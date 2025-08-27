«Девушка Миллера»: эротическая драма с Дженной Ортегой и Мартином Фриманом

В российский прокат вышел фильм «Девушка Миллера» дебютантки Джейд Холли Бартлетт с Дженной Ортегой («Уэнздей») и Мартином Фриманом («Шерлок») в главных ролях. В центре сюжета — 18-летняя богатая студентка, которая влюбляется в женатого преподавателя литературы. Продюсерами фильма выступили Сет Роген и Эван Голдберг, широко известные по молодёжным комедиям «СуперПерцы» и «Ананасовый экспресс». Автор «Рамблера» рассказывает, почему «Девушка Миллера» — разочарование для всех поклонников телесной любви на большом экране.

Теннесси, наше время. Подающая надежды студентка Кайро (Дженна Ортега) большую часть времени предоставлена сама себе — богатые родители променяли воспитание дочери на путешествия по всему миру. В попытке восполнить душевное одиночество Кайро обращается к литературе. Особенно девушку впечатляет книга Джонатана Миллера (Мартин Фриман) «Апострофы и амперсанды», который по случайному совпадению оказывается её преподавателем творческого письма. По совету лучшей подруги Винни (Гидеон Адлон) Кайро пытается сблизиться с Миллером, а тот, к её радости, совсем не сопротивляется. Давно женатый Джонатан тоже страдает от одиночества, ведь его супруга (Дагмара Доминчик) давно перестала обращать на него внимание. Вместе с любовью ушла и искра, поддерживающая в нём страсть к писательству. Кайро становится спасением Миллера. Но сколько продлится роковая связь?

С начала 2020-х годов жанр эротического триллера не перестают переосмыслять. Одри Диван прощупывала границы чувственного и эстетического в фильме «Эммануэль», Халина Рейн искала сексуального раскрепощения в картине «Плохая девочка», а Эмиральд Феннел сняла дерзкую чёрную комедию «Солтбёрн». Проблема в том, что ни одной из перечисленных женщин-режиссёров так и не удалось вернуть жанру величие 80-х годов. Лучшие эротические триллеры в истории кино по-прежнему принадлежат режиссёрам-мужчинам: Эдриану Лайну («Неверная»), Дэвиду Кроненбергу («Автокатастрофа»), Брайану Де Пальме («Подставное тело»), Дэвиду Линчу («Синий бархат»). Картина «Девушка Миллера», которую сняла бывшая актриса Джейд Холли Бартлетт («Расплата»), увы, лишь подтверждает эту закономерность. На первый взгляд социально острое и интеллектуальное кино о запретном романе учителя и ученицы распадается на атомы, когда дело доходит до страсти или хотя бы напряжения в кадре.

Звезда сериала «Уэнздей» Дженна Ортега возвращается к образу мрачной девушки-загадки. На этот раз её героиня совсем не любит одиночество, она прячется от него в книгах. Пытается найти точки соприкосновения с такими же, как она, грустными и потерянными людьми. С мистером Миллером Кайро объединяет не только любовь к высокой литературе, но и чувство отчуждённости. Главные герои фильма встречаются в не самый лучший период жизни, когда каждый из них особенно нуждается в любви и внимании. На первый взгляд благополучный семьянин Джонатан Миллер никак не может добиться взаимности от собственной жены, которая страдает от алкогольной зависимости. После знакомства с Кайро его внутренняя мораль даёт ощутимую трещину, а проснувшееся либидо, кажется, вот-вот захватит контроль над разумом. Но не всё так просто.

Вопреки зрительским ожиданиям режиссёру совсем не интересно поддерживать сомнительную с этической точки зрения сексуальную связь. Давать урок нравственности она также не спешит. Куда больше режиссёру интересны сокровенные фантазии замкнутой студентки. Начитавшись откровенных романов, Кайро бросается в собственный эротический трип, превращая любимого учителя в романтического героя. Проблема в том, что в реальности всё совсем не так. Джонатан нуждается в любви и внимании, но не готов жертвовать репутацией ради легкомысленного романа со студенткой. В этой точке «Девушка Миллера» окончательно уходит от сюжета о запретной страсти, смещая акцент в сторону мести и одержимости.

Но даже смена настроения в кадре не позволяет Бартлетт стать смелее, напряжение в фильме так и не появляется. На смену пресной интимности приходит не менее тоскливая вражда. Оставшись без заветного объекта вожделения, Кайро трансформируется в хладнокровную антагонистку, готовую разрушить жизнь бывшего кумира. Увы, вместо хитроумных манипуляций и изощрённой мести зрителей ждут всё те же высокопарные разговоры, на этот раз — у директорского стола. Месть — это блюдо, которое подаётся холодным, но в случае «Девушки Миллера» буквально замороженным.

Ещё одна очевидная проблема картины заключается в актёрском касте. Дженна Ортега и Мартин Фриман не смогли показать в кадре взаимных напряжения, влюблённости и противостояния. Их союз выглядит инородным и отталкивающим. Даже при наличии более талантливого сценария у актёров буквально не было бы шансов создать на экране что-то настоящее, кроме настоящей скуки.

