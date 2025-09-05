Софи Тёрнер в роли Лары Крофт и отмена виз в Китай — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

Китай вводит пробный безвизовый режим для россиян

Китай объявил о вводе 30-дневного безвизового режима для россиян с обычными загранпаспортами. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, пишет информационное агентство ТАСС. Послабление будет действовать в пробном режиме с 15 сентября 2025 года до 14 сентября 2026 года, уточнил Го Цзякунь. Граждане России могут посетить Китай без визы с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или друзей или обмена визитами сроком до 30 дней, пояснил он.

Сейчас россияне могут попасть в Китай без оформления соответствующего разрешения на въезд в составе групповых поездок, в которые можно отправиться только через туроператоров, указывает информагентство «Интерфакс». Также граждане России могут посещать без виз особый административный район Китая Гонконг и остров Хайнань. Для посещения других регионов нужно оформлять визу.

Звезда «Игры престолов» сыграет Лару Крофт в новом сериале Amazon

Британскую актрису Софи Тёрнер, сыгравшую Сансу Старк в сериале «Игра престолов», официально утвердили на роль Лары Крофт в новом многосерийном проекте студии Amazon MGM Studios по мотивам франшизы видеоигр «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Об этом сообщило отраслевое издание Variety. Впервые слухи об участии Тёрнер в сериале появились в ноябре 2024 года. «Я безмерно рада играть Лару Крофт. Она культовый персонаж, который очень важен для многих, и я выкладываюсь изо всех сил», — заявила исполнительница, чьи слова приводит Variety. Актриса добавила, что создателей сериала ждёт непростая задача, поскольку им предстоит пойти по стопам проектов с участием Анджелины Джоли и Алисии Викандер, которые ранее играли Лару Крофт.

Сценаристкой и шоураннером новой «Лары Крофт» стала Фиби Уоллер-Бридж, известная по сериалу «Дрянь», а режиссёром — один из постановщиков «Сёгуна» Джонатан Ван Тюллекен. Съёмки начнутся 19 января 2026 года. Шоу будет транслироваться на Amazon Prime Video. Дата выхода будет объявлена дополнительно.

Объявлены название и точная дата выхода новой книги Пелевина

Новая книга писателя Виктора Пелевина будет называться A Sinistra и поступит в продажу 18 сентября в 20:25 в книжных магазинах и на маркетплейсах. Об этом сообщается на официальном сайте издательства «Эксмо». Это пятая книга вселенной Transhumanism inc., но для чтения произведения знакомство с предыдущими частями вселенной не обязательно, указано на сайте издательства.

По сюжету работающий на корпорацию Transhumanism inc. баночный детектив Маркус Зоргенфрей расследует исчезновения богатых клиентов бутика «Левый Путь» — подразделения корпорации, которое предлагает черномагические трипы обеспеченным людям. Герой отправляется в рискованное алхимическое путешествие-симуляцию. Он становится итальянским чернокнижником XVI века, обретает волшебные силы и противостоит могущественным венецианским магам. Вскоре в опасности оказывается не только его жизнь, но и душа.

Актёр из «Серебряных коньков» снимется в Artificial Луки Гуаданьино

Фёдор Федотов, известный по исторической драме Михаила Локшина «Серебряные коньки» и сериалу «Хирург», снимется в фильме Луки Гуаданьино Artificial («Искусственный») об основателях компании — разработчика искусственного интеллекта Open AI. Об этом написал агент актёра Дмитрий Савельев в своём Telegram-канале. «Друзья, видимо, пришла пора сообщить всем заинтересованным и доброжелательным, что вчера Фёдор Федотов в Турине приступил к съёмкам в фильме “Искусственный” режиссёра Луки Гуаданьино по сценарию Саймона Рича», — написал Савельев. Позднее он подтвердил это «Российской газете». По данным издания, Федотов сыграет одного из сотрудников компании, у него будет от 10 до 15 сцен.

Также в картине студии Amazon MGM Studios снимаются Эндрю Гарфилд, Юра Борисов и Марк Райленс. По информации отраслевого издания The Hollywood Reporter, речь в картине пойдёт о периоде в истории Open AI в апреле 2023 года, когда генерального директора компании Сэма Альтмана уволили и снова наняли в течение нескольких дней.

