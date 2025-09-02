Что известно о фильме «Кремлёвский волшебник» с Джудом Лоу в роли Путина

31 августа на Венецианском кинофестивале состоялась премьера политического триллера «Кремлёвский волшебник» французского режиссёра Оливье Ассайаса. Речь в картине идёт о вымышленном политтехнологе Вадиме Баранове, который помог прийти к власти президенту России Владимиру Путину. Роль Путина сыграл британский актёр Джуд Лоу, роль Баранова досталась американской кинозвезде Полу Дано. «Рамблер» рассказывает, что известно об этом фильме.

© France 2 Cinéma

О чём рассказывается в фильме «Кремлёвский волшебник»

В начале картины показан титр, в котором сообщается, что фильм поставлен по одноимённому роману Джулиано де Эмполи и что, несмотря на исторический характер первоисточника, персонажи, равно как и диалоги фильма, являются вымышленными. Действие политического триллера происходит в 2019 году. Американский профессор, которого играет Джеффри Райт, приезжает в Москву собирать материал для своей диссертации. Через соцсети он случайно получает приглашение приехать в гости к некоему Вадиму Баранову.

За чаепитием Баранов рассказывает гостю о своей жизни: в молодости он занимался театром, затем пошёл работать на телевидение, где его заметили и пригласили в команду олигарха Бориса Березовского. В 1999 году Вадим участвовал в избирательной кампании будущего президента России Владимира Путина, после чего на протяжении 15 лет был ближайшим соратником главы государства и отвечал за его публичный образ.

В фильме показаны ключевые события в истории России с начала 1990-х до 2014 года, включая катастрофу на подлодке «Курск» и подготовку к Олимпийским играм в Сочи. После 2014-го Баранов отдаляется от государственной службы и уходит в отставку.

Наряду с вымышленными героями, например Барановым и его возлюбленной Ксенией (Алисия Викандер), в картине фигурируют реальные персонажи: писатель Эдуард Лимонов (норвежский актёр Магне Брекке), олигарх Борис Березовский (британский актёр Уилл Кинн), бизнесмен Евгений Пригожин (латвийский актёр Андрис Кейшс) и, собственно, сам Владимир Путин в исполнении Джуда Лоу.

Последний, как отмечал в обзоре для РБК критик Стас Тыркин, появляется на экране через час после начала фильма (хронометраж картины — 2,5 часа — прим. «Рамблера»). «Кремлёвский волшебник» участвует в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.

Чем известен Оливье Ассайас

70-летний режиссёр Оливье Ассайас работал в разных жанрах. Например, в 2000 году он снял мелодраму «Сентиментальные судьбы» с Эммануэль Беар и Изабель Юппер, в 2002-м — детективный триллер «Демон-любовник» с Конни Нильсен и Хлое Севиньи, в 2006-м участвовал в киноальманахе «Париж, я люблю тебя», где именитые кинорежиссёры с помощью коротких новелл признавались в своих чувствах к французской столице.

Фильмы режиссёра неоднократно фигурировали в конкурсных программах ведущих киносмотров мира, в том числе Каннского и Венецианского кинофестивалей. В 2012 году драма Оливье Ассайаса «Что-то в воздухе» о жизни французского студента в Париже начала 1970-х получила в Венеции премию «Золотая Озелла» за лучший сценарий.

© France 2 Cinéma

Режиссёр Оливье Ассайас на съёмках фильма «Кремлёвский волшебник»

Четыре года спустя его драматический триллер «Персональный покупатель» с Кристен Стюарт отметили призом за лучшую режиссуру в Каннах. Речь в картине шла о девушке, которая помогала знаменитостям подбирать наряды и умела общаться с призраками.

Предпоследняя работа режиссёра, комедийная драма «Вне времени», в прошлом году участвовала в конкурсе Берлинского кинофестиваля. В картине рассказывалось о двух парах, пережидающих в разгар пандемии карантин в семейном доме.

Ассайас снимал фильмы и на темы, связанные с политикой. В 2010 году вышел его мини-сериал «Карлос» о международном террористе венесуэльского происхождения Ильиче Рамиресе Санчесе, известном как Карлос Шакал. Эта работа получила «Золотой глобус» как лучший мини-сериал или фильм на ТВ.

В 2019 году режиссёр снял драму «Афера в Майами». В её основу легла история «Кубинской пятёрки» — разведчиков кубинской разведки, работавших и арестованных в США в 1990-х. Главные роли в картине сыграли Пенелопа Крус, Ана де Армас и Эдгар Рамирес.

Что легло в основу фильма «Кремлёвский волшебник»

© France 2 Cinéma

«Кремлёвский волшебник» снят по одноимённому дебютному роману швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи. Книга была опубликована в апреле 2022 года. Как отмечал в своей рецензии обозреватель британской газеты The Guardian Марсель Теру, прообразом главного героя Баранова явно послужил реальный человек — Владислав Сурков, который был помощником президента России.

