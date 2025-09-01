Предыстория «Голодных игр» и эротический триллер: новинки Okko в сентябре

В сентябре любителей кино ждёт несколько громких премьер. На больших экранах можно будет посмотреть триллер Марюса Вайсберга, драму Стаси Толстой и хоррор Люка Бессона. Для тех, кто предпочитает проводить осенние вечера за домашними кинопросмотрами, «Рамблер» составил подборку интересных фильмов, которые выйдут в сентябре в онлайн-кинотеатре Okko.

«Вундеркинд»

Режиссёр: Хавьер Руис Кальдера.

Год: 2025.

Страна: Испания.

Главный герой этой семейной драмеди — десятилетний мальчик по имени Вольфганг (Жорди Каталан). Он прекрасно играет на фортепиано, коэффициент его интеллекта составляет 152, при этом у Вольфганга расстройство аутистического спектра. Мальчик мечтает поступить в музыкальную академию Парижа. Для этого ему нужно много учиться и искать общий язык со своим отцом Карлосом (Мики Эспарбе). Карлос — актёр, который ранее совсем не занимался воспитанием сына. Вольфганг перешёл под его опеку только после того, как с матерью мальчика произошла трагедия. Отцу и сыну предстоит разобраться в своих отношениях. Вдобавок Карлосу придётся сделать выбор между актёрской карьерой и исполнением мечты Вольфганга.

© Mediaset España, Movistar Plus+

Режиссёр картины Хавьер Руис Кальдера — обладатель множества наград. Например, его фантастическая комедия «Похождения призрака» получила два приза на Брюссельском международном фестивале фантастического кино в 2013 году. Комедийный боевик «Анаклет: Секретный агент» в 2016 году получил приз зрительских симпатий на кинофестивале в Майами и награду за лучшую режиссуру на международном кинофестивале в Сиэтле.

В Испании «Вольфганг» в первые выходные после выхода на экраны возглавил национальный кинопрокат: по данным испанского интернет-СМИ о кино, телевидении и видеоиграх audiovisual451.com, фильм собрал за уик-энд 657 тысяч евро. Как отметили в редакции audiovisual451.com, на тот момент он стал лучшей испанской премьерой года.

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Год: 2023.

Страна: США, Канада.

Приквел к боевику-антиутопии «Голодные игры» и пятый фильм в одноимённой кинофраншизе. «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» рассказывает историю Кориолана Сноу до того, как он стал жестоким и деспотичным правителем вымышленного государства Панем.

Юный Кориолан (Том Блайт) — представитель некогда богатого семейства, ныне вынужденный делить квартиру с кузиной и бабушкой и жить впроголодь. Он учится в Академии Капитолия и надеется получить стипендию как лучший студент, что позволит ему закрыть долги по учёбе и жилью. Но по новым условиям Голодных игр стипендия полагается тому выпускнику, который станет ментором одного из трибутов — представителей дистриктов на играх — и чей трибут покажет лучший результат.

Сноу достаётся представительница бедного дистрикта 12 Люси Грей (Рэйчел Зеглер). На первый взгляд кажется, что шансов на победу у неё нет. Сноу придумывает план, как влюбить Панем в свою наставницу, и параллельно заводит с ней отношения.

© Color Force; Good Universe; Scholastic Entertainment

В «Голодных играх: Балладе о змеях и певчих птицах» собрался впечатляющий актёрский состав: звезда сериала «Игра престолов» Питер Динклейдж, обладательница «Оскара» Виола Дэвис и один из любимых артистов режиссёра Уэса Андерсона Джейсон Шварцман. В 2024 году картина получила американскую премию People's Choice Awards как лучший экшен-фильм года, а сыгравшую в приквеле Рэйчел Зеглер по итогам этой же премии признали лучшей экшен-кинозвездой года. Фильм с бюджетом в 100 миллионов долларов показал хорошие результаты в мировом прокате: по данным BoxOfficeMojo, он заработал более 348 миллионов долларов.

«Письма о любви»

Режиссёр: Полли Стил.

Год: 2024.

Страна: Великобритания, Ирландия.

Британско-ирландская мелодрама, снятая по бестселлеру ирландского писателя и драматурга Ниала Уильямса «Четыре письма о любви». Уильямс также выступил сценаристом этой картины. В «Письмах о любви» рассказывается о двух молодых людях — Николасе (Фионн О’Ши) и Изабель (Энн Скелли). Отец Николаса Уильям (Пирс Броснан) уходит с госслужбы, чтобы стать свободным художником, и переезжает на запад Ирландии. По стечению обстоятельств там же живёт семейство Изабель: отец, поэт и учитель Мюирис (Гэбриел Бирн), мать Маргарет (Хелена Бонем Картер) и брат Шон (Донал Финн). После внезапной болезни брата девушка отправляется учиться в школу при монастыре. В порыве эмоций она выходит замуж за нелюбимого мужчину, а после этого встречает Николаса.

© Genesius Pictures, AX1 Films, London Town Films, WRAP Fund, Cornerstone Films

В послужном списке режиссёра Полли Стил значатся драма «Отпусти меня» и документальные картины «Белые медведи Черчилла с Юэном Макгрегором» и «Богатая, русская и живущая в Лондоне». Кроме того, она была сопродюсером документального телефильма «Элтон Джон: Истерики и тиары», за которую в 1997 году получила номинацию на премию BAFTA. «Письма о любви» также были отмечены киносообществом: в этом году картину наградили призом зрительских симпатий на кинофестивале «Зеркало».

«Шпионская свадьба»

Режиссёр: Саймон Уэст.

