5 самых интересных фильмов, которые показали на кинофестивале «Короче»
С 19 по 24 августа в Калининграде прошёл 13-й фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче». Выпускники киношкол и вузов наряду с именитыми режиссёрами представляли новые короткие и полные метры. Автор «Рамблера» побывал на фестивале и выбрал самые интересные фильмы, которые стоит посмотреть на больших и малых экранах.
Кадр из фильма «Счастлив, когда ты нет»
«Сын»
Формат: короткий метр.
Режиссёр: Жанна Бекмамбетова.
Приз за лучший короткометражный фильм, спецприз «Выбор кинокритиков и журналистов»
Когда: дата выхода пока неизвестна.
Дочь Тимура Бекмамбетова сняла анимационную притчу о мечте, космосе и силе родительской любви. В центре сюжета история отца и сына с ДЦП, которые живут в казахской степи. По телевизору мальчик наблюдает за миссией марсохода «Оппортьюнити». Этот робот должен был исследовать поверхность марса нескольких месяцев, а в итоге пробыл на Красной планете 15 лет. В момент, когда колёса робота застревают, наткнувшись на груду камней, у ребёнка начинаются проблемы со здоровьем.
Параллель между упорством и рвением механизма, который хочет освободиться, и мальчиком в инвалидной коляске — ничуть не топорная метафора, а философская рифма о преодолении препятствий и стремлении не сдаваться под давлением внешних обстоятельств. Мультфильм с лёгкостью мог бы пополнить библиотеку анимации Pixar — настолько красочный и живой получился «Сын» с точки зрения визуала. Ранее мультфильм показали на Шанхайском международном кинофестивале, где он удостоился награды как лучший анимационный короткий метр.
«Счастлив, когда ты нет»
Формат: полный метр.
Режиссёр: Игорь Марченко.
Приз за лучший полнометражный дебют, спецприз «Выбор кинокритиков и журналистов»
Когда: дата выхода пока неизвестна.
История двух миллениалов по имени Женя (Александра Бортич и Гоша Токаев), которых судьба сводит вопреки здравому смыслу. Они оба — токсичные люди, которым не нравятся их жизнь, окружение, да даже собственное отражение в зеркале. В результате случайной встречи на вечеринке герои начинают сближаться, делая друг другу больно и плохо. Но вот беда — в разлуке обоим ещё хуже, чем рядом.
«Счастлив, когда ты нет» — в некотором смысле попытка адаптировать иностранный антиромком к российским реалиям. Что-то подобное было у Йоакима Триера («Худший человек на свете»), но более изящно и лаконично. Как нетрудно догадаться, проблема у Жень общая: у них получается построить отношения с другими людьми, поскольку они ненавидят сами себя. Двух социопатов с низкой самооценкой тянет друг к другу — для одних созависимость, для других настоящая любовь. Цинично-лирическая атмосфера вкупе с актёрской химией Бортич и Токаева позволяет нарисовать на экране настоящий портрет поколения.
«Три свадьбы и один побег»
Формат: полный метр.
Режиссёр: Кирилл Логинов.
Спецприз телеканала «Россия 1»
Когда: в прокате с 11 сентября.
События в фильме разворачиваются в горном селе Абхазии. По сюжету девушка Амра (Полина Денисова) оканчивает школу. Она мечтает поступить в театральный университет в Санкт-Петербурге, но её мама Нуца против, потому что считает всех актрис недостойными. Девушка обманом подаёт документы на актёрский факультет, заверяя маму, что поступает в медицинский вуз. Когда Нуца узнает, что собственное дитя водило её за нос, она ставит Амре ультиматум: та сможет переехать в Санкт-Петербург только после того, как её старшие сестры выйдут замуж. Теперь, чтобы исполнить свою мечту, Амре предстоит найти женихов для своих сестёр.
Дебют режиссёра Кирилла Логинова карикатурно изображает традиционный патриархальный уклад жизни на Кавказе. Актёрская игра Полины Денисовой более чем убедительна, пусть героиня и выглядит отталкивающе. Её персонаж добивается своей цели через манипуляции и ложь, не думая о последствиях. «Три свадьбы и один побег» — любопытная попытка представить комедию взросления через призму кавказских реалий и консерватизма.
«Варвара Святая»
Формат: короткий метр.
Режиссёр: Полина Капантина.
Когда: дата выхода пока неизвестна.
Фильм начинается с умилительной сцены пробуждения маленькой девочки в большом загородном доме. Но эта обманчивая экспозиция довольно быстро превращается в жуткий триллер об одиночестве. 6-летняя Варя оказывается в заброшенном доме с матерью, которая спит мёртвым сном. Будучи не в состоянии разбудить родителя, девочка пытается адаптироваться к новой реальности, в которой ей нужно полагаться только на саму себя.
Выпускница мастерской режиссёра Сергея Соловьёва во ВГИКе, Полина Капантина поддерживает баланс между детской изобретательностью и новостным фоном, за который отвечает голосовой помощник Алиса, и нарастающей тревогой. Наблюдая за Варей, кажется, что с ней вот-вот произойдёт что-то страшное. Исполнительница главной роли Таисия Бандюкова играет так естественно — временами кажется, что перед нами документальное кино, и загадочная катастрофа, из-за которой все жители дачного посёлка исчезли, действительно произошла. Кино работает как увлекательное и одновременно с этим тревожное размышление о детстве, где всё возможно, если сильно верить.
«Сводишь с ума»
Формат: полный метр.
Режиссёр: Дарья Лебедева.
Когда: в прокате с 9 октября.
По сюжету Алиса заселяется в новую просторную квартиру в Санкт-Петербурге, где обнаруживает портал в параллельный мир. В другой реальности в её квартире живёт тусовщик Иван, который является её мужским двойником. Поначалу квартиранты из разных миров воинственно настроены друг к другу, но постепенно между ними начинают возникать романтические чувства.
Исполнители главных ролей — Мила Ершова и Юрий Насонов — порождают прекрасный дуэт, эмоциональный и насыщенный. Зрителю будет интересно наблюдать, как зарождаются и развиваются их чувства на экране.
Режиссёр Дарья Лебедева добавляет к старой доброй романтической комедии элементы научной фантастики — истории двойников, разницу характеров одних и тех же людей в разных мирах. При этом сюжет истории не перегружается техническими подробностями, что, конечно, будет минусом для чрезмерно внимательных зрителей. У Лебедевой получилось душевное и светлое кино о том, как любовь преодолевает любые преграды, в том числе пространство и время.
