«Бриллиантовая рука»: в комедии Леонида Гайдая обнаружили забавные киноляпы

В апреле 1969 года на большие экраны вышла советская приключенческая комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». За всё время проката в СССР, по данным Кинопоиска, фильм посмотрели 76,7 миллиона зрителей, что делает его одной из самых просматриваемых в Советском Союзе кинокартин. По данным портала Кинориум, реплики персонажей привнесли в разговорную речь более двухсот киноцитат, которые мы используем до сих пор. Но не обошлось в комедии без киноляпов. Автор «Рамблера» пересмотрел фильм и обнаружил фрагменты с забавными несостыковками.

Интересные факты о съёмках

Авторами сценария фильма о контрабандистах выступили советские драматурги Яков Костюковский и Морис Слободской. Писатели придумали сюжет после прочтения серии статей о советских контрабандистах: особенно их впечатлила заметка о том, как швейцарские контрабандисты вывозили золото в гипсе на руке. Так была придумана история обычного гражданина Семёна Горбункова, который по случайному стечению обстоятельств оказывается втянутым в преступную схему и помогает разоблачить преступников.

Поскольку драматурги уже работали с Гайдаем над фильмами «Операция Ы» и «Кавказская пленница», сценарий писали сразу, исходя из предпочтений именитого режиссёра. Роль Семёна Горбункова была написана специально для Юрия Никулина, также в фильме снялась его жена Татьяна (экскурсовод в Баку) и сын Максим (мальчик, ходящий по воде в сцене рыбалки на Белых камнях).

На роль Геннадия Козодоева, или Геши, пробовались Михаил Пуговкин, Рудольф Рудин, Валерий Носик, но Гайдаю никто не нравился. Когда же на пробах появился Андрей Миронов, режиссёр понял, что Гешей должен быть именно он. В эпизодах снялись и вовсе случайные люди. Например, журналист «Огонька» Леонид Плешаков, который приехал взять интервью у Никулина, показался Гайдаю очень колоритным, и режиссёр дал ему роль мужчины с медальоном в виде черепа, который спрашивал у героя Никулина в переходе: «Папаша, огоньку не найдётся!?». Эту сцену снимали в подземном переходе на Ленинском проспекте, пишет Кинориум. А роль девушки лёгкого поведения в Баку, которая произнесла коронную фразу «цигель-цигель ай-лю-лю», сыграла диспетчер автобазы Виктория Островская.

Съёмки проходили в нескольких локациях: начались они в апреле 1968 года в павильонах «Мосфильма», а затем переместились на Черноморское побережье — в Сочи, Адлер и Туапсе. Во время съёмок Гайдай любил импровизировать и давал волю актёрам. Например, произнесённая героем Анатолия Папанова, Лёликом, реплика «Идиот!» в сцене с рыбалкой на Белых скалах на самом деле была адресована не Геше, а оператору. Дело в том, что во время съёмок этой сцены вода в море была около 8 градусов, а Папанову приходилось долго в ней сидеть. Поэтому после очередного неудачного дубля актёр не мог сдержать эмоций. Высказывание показалось Гайдаю очень органичным, и он решил оставить его в фильме.

Комедию показывали в Финляндии, Аргентине, Германии, Колумбии, Италии и США. Сам фильм наград не получил, но в 1970 году Леониду Гайдаю и Юрию Никулину за участие в создании кинокомедий последних лет, в том числе фильма «Бриллиантовая рука», была вручена государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых.

Киноляпы в фильме

1. Одна из первый сцен. Герой Андрея Миронова на теплоходе поёт песню «Остров невезения». Зрители видят, что его волосы растрёпаны на ветру. Но когда кадр меняется, волосы уже аккуратно уложены. При следующей смене кадра волосы снова растрёпаны.

2. Теплоход «Михаил Светлов» возвращается в Черноморск (вымышленный город, где по сюжету живут главный герой и его семья). Горбунков выходит по трапу с чемоданом в руке и авоськой. Но на таможенном контроле он появляется уже без авоськи.

3. Одна из самых известных сцен. Семён Горбунков вместе с женой Надей и двумя детьми сидят в кафе на набережной. К ним подходит Геннадий Козодоев (Геша) и вручает ребятам мороженое — эскимо на палочке, а Наде — две красные розы. Но при смене кадра эскимо превращается в мороженое в железных креманках, а к двум красным розам добавляется третья — белого цвета.

4. Герои Юрия Никулина и Андрея Миронова приехали на рыбалку на Белые скалы. Геша берёт из сумки гладкий камень белого цвета. Но когда он замахивается, чтобы ударить Сеню по голове, камень меняет форму и становится серым.

5. Сеню привозят домой после бурного вечера и кладут на кровать. Когда Надя снимает с него туфли, на герое зрители видят носки с рисунком. Но когда наутро Семён ругает жену за то, что она подозревала его в измене Родине, у него на ногах уже серые носки.

6. Геннадий просыпается после бурного вечера, Лёлик подаёт ему бутылку шампанского и затем ставит её на прикроватный столик. Но при смене кадра бутылка оказывается на шкафу, где её облизывает кошка.

7. Сцена на автомойке. На входе в помещение на Геше красный женский пиджак и юбка, которые он надевал для конспирации. Но когда Геша забегает внутрь и начинает преследовать Семёна, на нём уже белая водолазка и серые брюки. В какой момент персонаж успел переодеться?

8. Также сцена на автомойке. Геша и Лёлик окружили Семёна с двух сторон в узком закрытом пространстве, отступать ему некуда. Но при смене кадра Сеня стоит уже около щёток автомойки, которые он проходит, и оказывается у забора. При этом оба злодея надвигаются на него уже спереди.

9. Сцена, в которой милицейский вертолёт поднимает красный «Москвич» контрабандистов в воздух. Зрителям показывают крупным планом, что в салоне находятся Лёлик, Геша и Шеф. Но когда Горбунков выпрыгивает из багажника, при съёмке сзади хорошо видно, что людей в салоне нет. При следующей смене кадра герои снова появляются в салоне.

