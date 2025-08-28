5 самых интересных фильмов, которые показали на кинофестивале «Короче»

С 19 по 24 августа в Калининграде прошёл 13-й фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче». Выпускники киношкол и вузов наряду с именитыми режиссёрами представляли новые короткие и полные метры. Автор «Рамблера» побывал на фестивале и выбрал самые интересные фильмы, которые стоит посмотреть на больших и малых экранах.

«Сын»

Формат: короткий метр.

Режиссёр: Жанна Бекмамбетова.

Приз за лучший короткометражный фильм, спецприз «Выбор кинокритиков и журналистов»

Когда: дата выхода пока неизвестна.

Дочь Тимура Бекмамбетова сняла анимационную притчу о мечте, космосе и силе родительской любви. В центре сюжета история отца и сына с ДЦП, которые живут в казахской степи. По телевизору мальчик наблюдает за миссией марсохода «Оппортьюнити». Этот робот должен был исследовать поверхность марса нескольких месяцев, а в итоге пробыл на Красной планете 15 лет. В момент, когда колёса робота застревают, наткнувшись на груду камней, у ребёнка начинаются проблемы со здоровьем.

© Базелевс

Параллель между упорством и рвением механизма, который хочет освободиться, и мальчиком в инвалидной коляске — ничуть не топорная метафора, а философская рифма о преодолении препятствий и стремлении не сдаваться под давлением внешних обстоятельств. Мультфильм с лёгкостью мог бы пополнить библиотеку анимации Pixar — настолько красочный и живой получился «Сын» с точки зрения визуала. Ранее мультфильм показали на Шанхайском международном кинофестивале, где он удостоился награды как лучший анимационный короткий метр.

«Счастлив, когда ты нет»

Формат: полный метр.

Режиссёр: Игорь Марченко.

Приз за лучший полнометражный дебют, спецприз «Выбор кинокритиков и журналистов»

Когда: дата выхода пока неизвестна.

История двух миллениалов по имени Женя (Александра Бортич и Гоша Токаев), которых судьба сводит вопреки здравому смыслу. Они оба — токсичные люди, которым не нравятся их жизнь, окружение, да даже собственное отражение в зеркале. В результате случайной встречи на вечеринке герои начинают сближаться, делая друг другу больно и плохо. Но вот беда — в разлуке обоим ещё хуже, чем рядом.

© LOOKFILM

«Счастлив, когда ты нет» — в некотором смысле попытка адаптировать иностранный антиромком к российским реалиям. Что-то подобное было у Йоакима Триера («Худший человек на свете»), но более изящно и лаконично. Как нетрудно догадаться, проблема у Жень общая: у них получается построить отношения с другими людьми, поскольку они ненавидят сами себя. Двух социопатов с низкой самооценкой тянет друг к другу — для одних созависимость, для других настоящая любовь. Цинично-лирическая атмосфера вкупе с актёрской химией Бортич и Токаева позволяет нарисовать на экране настоящий портрет поколения.

«Три свадьбы и один побег»

Формат: полный метр.

Режиссёр: Кирилл Логинов.

Спецприз телеканала «Россия 1»

Когда: в прокате с 11 сентября.

События в фильме разворачиваются в горном селе Абхазии. По сюжету девушка Амра (Полина Денисова) оканчивает школу. Она мечтает поступить в театральный университет в Санкт-Петербурге, но её мама Нуца против, потому что считает всех актрис недостойными. Девушка обманом подаёт документы на актёрский факультет, заверяя маму, что поступает в медицинский вуз. Когда Нуца узнает, что собственное дитя водило её за нос, она ставит Амре ультиматум: та сможет переехать в Санкт-Петербург только после того, как её старшие сестры выйдут замуж. Теперь, чтобы исполнить свою мечту, Амре предстоит найти женихов для своих сестёр.

© WISH Media, 23MMOON Production

Дебют режиссёра Кирилла Логинова карикатурно изображает традиционный патриархальный уклад жизни на Кавказе. Актёрская игра Полины Денисовой более чем убедительна, пусть героиня и выглядит отталкивающе. Её персонаж добивается своей цели через манипуляции и ложь, не думая о последствиях. «Три свадьбы и один побег» — любопытная попытка представить комедию взросления через призму кавказских реалий и консерватизма.

«Варвара Святая»

Формат: короткий метр.

Режиссёр: Полина Капантина.

Когда: дата выхода пока неизвестна.

Фильм начинается с умилительной сцены пробуждения маленькой девочки в большом загородном доме. Но эта обманчивая экспозиция довольно быстро превращается в жуткий триллер об одиночестве. 6-летняя Варя оказывается в заброшенном доме с матерью, которая спит мёртвым сном. Будучи не в состоянии разбудить родителя, девочка пытается адаптироваться к новой реальности, в которой ей нужно полагаться только на саму себя.

© korochekino.ru

Выпускница мастерской режиссёра Сергея Соловьёва во ВГИКе, Полина Капантина поддерживает баланс между детской изобретательностью и новостным фоном, за который отвечает голосовой помощник Алиса, и нарастающей тревогой. Наблюдая за Варей, кажется, что с ней вот-вот произойдёт что-то страшное. Исполнительница главной роли Таисия Бандюкова играет так естественно — временами кажется, что перед нами документальное кино, и загадочная катастрофа, из-за которой все жители дачного посёлка исчезли, действительно произошла. Кино работает как увлекательное и одновременно с этим тревожное размышление о детстве, где всё возможно, если сильно верить.

«Сводишь с ума»

Формат: полный метр.

Режиссёр: Дарья Лебедева.

Когда: в прокате с 9 октября.

По сюжету Алиса заселяется в новую просторную квартиру в Санкт-Петербурге, где обнаруживает портал в параллельный мир. В другой реальности в её квартире живёт тусовщик Иван, который является её мужским двойником. Поначалу квартиранты из разных миров воинственно настроены друг к другу, но постепенно между ними начинают возникать романтические чувства.

© Forza Film

Исполнители главных ролей — Мила Ершова и Юрий Насонов — порождают прекрасный дуэт, эмоциональный и насыщенный. Зрителю будет интересно наблюдать, как зарождаются и развиваются их чувства на экране.

Режиссёр Дарья Лебедева добавляет к старой доброй романтической комедии элементы научной фантастики — истории двойников, разницу характеров одних и тех же людей в разных мирах. При этом сюжет истории не перегружается техническими подробностями, что, конечно, будет минусом для чрезмерно внимательных зрителей. У Лебедевой получилось душевное и светлое кино о том, как любовь преодолевает любые преграды, в том числе пространство и время.