Над сценарной адаптацией романа Оливье Ассайас работал вместе с писателем и драматургом Эммануэлем Каррером. Каррер известен как автор романа «Лимонов», который экранизировал Кирилл Серебренников. В интервью американскому отраслевому изданию Variety Ассайас рассказывал, что они с Каррером старались опираться на исторические факты, но некоторые сцены всё-таки выдумали, а образ вымышленного и единственного главного женского персонажа книги — Ксении сделали более объёмным.

Где проходили съёмки

В разговоре с Variety режиссёр отмечал, что «Кремлёвского волшебника» полностью снимали в Латвии, где «производственные расходы были ниже, чем в большинстве стран». Но главное, что «ни в одной другой стране не было места, которое могло бы олицетворять Кремль, или летнюю резиденцию российского президента, или его загородную резиденцию в Ново-Огарёво», говорил Ассайас. По его словам, в «Кремлёвском волшебнике» такое разнообразие локаций и обстановки, что, если бы команда не снимала фильм в Латвии, то ей пришлось бы снимать в пяти, шести или семи разных странах.

Как актёры готовились к съёмкам

© France 2 Cinéma

Актёр Пол Дано на съёмках фильма «Кремлёвский волшебник»

Пол Дано, которому досталась главная роль Баранова, известен по драме «Нефть» Пола Томаса Андерсона, супергеройскому боевику «Бэтмен» Мэтта Ривза и британскому сериалу «Война и мир», где актёр сыграл Пьера Безухова. В интервью американскому отраслевому изданию The Hollywood Reporter Дано рассказывал, что чтение книги «Кремлёвский волшебник» его, «безусловно, очень просветило». «Она открыла мне окно в страну, в мир политики и власти, о которых я мало что знаю. В ней есть невероятная психологическая, а также моральная сложность», — отмечал актёр. По его признанию, он был мало знаком с той эпохой и взялся за документальные книги и фильмы, чтобы как можно быстрее вникнуть в происходящее, — какие именно, Дано в интервью не уточнил.

Исполнивший роль Путина Джуд Лоу на пресс-конференции на Венецианском кинофестивале рассказал, что для подготовки к роли он научился дзюдо, передавал The Hollywood Reporter. Также актёр просматривал множество архивных кадров Владимира Путина. Он отметил, что сложность исполнения этой роли заключалась в том, что «публичное лицо, которое мы видим, выдаёт очень мало».

Для съёмок Лоу пришлось изменить свою внешность. При этом в фильме он говорит естественным голосом, а не пытается имитировать русский акцент, писало Variety со ссылкой на материалы пресс-конференции.

© IMAGO/Cinzia Camela/LiveMedia/globallookpress.com

«Мы с Оливье обсуждали, что это [мой персонаж] не должно быть интерпретацией Путина, и он не хотел, чтобы я прятался за накладками на лицо. Мы работали с командой потрясающих гримёров и парикмахеров, и у нас были отсылки к тому периоду жизни Путина. Мы пытались найти в моей внешности что-то схожее», — отметил актёр, чьи слова передаёт Variety. Лоу добавил, что был удивлён тем, на что способен хороший парик.

На пресс-конференции Джуд Лоу заявил, что не боится последствий за эту роль. «Я надеюсь, что не слишком наивен, но не жду никаких последствий. Мы не искали споров ради споров. Мой персонаж — всего лишь один из участников более масштабной истории. И мы не стремились никого показать исчерпывающе», — заявил актёр.

В некоторых фрагментах использовалась технология дипфейка. Например, её применили в эпизоде, где Борис Ельцин танцует на сцене во время выступления перед избирателями в 1996 году. Создатели взяли архивные кадры и наложили на них лицо играющего Ельцина актёра.

© France 2 Cinéma

Как фильм встретили в Венеции

Как отмечало Variety, на Венецианском кинофестивале фильм удостоился 10-минутной овации. Хотя главная роль принадлежала Дано, который одобрительно улыбался под аплодисменты, именно звёздная мощь Джуда Лоу стала поводом для зрительских криков «Браво!». Актёр сам аплодировал на протяжении всей овации, прерываясь лишь для того, чтобы обнять Оливье Ассайаса. Режиссёр перелезал через кресла позади него, чтобы обнять участников съёмочной группы, и спускался по ступенькам, чтобы выразить свою благодарность за аплодисменты.

Как на фильм отреагировали в Кремле

28 августа, до премьеры фильма на Венецианском кинофестивале, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге предстоящий выход картины. «Относиться надо нормально, с пониманием. Путин — один из самых опытных, самых успешных мировых лидеров на земном шаре», — заявил Песков (цитата по ТАСС). Пресс-секретарь президента добавил, что Путин — «это мировой лидер, влияние которого на мировые дела трудно переоценить», поэтому «интерес к нему в различных странах мира вполне закономерен». На вопрос, видели ли в Кремле картину до её премьеры, Дмитрий Песков ответил, что пока не смотрели.

