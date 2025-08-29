Старт кинофестиваля в Венеции и главные хиты лета — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

© Пелагия Тихонова/РИА Новости

Солистка группы Ay Yola Адель Шайхитдинова

Открылся 82-й Венецианский кинофестиваль

27 августа на острове Лидо стартовал 82-й Венецианский кинофестиваль. Об этом сообщается на официальном сайте смотра. В этом году в конкурсной программе значатся работы именитых кинематографистов: «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша, «Бугония» Йоргоса Лантимоса, «Посторонний» Франсуа Озона и «Так получилось» Пак Чхан-ука. Вне конкурса покажут «После охоты» Луки Гуаданьино и «В руке Данте» Джулиана Шнабеля.

© www.labiennale.org

Фильмом — открытием смотра стала картина «Благодать» Паоло Соррентино. Жюри фестиваля в этом году возглавил американский режиссёр, обладатель двух премий «Оскар» Александр Пэйн. Почётного «Золотого льва» вручат классику немецкого кинематографа Вернеру Херцогу. Смотр продлится до 6 сентября.

Названо количество посетителей московской акции «Ночь кино 2025»

Около 18 тысяч зрителей посмотрели фильмы во время акции «Ночь кино 2025» в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, чьи слова приводит официальный портал московского правительства mos.ru. Для сравнения: в 2024 году количество гостей акции, по данным mos.ru, составило почти 17 тысяч. К «Ночи кино 2025» присоединилось около 100 площадок, в том числе парки, кинотеатры и библиотеки.

© Страница акции «Ночь кино-2025» в VK

В программу акции вошли российские хиты кинопроката: семейное фэнтези Игоря Волошина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», музыкальный байопик Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» и военная драма Максима Бриуса «Группа крови». Также в столичных кинотеатрах можно было посмотреть ретроспективу фильмов Петра Тодоровского, лучшие картины, которые показывали в ходе предыдущих акций «Ночь кино», и сериалы от отечественных стриминговых платформ.

Московская «Ночь кино 2025» прошла 23 августа в рамках Московской международной недели кино. В этом году акция проводилась в 10-й раз.

Лана Дель Рей объявила дату выхода нового альбома

Новый альбом американской певицы Ланы Дель Рей выйдет в конце января 2026 года. Об этом сообщила сама исполнительница в интервью изданию W Magazine. Дель Рей также рассказала, что предстоящий релиз будет называться Stove.

Впервые певица заявила о намерении выпустить новый альбом в 2024 году. Тогда он назывался Lasso и должен был выйти в сентябре того же года. Затем артистка переименовала проект в The Right Person Will Stay и назначила релиз на май 2025 года, но позже снова перенесла его. В интервью W Magazine артистка пояснила, что отложила дату выхода, поскольку решила добавить в новый альбом ещё шесть композиций. Она отметила, что значительная часть нового материала выполнена в жанре кантри.

© Diogo Baptista/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Лана Дель Рей — американская певица, автор песен и поэтесса, 11-кратная номинантка на премию «Грэмми». Её дискография насчитывает девять студийных альбомов. Последний на данный момент студийный лонгплей исполнительницы Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd вышел в 2023 году.

Названы лучшие отечественные экранизации за прошедшие пять лет

Фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» по одноимённому роману Михаила Булгакова, семейная картина Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» по произведениям Эдуарда Успенского и сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» по книге Роберта Гараева стали лучшими отечественными экранизациями за прошедшие пять лет по версии российских зрителей. Об этом сообщается на официальном сайте книжного сервиса «Литрес». Сервис провёл соответствующее исследование совместно с телекоммуникационной компанией «Ростелеком» и рекомендательным сервисом LiveLib. Количество респондентов не уточняется. «Мастера и Маргариту» признали лучшей 26% опрошенных, «Чебурашку» — 17%, а «Слово пацана. Кровь на асфальте» — 16%.

© «Марс Медиа Энтертейнмент»; «Амедиа»; «Профит»

Постер фильма «Мастер и Маргарита»

Наиболее ожидаемыми киноадаптациями, которые должны выйти в ближайшие три года, респонденты назвали сериал Дмитрия Тюрина «Трудно быть богом» (26%) и фильм Александра Домогарова — младшего «Отель “У погибшего альпиниста”» (22%) по одноимённым повестям Аркадия и Бориса Стругацких, а также фильм Сарика и Гевонда Андреасянов «Вовка в Тридевятом царстве» (19%) по рассказу Вадима Коростылёва.

Также опрошенным предложили выбрать, экранизацию какого произведения, пока не имеющего киноадаптации, они ждут больше всего. 24% респондентов назвали таковым роман Джерома Дэвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи», 17% — повесть Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», 16% — фантасмагорический роман Мариам Петросян «Дом, в котором…» об интернате для детей с ограниченными возможностями.

Музыкальный сервис Звук назвал самую популярную музыку этого лета

Музыкальный сервис Звук подвёл итоги лета 2025 года. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Рамблера». Голосом лета был признан певец Ваня Дмитриенко, чьи песни лидировали по количеству прослушиваний. Звание главного хита прошедших трёх месяцев досталось композиции «Кухни» группы «Бонд с кнопкой». Альбомом сезона стал лонгплей «Высшие силы» певицы ANNA ASTI. Песня Fake ID российских рэперов Kizaru (Олег Нечипоренко) и Icegergert (Георгий Гергерт) оказалась самым вирусным треком соцсетей.

© Страница Вани Дмитриенко в VK

Ваня Дмитриенко

Также музыкальный сервис выяснил, какие треки слушали пользователи в разных ситуациях. Самой популярной песней для дачных посиделок стала «Само собой» Артура Пирожкова. Во время вечеринок пользователи предпочитали хит «Вип», записанный белорусскими рэперами Uniqe (Егор Юницкий), nkeeei (Никита Коробыко), ARTEM SHILOVETS (Артём Шиловец) и российским хип-хопером Toxi$ (Андрей Смелянский).

Самым популярным треком для летних рассветов оказался «Сериал» группы «Сова», а для знойных дней — Hamay от AY YOLA. Певица Ульяна Мамушкина была отмечена редакцией Звука как новая звезда инди-сегмента. В детском разделе сервиса чаще всего включали песню Wheels On The Bus от «Малышариков».

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» стал самым просматриваемым фильмом в истории Netflix

Анимационный мюзикл «Кей-поп-охотницы на демонов» за два месяца набрал на сервисе Netflix 236 миллионов просмотров и стал самым просматриваемым фильмом в истории стриминга. Об этом сообщило отраслевое издание Deadline. На протяжении трёх прошедших недель падение зрительского интереса к проекту составляло почти 0%, отметило издание. В борьбе за звание самого просматриваемого фильма в истории Netflix анимационная картина обошла комедийный боевик «Красное уведомление» с Райаном Рейнольдсом, Галь Гадот и Дуэйном Джонсоном.

© Sony Pictures Animation

«Кей-поп-охотницы на демонов» выпущен студией Sony Pictures Animation. В мультфильме рассказывается о женской K-pop-группе Huntrix, чьи участницы ведут двойную жизнь: занимаются музыкой и охотятся на демонов. Однажды девушки сталкиваются с бойз-бэндом Saja Boys ― демонами в обличье симпатичных парней. Режиссёрами картины стали Мэгги Канг и Крис Аппельханс. Мюзикл вышел на Netflix 20 июня 2025 года.

При участии Виктории Белаловой

5 самых интересных фильмов, которые показали на кинофестивале «Короче»