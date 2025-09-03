«Диспетчер»: триллер о противостоянии больших корпораций и маленьких людей

В прокате идёт триллер «Диспетчер» режиссёра Дэвида Маккензи, участник кинофестиваля в Торонто 2024 года. Риз Ахмед и Лили Джеймс играют «маленьких людей» в истории о больших деньгах, влиятельных корпорациях и тех, кто встаёт у них на пути. «Рамблер» рассказывает, чем увлекает сюжет о противостоянии добра и зла в антураже современного Нью-Йорка и получилось ли у создателей держать интригу до финальных титров.

© Black Bear

Шотландский режиссёр Дэвид Маккензи известен тем, что работал в совершенно разных жанрах. Он выпустил драму «От звонка до звонка» с Джеком О’Коннелом, снял ромком «Бабник» с Эштоном Катчером, криминальный вестерн «Любой ценой» с Джеффом Бриджесом, получивший четыре номинации на «Оскар». И даже пробовал себя в историческом направлении в картине «Король вне закона» с Крисом Пайном, Аароном Тейлором-Джонсоном и Флоренс Пью. Теперь настала очередь триллера — «Диспетчер» собрал лучшие характерные черты жанра, но не обошёлся без типичных промахов, которые случаются при любой пробе пера.

Главный герой картины — Аш (Риз Ахмед), который представляется всем как Том, и неспроста. Аш — своеобразный «решала», он помогает решать разногласия между нечистыми на руку коррумпированными компаниями и их сотрудниками. Задача Аша состоит в том, чтобы секреты корпораций не предавались огласке, а сотрудники оставались в безопасности.

Новой клиенткой Аша становится Сара Грант (Лили Джеймс). Она работала в фирме, занимающейся производством модифицированных зерновых культур. К Саре попали внутренние документы, доказывающие, что новый продукт компании, который собираются выпускать на рынок, вызывает серьёзные побочные эффекты и может повлиять на жизни миллионов потребителей во всем мире. Сначала Сара пыталась обратить внимание боссов на опасные побочные действия, но девушку перевели в другой отдел, а после и вовсе уволили.

© Black Bear

Но Сара успела сделать копии всех документов, которые обличают недобросовестных директоров компании, из-за чего за ней начинается слежка. Специально нанятые люди во главе с Доусоном (Сэм Уортингтон) выслеживают девушку и угрожают ей, они шантажируют Сару и требуют отдать весь компромат. Настаёт очередь Аша вмешиваться: Сара обращается к нему через посредников и просит помочь.

Аш действует по отлаженной схеме: он общается с непосредственными клиентами и представителями недобросовестных компаний через диспетчерскую службу. Мужчина созванивается с собеседниками, но не разговаривает, а печатает тексты своих вопросов и ответов на специальном устройстве для слабослышащих, тогда как оператор диспетчерской службы зачитывает реплики — для Сары или представителей компаний.

Маккензи уверенно нагнетает напряжение на экране и смешивает его с экшеном, приправляя всё юмором и меломанскими музыкальными паузами. Аш — настоящая тёмная лошадка: таинственный герой с богатым прошлым (он работал на Уолл-Стрит, но понял, что не хочет обманывать людей, чтобы подниматься по карьерной лестнице) и проблемами (алкогольная зависимость привела его в клуб анонимных алкоголиков, который помог найти себя). Ахмед талантливо отыгрывает такого непростого персонажа: за первую половину фильма Аш произносит едва ли больше двух фраз. Поначалу создаётся впечатление, что устройство для слабослышащих он использует, потому что нуждается в нём.

Но это не так — Аш более чем готов коммуницировать с другими, только профдеформация играет свою роль. Он стал одиночкой без близких контактов и привязанностей. Это объединяет его с Сарой — они понимают друг друга без слов, улавливая настроения друг друга без долгих обсуждений и объяснений. Возможно, из-за такого сближения со своим клиентом дело Сары становится слишком личным для Аша, и всё идет не по плану.

© Black Bear

Главный персонаж — задумчивый, исполнительный и точный до маниакальности, Сара — импульсивная и эмоциональная. Героиня в исполнении Лили Джеймс — настоящая находка для портфолио актрисы. В её фильмографии едва ли была похожая роль: такая, которая требует не только классических драматических навыков, но и способности преображаться до неузнаваемости в любой момент. Сара становится одним из ключевых элементов «Диспетчера». В том числе с её помощью Маккензи мастерски накаляет обстановку, выдерживая нужные паузы и маневрируя между энергичными и меланхоличными по настроению сценами. В итоге получается атмосферная история в лучших традициях классических детективных триллеров.

Окаймляет её пёстрый и хаотичный Нью-Йорк — Тайм-сквер, азиатские забегаловки, мощные проспекты с небоскрёбами, полузаброшенные промзоны и нити железных дорог, которые манят вдаль. Героям, помещённым в такую многообразную вселенную, просто верить и сопереживать.

А ещё более убедительным «Диспетчера» делают олдскульные оттенки: так, Аш упорно старается замести свой цифровой след. Он использует преимущественно механические, а не цифровые гаджеты, почтовые службы, чтобы минимизировать риск слежки. Кажется, что он даже не слишком разбирается в современных технологиях: когда Сара находит в Сети раритетный диск группы The Who с треком «The Kids Are Alright», это несказанно удивляет Аша.

Пожалуй, в упрёк картине можно поставить лишь немного затянутое действие. Ключевой сюжетный твист происходит совсем близко к финалу, непредсказуемо изменяя канву повествования. Но из-за того, что хронометраж фильма не позволяет размеренно посмаковать завязку, сцены перед титрами получаются несколько скомканными и не дают достойно насладиться заключительными сценами этой тем не менее любопытной истории.

Токсичный супергерой и психопат в лифте: что покажут в кино в сентябре