Фёдор Федотов родился в 1995 году в Иерусалиме, Израиль. В 1998 году его семья переехала в Санкт-Петербург. В 2016 году окончил Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ). В качестве приглашённого артиста играет в петербургском Театре юного зрителя имени Брянцева. На экране дебютировал ролью Валентина в сериале «Обратный отсчёт» (2017–2018). Также снимался в сериалах «Мир! Дружба! Жвачка!», «Шерлок в России», фильмах «Любовь Советского Союза» и «Роднина».

Стало известно число посетителей фестиваля «Театральный бульвар» за лето

За лето московский фестиваль «Театральный бульвар» посетили более 1,5 миллиона человек. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, чьи слова приводит официальный портал московского правительства mos.ru. В 2025 году фестиваль проходил с 1 июня по 31 августа на 14 площадках. По словам Сергуниной, событие объединило три тысячи российских и зарубежных артистов, зрители увидели больше тысячи постановок в разных жанрах: от оперетт и моноспектаклей до представлений для детей. Работу площадки в Пресненском районе решено продлить до 14 сентября, сообщила заместитель мэра. Ко Дню города здесь организуют спецпроект «Театральный бульвар. Послесловие».

«Театральный бульвар» впервые прошёл в 2024 году. Он проводился с 15 июля по 31 августа. Его посетили более 600 тысяч человек, приводила данные Наталья Сергунина порталу mos.ru

Объявлен шорт-лист номинации «Современная русская проза» премии «Ясная Поляна»

Стал известен короткий список номинации «Современная русская проза» литературной премии «Ясная Поляна». Об этом сообщается на официальном сайте премии. В шорт-лист вошло шесть произведений русскоязычных авторов: «Белград» Нади Алексеевой, «Катехон» Сухбата Афлатуни (настоящее имя — Евгений Абдуллаев), «Ветер Трои» Андрея Дмитриева, «Запасный выход» Ильи Кочергина, «Трезвый гусар» Ильи Бояшова и «Фаюм» Евгения Кремчукова.

В этом году на участие в этой категории было подано 179 заявок. Победитель в номинации «Современная русская проза» получает 3 миллиона рублей. Авторы, чьи произведения вошли в короткий список, делят между собой 1 миллион рублей. Лауреатами номинации ранее становились такие писатели, как Евгений Водолазкин, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Наринэ Абгарян.

«Ясная Поляна» — одна из ведущих литературных премий России. Она была основана в 2003 году. Премия вручается в двух основных номинациях — «Современная русская проза» и «Иностранная литература» и четырёх специальных номинациях — «Личность», «Пропущенные шедевры», «Молодость» и «Выбор читателей». Призовой фонд составляет 6,7 миллиона рублей. В этом году в состав жюри «Ясной Поляны» вошли писатели Павел Басинский, Владислав Отрошенко, Евгений Водолазкин и Алексей Варламов. Председатель жюри — правнук писателя Льва Толстого Владимир Толстой. Дата церемонии вручения премии будет объявлена дополнительно.

Кинопарк «Москино» отпразднует первый год работы мастер-классами и квестами

7 сентября кинопарк «Москино» отпразднует первый год своей работы квестами и мастер-классами. Об этом сообщил официальный портал московского правительства mos.ru. Для посетителей кинопарка в этот день проведут 11 мероприятий на шести площадках. Например, на территории «Москино» будет проходить квест «Потерянная плёнка». Его участникам нужно будет разгадать ключевые сцены из разных фильмов, чтобы найти плёнку. На площадке «Уездный город» желающие смогут поучаствовать в съёмке одной из сцен советской комедии «Соломенная шляпка», а на площадке «Ковбойский городок» — поиграть в квест «Пироги и пули» и прокатиться на лошади.

Также для гостей проведут различные мастер-классы и занятия бачатой, сальсой и зумбой с профессиональными танцорами. Присоединиться к праздничным мероприятиям можно по входному билету в кинопарк, отмечает mos.ru.