Год: 2025.

Страна: США, Кипр.

Комедийный боевик от режиссёра «Лары Крофт: Расхитительницы гробниц». Сэм (Ребел Уилсон) приезжает на свадьбу к своей подруге детства Бэтси (Анна Кэмп). Торжество обещает запомниться надолго: роскошный особняк с бассейном и собственной железной дорогой, красавцы-официанты и солидные гости. Омрачает церемонию появление вооруженных до зубов незнакомцев, которые берут всех присутствующих в заложники. Единственным шансом на спасение становится Сэм. Ведь девушка вовсе не организатор выставок кошек, как она утверждала, а опытный спецагент. Чтобы спасти подругу, она готова драться всем, что попадётся под руку, например щипцами для волос или подносами.

© Balcony 9 Productions; Bride Hard Films; Copper Island; Gramercy Park Media

Оригинальное название картины Bride Hard отсылает к классическому боевику «Крепкий орешек» (Die Hard) с Брюсом Уиллисом. Даже завязка у обеих картин схожая: террористы внезапно врываются на праздник и главному герою приходится спасать гостей. Большинство трюков в фильме Ребел Уилсон выполняла самостоятельно. Во время съёмок одной из сцен актрису случайно ударили пистолетом по носу, и ей пришлось обращаться за помощью к пластическому хирургу.

«Горячая штучка»

Год: 2025.

Страна: США.

Эротический триллер со звездой 1990-х Алисией Сильверстоун в главной женской роли. Героиня Сильверстоун, успешная зрелая деловая женщина Софи, знакомится в баре с симпатичным молодым официантом Эллиотом (Карл Глусман). После страстной ночи оба хотят продолжения, и Софи зовёт случайного любовника в Париж. Но если женщина готова лишь к поверхностным и ни к чему не обязывающим отношениям, то намерения Эллиота заходят дальше. Он хочет стать постоянным спутником Софи. Для достижения этой цели молодой человек готов пойти на любые уловки, в том числе на преследование.

© Great Escape; Shout! Studios; Yale Productions

Для Алисии Сильверстоун и Карла Глусмана «Горячая штучка» не первый совместный проект. Ранее оба актёра снимались в криминальном триллере «Рептилии» стримингового сервиса Netflix.

«Ненасытные люди»

Режиссёр: Потси Пончироли.

Год: 2024.

Страна: США.

Двое полицейских, Уилл (Химеш Патель) и Терри (Джозеф Гордон-Левитт), во время первого совместного задания успевают создать себе массу проблем. Во-первых, Уилл случайно убивает самую богатую женщину небольшого городка, где служат копы. Во-вторых, его напарник предлагает обставить этот инцидент как ограбление со взломом. Тем более что в доме у покойной обнаруживается миллион долларов, который полицейские могут унести и разделить на двоих. В-третьих, взяв злополучные деньги, напарники оказываются вовлечены в разборки с мужем убитой и наёмным киллером — последнему предназначалась найденная в доме сумма.

© Boies/Schiller Film Group; Hideout Pictures; Limelight Entertainment

Российские кинокритики сравнивали эту чёрную комедию с «Фарго» братьев Коэн: здесь также действуют недотёпы всех мастей, а каждый новый поворот сюжета приводит к новому трупу. Отмечая вторичность «Ненасытных людей», критики хвалили ленту за отличный актёрский дуэт Пателя и Гордона-Левитта, лёгкость и моральный посыл в финале. В 2024 году картина претендовала на звание лучшего фильма на кинофестивале в Риме.

«Без правил»

Режиссёр: Бьорн Франклин, Джонни Маркетта.

Год: 2025.

Страна: Великобритания.

Главный герой этой спортивно-криминальной драмы Сэл (Тоби Кеббел) — боксёр-неудачник. Когда-то он готовился к впечатляющим победам на мировых состязаниях, а теперь вынужден прозябать на окраине небольшого города в Уэльсе и работать санитаром в доме престарелых. Он давно развёлся с женой, у него сложные отношения с авторитарным отцом и дочерью-подростком. Однажды Сэл встречается со старым приятелем Винсом (Шайя Лабаф), который предлагает ему участвовать в подпольных боях. Главный герой соглашается, что приводит к печальным последствиям.

© Featuristic Films; LowKey Films

«Без правил» стал полнометражным режиссёрским дебютом Бьорна Франклина и Джонни Маркетты, ранее снимавших в основном музыкальные видео. К работе над картиной они привлекли бывшего чемпиона мира по боксу Карла Фроча, который тренировал для съёмок Шайю Лабафа и Тоби Кеббела. Фроч также появился в одном из эпизодов в камео.

«Робот по имени Тэо»

Режиссёр: Джулио Каллегари.

Год: 2024.

Страна: Франция.

Действие комедии происходит в недалёком будущем, когда людям во всём помогают роботы. Главная героиня Макс (Бланш Гарден), бывшая учительница, пытается заработать на продаже робота Тэо. Но у неё это плохо получается: Тэо оказывается правдорубом и постоянно ставит Макс в неловкие ситуации. Когда героиня теряет опеку над дочерью, ей самой приходится положиться на помощь робота в решении этого вопроса.

© TS Productions, Marianne Productions, KMBO

«Робот по имени Тэо» стал полнометражным режиссёрским дебютом Джулио Каллегари. Исполнительница главной роли Бланш Гарден известна у себя на родине не только как актриса, но и как сценаристка, режиссёр и продюсер. В 2021 году она сняла комедийный мини-сериал La meilleure version de moi-même («Лучшая версия себя»), где также сыграла главную роль.

