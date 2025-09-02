Токсичный супергерой и психопат в лифте: что покажут в кино в сентябре

Звезда сериала «Игра престолов» Питер Динклэйдж сыграл героя-аутсайдера в новой картине «Токсичный мститель», а Егор Крид в образе молодожёна застревает в лифте с психопатом в триллере «Вниз». Евгений Цыганов исполнит роль влюблённого опекуна в новой экранизации романа Льва Толстого «Семейное счастье», а режиссёр Седрик Клапиш расскажет о родственниках из разных веков в комедии «Цвета времени».

© Legendary Pictures; Troma Entertainment

Кадр из фильма «Токсичный мститель».

«Токсичный мститель»

Супергеройская комедия «Токсичный мститель» расскажет про аутсайдера, который обретает суперспособности. Главный герой картины — уборщик-неудачник Уинстон (Питер Динклэйдж). Его рутина — работа и воспитание сына, которого он растит в одиночестве после потери супруги. Серые будни героя нарушает происшествие: Уинстон падает в чан с ядовитыми отходами, мутирует и превращается в супергероя.

Теперь его новая способность — растворять всё живое в округе. С её помощью и своей любимой швабры герой начинает борьбу с преступностью. Особенно достанется местным бандитам, которых неспроста называют «Конченые».

Токсичный мститель — предшественник других супергероев-хулиганов вроде Дэдпула или Венома. Авторы новой картины приготовили для зрителей много экшен-сцен, чёрного юмора и необычные сюжетные повороты.

«Мне понравилось, что новый "Токсичный мститель" до краёв наполнен идеями, весельем и игрой с обстоятельствами. А линия отца и сына персонажей Динклэйджа и Тремблея кажется одной из самых очаровательных в фильме», — отметил исполнитель роли антагониста Элайджа Вуд (его слова приводятся в сообщении пресс-службы прокатчика).

В фильме также сыграли Кевин Бейкон и Джейкоб Тремблей.

Картина выйдет в прокат 4 сентября.

«Вниз»

Егор Крид и Анфиса Черных сыграли влюблённую пару в психологическом триллере «Вниз» режиссёра Марюса Вайсберга. По сюжету молодая пара застревает в лифте с подозрительным мужчиной. В процессе беседы в замкнутом пространстве парень с девушкой понимают, что незнакомец знает о них буквально всё.

Вайсберг играет на эмоциях героев и зрителей и намекает, что случайности не случайны, а лифт очень легко может стать местом преступления.

© «Централ Партнершип», «Вайс Филмс»

В картине также сыграли Игорь Миркурбанов и Юлия Мельникова.

Фильм выйдет в прокат 4 сентября.

«Семейное счастье»

Евгений Цыганов и Евгения Леонова снялись в драме о непростых супружеских отношениях «Семейное счастье» по мотивам одноимённого романа Льва Толстого. Премьера картины прошла в рамках Московского Международного кинофестиваля в 2025 году, на котором Цыганов получил приз за лучшую мужскую роль.

Главная героиня Маша в 17 лет остаётся сиротой. Её опекуном становится друг семьи, 37-летний Сергей Михайлович. Несмотря на разницу в возрасте, Маша влюбляется в своего опекуна. Героям придётся пройти непростой путь к пониманию друг друга. Картина исследует темы свободы, соблазнов, а также иллюзий и трансформации супругов. Отдельное место в картине уделено тому, как герои нашли гармонию в браке.

© KIONFILM, Rock Films, «Амедиа Продакшн»

«Главная задача, которую я ставила перед собой, — сократить дистанцию между зрителем и экраном и рассказать живую историю живых людей. Хотелось создать кино вне времени. Толстой уникально описал мир молодой девушки и историю любви, в которой человеческое чувство достигает грандиозных масштабов, а мы перевели его роман на киноязык», — отмечает режиссёр и автор сценария Стася Толстая (её слова приводятся в сообщении пресс-службы прокатчика).

В фильме также сыграли Ирина Розанова, Елена Морозова, Владислав Ценёв, Юлия Снигирь и другие.

Картина выйдет в прокат 11 сентября.

«Долгая прогулка»

Фильм в жанре антиутопии «Долгая прогулка» станет первой экранизацией одноимённого романа Стивена Кинга. По сюжету действие происходит в альтернативном будущем в США, где проходит ежегодное соревнование «Долгая прогулка».

Главным призом становится внушительная сумма денег, а задача участников, состоящих из 100 молодых людей, — идти по маршруту со скоростью не меньше трёх миль в час. В финале должен остаться только один победитель.

Главные роли в картине исполнили Купер Хоффман, Дэвид Джонссон, Чарли Пламмер, Марк Хэмилл, Джуди Грир и другие.

Фильм выйдет в прокат 18 сентября.

«Цвета времени»

Фильм «французского Вуди Аллена», режиссёра Седрика Клапиша, «Цвета времени» расскажет о любви сразу в двух эпохах: современности и в XIX веке. Картина, показанная во внеконкурсной программе 78-го Каннского кинофестиваля, — настоящее путешествие во времени.

© Ce Qui Me Meut, StudioCanal, France 2 Cinéma, Panache Productions

Родственники разбирают вещи в старом доме своей прародительницы, которую звали Адель. В процессе им становится известно о её стремлениях и мечтах. Герои находят картину, написанную в XIX веке этой женщиной, и постепенно знакомятся с тайнами её прошлого. Через свою живопись художница знакомит зрителей с парижским миром «прекрасной эпохи», а также трудностями, с которыми она сталкивалась, и выбором, который ей пришлось сделать.

Клапиш выступил в качестве режиссёра и соавтора сценария. В «Цветах времени» он рассуждает о семейных тайнах, общественной морали и, конечно, любви.

В фильме снялись Сюзанн Линдон, Филиппин Леруа-Больё, Сесиль де Франс.

Фильм выйдет в прокат 25 сентября.

Предыстория «Голодных игр» и эротический триллер: новинки Okko в сентябре