Болейн и Сеймур из оперы «Анна Болейн» Гаэтано Доницетти, первый дуэт Марии и Лейстера из оперы «Мария Стюарт» этого же композитора, увертюру к опере «Елизавета, королева Англии» Россини и другие оперные отрывки. Художественное слово зачитают актрисы Елизавета Боярская и Ирина Пегова и актёр Станислав Тикунов.

Режиссёром обоих вечеров выступит Алексей Франдетти — драматург, лауреат премии «Золотая маска». Начало спектаклей-концертов в 20:00.

Как отмечает официальный сайт московского правительства mos.ru, вход на Большую дворцовую поляну, где будет звучать опера, бесплатный. Гости смогут послушать оперу сидя на траве или стоя. Также для посетителей организуют специальные зоны с пуфами. Приобрести билеты в эти зоны можно на сервисе Russpass.

Концерт «Мы — звёзды континентов!» в концертном зале «Москва»

31 августа в 19:00 в концертном зале «Москва» состоится гала-концерт «Мы — звёзды континентов!», посвящённый 90-летию поэта-песенника Юрия Энтина. Его песни звучали во многих художественных и анимационных фильмах: «Приключения Электроника», «Приключения Буратино», «Бременские музыканты», «Простоквашино». В концертном зале «Москва» исполнять произведения Энтина будут звёзды российской эстрады — Сергей Лазарев, Лариса Долина, Валерия, Владимир Пресняков — младший, Наталья Подольская и другие. Ведущими гала-шоу станут актриса и телеведущая Аглая Шиловская и актёр и музыкант Алексей Воробьёв.

© moscow-hall.ru

Билеты можно приобрести по ссылке.

Фестиваль «Портал 2030–2050» на кинозаводе «Москино»

29 августа на территории кинозавода «Москино» стартует фестиваль электронной музыки «Портал 2030–2050», который продлится до 14 сентября. В этом году в нём примут участие 110 диджеев из 12 стран, например Ив Ларок (Франция), Алекс Гаудино (Италия) и Бурак Йетер (Турция).

© Соцсети Алекса Гаудино

До 31 августа на фестивале будет проходить специальная K-pop-программа. В субботу здесь состоятся вечеринка музыкального лейбла DNK Music и Открытый Кубок Москвы по K-pop-кавер-танцам. В воскресенье перед посетителями выступят казахская группа Nomads, исполняющая музыку в стиле K-pop, и южнокорейский певец и видеоблогер Сон Вон Соп, который прославился в России благодаря каверам на песни «Кино» и Димы Билана.

Вход на все мероприятия свободный.

Где погулять

Фестиваль света «Проекция» в кинопарке «Москино»

30 и 31 августа в кинопарке «Москино» пройдёт фестиваль света «Проекция». Посетителей ждут световые проекции и арт-инсталляции, например на главной аллее кинопарка будет установлен 70-метровый LED-туннель. Также на фестивале состоятся выступления российских и зарубежных артистов. В субботу на сцену «Проекции» выйдут российская группа «Три дня дождя» и шведско-конголезский R&B-исполнитель Mohombi. В воскресенье перед гостями выступит американский рэпер, 11-кратный номинант на премию «Грэмми» Busta Rhymes.

© www.mos.ru

Приобрести билеты можно на официальном сайте фестиваля.

Фестиваль исторических садов в Царицыне

В музее-заповеднике «Царицыно» до 31 августа проходит восьмой фестиваль исторических садов. В этом году ландшафтные композиции, разбитые на территории Воздушных садов, посвящены великим учёным, а также научным открытиям, сделанным в садах. Например, одна из композиций создана в честь первой женщины — лауреата Нобелевской премии Марии Склодовской-Кюри. Другой сад посвящён немецкому философу Иммануилу Канту. А проект «Кузнечик дорогой» напоминает об одноимённом стихотворении, которое написал выдающийся российский учёный Михаил Ломоносов.

© tsaritsyno-museum.ru

Также посетителей фестиваля ожидают музыкальные и танцевальные выступления. 30 августа гости смогут увидеть традиционный японский танец нихон-буё, а 31 августа московский квартет «Брасс Пульс» исполнит рождественский гимн «Что может быть слаще музыки» Джона Раттера, «Арию» Иоганна Себастьяна Баха, авторские композиции Аркадия Шилклопера и многое другое.

Вход на фестиваль бесплатный.

При участии Виктории Белаловой

