Триллер с Егором Кридом и шоу Ива Ларока: куда пойти в Москве 6–7 сентября

Триллер с Егором Кридом о злодее в лифте, выступление знаменитого швейцарского диджея Ива Ларока на фестивале «Портал 2030–2050» и выставка о Москве в русском искусстве на ВДНХ. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в столице.

Что посмотреть

Триллер «Вниз» с Егором Кридом

В прокат выходит триллер «Вниз», где одну из ключевых ролей играет певец Егор Крид. Картина начинается оптимистично: герой Крида женится на своей возлюбленной и они собираются в свадебное путешествие. Но пара застревает в лифте небоскрёба вместе с мрачным немолодым незнакомцем. Сначала все трое пытаются звать на помощь и самостоятельно выбраться наружу. Затем незнакомец начинает обвинять молодожёнов в том, что они отняли его жизнь, и угрожает отомстить.

Режиссёром триллера стал Марюс Вайсберг, прежде снимавший преимущественно комедии («Бабушка лёгкого поведения», «Ночная смена»). Помимо Крида, в фильме сыграли Анфиса Черных и Игорь Миркурбанов.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно по ссылке.

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» на ВДНХ

6 сентября в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ открывается выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея», приуроченная ко дню рождения столицы. В экспозицию войдут 104 картины и 11 скульптур из собрания Русского музея, объединённые темами Москвы и москвичей. В числе произведений искусства — иконы Андрея Рублёва, живописные полотна «В осаждённой Москве» Ильи Репина и «Портрет К.С. Станиславского» Петра Вильямса, а также цикл из 15 работ французского живописца, пейзажиста Жерара Делабарта, который жил и работал в России с 1787 по 1810 год и написал множество картин и акварелей с видами Москвы и её окрестностей.

Выставка будет разделена на четыре части. В «Старой Москве» представят произведения, посвящённые городу в дореволюционные времена. В разделе «Столица» соберут работы, рассказывающие о возвращении Москве статуса столицы. В разделе «Москвичи» можно будет увидеть образы знаменитых горожан, а в «Новой Москве» покажут работы, созданные в 1920–2010-х годах и посвящённые теме преобразования мегаполиса.

Спектакль «Восемь женщин» в Театре на Малой Ордынке

7 сентября в Театре на Малой Ордынке покажут спектакль «Восемь женщин» по одноимённой детективной пьесе французского драматурга, сценариста и режиссёра Робера Тома. Это произведение не очень понравилось самому автору, зато полюбилось другим постановщикам. Пьесу экранизировали французские режиссёры Виктор Меренда и Франсуа Озон, её ставили в парижских театрах «Эдуард VII» и «Мариньи», а также на московских сценах, например в Театре имени Моссовета и Театре сатиры.

По сюжету накануне Рождества хозяин загородной виллы найден мёртвым в своём кабинете. Восемь женщин, играющих важные роли в его жизни — жена и тёща, дочь и падчерица, родная сестра и свояченица, служанка и горничная, — выясняют, что же произошло. И каждая из них попадает под подозрение, потому что у каждой нашлись претензии к убитому. Режиссёром-постановщиком спектакля стал Сергей Дьячковский. Роли играют Полина Крюкова, Анастасия Черникова, Ирина Чипиженко, Анастасия Терехова.

Начало в 18:00. Приобрести билеты можно по ссылке.

Что послушать

Трибьют 30 Seconds To Mars и Imagine Dragons на крыше универмага «Цветной»

6 сентября на крыше универмага «Цветной» состоится концерт-трибьют 30 Seconds To Mars и Imagine Dragons. Обе американские рок-группы известны и любимы в нашей стране и раньше приезжали в Россию с выступлениями. На концерте в «Цветном» исполнять композиции команд будет инструментальный струнный электропроект Imperia Music Band.

Как отмечается в официальном паблике проекта в VK, публика услышит главные хиты американских рокеров в оркестровом звучании и электронных аранжировках. Например, в числе композиций заявлены Beautiful Lie и The Kill, которые знает большинство поклонников 30 Seconds To Mars, Radioactive и Believer, прославившие Imagine Dragons.

Начало в 20:00. Приобрести билеты можно по ссылке.

Закрытие XV фестиваля «Органные вечера в Кусково» в усадьбе Кусково

6 сентября состоится закрытие XV фестиваля «Органные вечера в Кусково». В программу вечера войдут произведения немецкого классика Иоганна Себастьяна Баха. Публика услышит концерт № 3 для клавира и струнных ре мажор, концерт № 7 для клавира и струнных соль минор, сонату № 3 для виолы да гамба и клавира соль минор и концерт № 2 для клавира и струнных ми мажор.

Исполнять их будут барочная капелла «Золотой век» и её художественный руководитель, барочный виолончелист Александр Листратов и органистка, лауреат всероссийской премии «Органист года – 2021» в номинации «Персона» Елена Привалова.

Начало концерта в 17:00. Приобрести билеты можно по ссылке.

Диджей-сет Ива Ларока на фестивале электронной музыки «Портал 2030–2050»

6 сентября на кинозаводе «Москино» в рамках фестиваля электронной музыки «Портал 2030–2050» выступит швейцарский диджей Ив Ларок. Международная известность пришла к нему в 2007 году благодаря композиции Rise Up, которая попала в топ-10 музыкальных чартов различных европейских стран, например Франции, Италии, Финляндии. За свою карьеру он выпустил три альбома и более 20 синглов.

На фестивале Ив Ларок будет выступать на главной сцене. В этот же день в рамках «Портала 2030–2050» пройдут диджей-сеты французского музыканта Ooshmann, российских диджеев Meg, D.A.L.I и Nerak и греческого электронного проекта Playmen.

Вход на фестиваль свободный.

Где погулять

Фестиваль «Артмиф Фест» на Болотной площади

7 сентября в рамках проекта «Лето в Москве» на Болотной площади состоится третий фестиваль «Артмиф Фест», темой которого станут мифы и легенды народов России. Участники смогут посетить более 30 мастер-классов, поиграть в старинные русские настольные игры, попробовать свои силы в кибертурнире по футболу и послушать лекции о мифах русского эпоса или образах фольклора народов России в инди-играх.

На главной сцене пройдут танцевальные и музыкальные выступления, например женского барабанного шоу KaYa Drum Show или группы Fódla. Также в рамках «Артмиф Феста» состоится косплей-дефиле, а на арт-маркете гости смогут приобрести произведения более 50 художников и мастеров.

Вход бесплатный, по предварительной регистрации на официальном сайте фестиваля.

Фестиваль «Открытая вода» на Гребном канале

7 сентября на Гребном канале в Крылатском пройдёт фестиваль «Открытая вода». Посетителей ждут водно-экстремальное шоу с использованием флайборда и гидромотоцикла и чемпионат России по водно-моторному спорту: участники будут состязаться на аквабайках в разных дисциплинах — слалом, фристайл, фристайл-фри. Также гости фестиваля смогут испытать свои силы на балансборде на суше, поиграть в настольный теннис или гигантский морской бой. Для детей подготовили серию мастер-классов, например цветочные мастер-классы или вязание морских узлов.

Вход на фестиваль свободный.

