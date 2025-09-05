«Вес победы»: спортивная драма с Орландо Блумом в роли худеющего боксера

Немолодой безымянный боец (Орландо Блум) работает детским тренером в боксёрской школе и мечтает о возвращении на ринг. Десять лет назад спортсмен потерпел болезненное поражение в матче за пояс чемпиона, после которого так и не смог оправиться. Ежедневно, заканчивая рабочую смену и прибирая зал после занятий, мужчина приступает к упражнениям вместе с тренером и по совместительству возлюбленной Кэйтлин (Катрина Балф). Атлет мечтает вернуться в большой спорт. Но время берёт своё: он уже не столь быстр, как раньше. К тому же тренер за годы вне ринга набрал лишний вес.

© Tea Shop Productions

Но неожиданно мужчине выпадает шанс вернуться в большой спорт. Для титульного боя ему придётся привести себя в форму и скинуть 15 килограммов за неделю — иначе он просто не уложится в свою весовую категорию. Не желая терять время, боксёр запирается в номере в Лас-Вегасе и приступает к нелегальной программе по экстренному снижению веса с новым тренером — жестокими Бозом (Туртурро). В ход идёт всё: обезвоживание, запрещённые препараты и даже дренаж крови. С каждым сброшенным килограммом мужчина всё сильнее утрачивает связь с реальностью.

Режиссёр и оператор Шон Эллис прославился благодаря короткометражному фильму «Возврат денег», за который удостоился номинации на премию «Оскар». Впоследствии постановщик снял полнометражный ремейк, который получил награду (премия Международной конфедерации художественного кино) на кинофестивале в Сан-Себастьяне. После был и триумф (приз зрительских симпатий) на «Сандэнсе» с криминальной драмой «Метрополис Манила». Премьера «Веса победы» состоялась в рамках фестиваля в Торонто осенью прошлого года. Фильм был показан в один день с «Неукротимым» — ещё одной спортивной драмой, продемонстрированной в рамках смотра. Как и в случае с «Неукротимым», «Вес победы» делает акцент не на зрелищных боях спортсменов, а на ежедневных изнуряющих тренировках.

© Tea Shop Productions

Персонаж Орландо Блума отказывается вешать перчатки на гвоздь и хочет доказать всем и в первую очередь самому себе, что он ещё не сказал последнего слова на ринге. Поражение десятилетней давности до сих пор не даёт ему покоя. Атлет предстаёт сломленным и уязвимым мужчиной, которому не удаётся отпустить болезненное прошлое. Мало того, он готов лишить себя еще и настоящего и будущего. Вместо спокойной семейной жизни рядом с возлюбленной мужчина готов истязать себя экстремальным похудением. Всё ради того, чтобы вернуться на ринг и вновь надеть перчатки.

Невольно «Вес победы» рифмуется с ещё одним фестивальным хитом — психологическим триллером «Жажда славы» умело замаскированным под спортивную драму. В обоих фильмах главными героями выступили сломленные мужчины, которые решили бороться с ментальными проблемами знакомым им путём — бесконечными тренировками. «Вес победы» становится ещё одним любопытным размышлением на тему кризиса маскулинности. Герой Блума готов пожертвовать семейным счастьем и спокойной жизнью ради 12 раундов на ринге.

© Tea Shop Productions

Одним из продюсеров картины стал Джефф Боулер, ранее работавший над спортивными драмами «Кикбоксёр: Возмездие» и «Кикбоксёр возвращается». Но, в отличие от упомянутых фильмов, в «Весе победе» не найти зрелищных боксёрских поединков. Все события разворачиваются за пределами ринга, а главным соперником протагониста становится собственная одержимость. Орландо Блум в очередной раз демонстрирует, что остаётся обладателем широкого актёрского диапазона. От образов благородного эльфа Леголаса или Уилла Тёрнера здесь не осталось и следа. Глаза бойца наполнены вселенской усталостью и печалью, а с лица редко сходит звериный оскал. Для роли в фильме артисту даже пришлось похудеть на 15 кг.

Но стоило ли идти на геройский подвиг ради «Веса победы»? Вопрос во многом риторический. Фанаты конвенциональных спортивных драм так и не дождутся зрелищных боксёрских поединков и мотивирующей истории о превозмогании духа над телом. Для остальных же «Вес победы» рискует остаться очередным психологическим триллером о кризисе маскулинности.

