«Эдем»: триллер о том, как немцы пытались избежать войны на необитаемом острове

В основанной на реальных событиях картине снялись голливудские звёзды Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кирби и другие. За режиссёрским креслом — Рон Ховард. Премьеру фильма в России назначали на 4 сентября, но в конце августа кинопрокатная компания Global Film объявила, что картина не выйдет. Минкульт выдал прокатное удостоверение на показ фильма в кинозале ещё 11 августа. Прокатчик причины отмены не называет, но утверждает, что прокатное удостоверение у «Эдема» не отзывали. Выйдет ли фильм на экраны российских кинотеатров в другие даты, пока неизвестно.

© AGC Studios

Автор «Рамблера» успел посмотреть новинку и рассказывает, кого сможет удивить история на необитаемом острове.

В 1929 году известный немецкий врач Фридрих Риттер (Джуд Лоу) вместе с возлюбленной Дорой Штраух (Ванесса Кирби), которая раньше была его пациенткой, переезжает из Берлина на необитаемый тропический остров Флореана. Условия проживания тут далеки от комфорта: невыносимая жара, регулярные проливные дожди, ядовитые растения и насекомые, а также дикие собаки и коровы. Но врач вместе с подругой пытаются построить вдали от цивилизации свой маленький рай. Первая мировая война, как и её последствия, произвела на доктора неизгладимое впечатление. Немец уверен, что это ещё не конец, и предвосхищает появление у власти на родине страшных сил.

Риттер, большой поклонник философии Фридриха Ницше, считает себя сверхчеловеком и собирается написать великую книгу, которая навсегда изменит миропорядок и спасёт людей от краха. Дора в партнёре не сомневается, а потому с готовностью переносит все тяготы. Пара разбила огород, нашла источник питьевой воды и питается выращенными овощами и фруктами. Риттер ведёт дневник и отправляет заметки о жизни на острове в газеты через проходящие мимо корабли.

© AGC Studios

В 1932 году ветеран Первой мировой Хайнц Виттмер (Даниэль Брюль) вместе с молодой супругой Маргарет (Сидни Суини) и сыном от первого брака Гарри (Джонатан Титтел) прибывают на Флореану. Семейство рассчитывает начать здесь новую жизнь, а заодно излечить мальчика морским воздухом от туберкулёза. Хайнц зачитывался заметками доктора Риттера и решил, что тоже хочет поселиться вдали от обезумевшей цивилизации. Дора и Фридрих встречают соседей сдержанно и почти никак не помогают новеньким. Но Виттмеры потихоньку отстраивают домашнее хозяйство, вызывая у врача неподдельную зависть.

Вскоре на Флореану в компании двух любовников, Рудольфа (Феликс Каммерер) и Роберта (Тоби Уоллес), прибывает австрийская баронесса Элоиза Боске де Вагнер Верхорн (Ана де Армас). Она хочет построить на острове фешенебельный отель. Правда, до конца непонятно, есть ли у девушки титул и богатство на самом деле или же она всё выдумала. Неподготовленные к жизни в дикой природе баронесса и компания начинают обворовывать Виттмеров и враждовать с Фридрихом и Дорой. Конфликты на острове множатся, кровопролития не избежать.

© AGC Studios

«Эдем» пересказывает совершенно невероятные реальные события. Некоторые детали произошедшей на острове трагедии известны только со слов выживших участников. Событиям на Флореане посвящены десятки статей и несколько документальных фильмов. Причём внимание к попыткам построить новую цивилизацию на Галапагосах было повышенным ещё при жизни всех основных действующих лиц. В 1934 году миллионер из Голливуда Джордж Аллан Хэнкок снял немую картину «Императрица Флореаны», которая в основном была посвящена взбалмошной и ветреной баронессе. А в 2013-м американские режиссёры Дэниэл Геллер и Дэйна Голдфайн создали документальное кино «Галапагосское дело: Сатана в раю». Даже удивительно, что игровой фильм про захватывающую историю выживания и сосуществования на необитаемом острове появился только в 2024 году.

Режиссёр «Эдема» — голливудский ветеран Рон Ховард. Фильмография у американского режиссёра насыщенная и неровная. На счету Ховарда оскароносная драма «Игры разума», эталон спортивного кино «Гонка», приключенческий фильм «В сердце моря», экранизация книги американского писателя Дэна Брауна «Инферно», «Код Да Винчи», «Ангелы и Демоны». Кроме того, постановщик снял комедию «Дилемма» и сказку «Гринч — похититель Рождества». У Ховарда нет ярко выраженного режиссёрского почерка, автор работает в самых разных жанрах и почти не сидит без дела.

© AGC Studios

В интервью New York Post он признался, что вынашивал идею создания «Эдема» больше 15 лет. Об истории на Флореане Ховард узнал, когда путешествовал по Галапагосским островам вместе с семьёй и посетил местный музей. Съёмки пришлось отложить из-за пандемии COVID-19, но фильм всё-таки дошёл до зрителей. Премьера состоялась в прошлом году на международном кинофестивале в Торонто.

У «Эдема» любопытная фактура и отменный актёрский состав. Фильм Ховард неплохо держит зрителя в напряжении, но никакого шокирующего эффекта кровавый финал не вызывает. Насмотренные зрители давно знают, что в замкнутом пространстве и в экстремальных условиях люди звереют и проявляют худшие качества. Вспомним хотя бы «Пляж» Дэнни Бойла с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Куда интереснее и веселее о социальном неравенстве и жалкой борьбе за последний кусок хлеба говорили в картинах «Треугольник печали» Рубена Эстлунда или «Паразиты» Пон Джун-хо.

© AGC Studios

Нет ничего удивительного в том, что голодные обитатели Флореаны быстро забывают о собственных принципах и приступают к уничтожению конкурентов за пропитание. Особенно показательна трансформация доктора Риттера, который на бумаге собирался строить новый мир, но райскую идиллию нарушили соседи и понятные человеческие пороки в виде зависти и алчности. Вводные данные картины напоминают социальный эксперимент со всеми известными.

Пожалуй, главная проблема фильма, помимо предсказуемости, заключается в отсутствии внятной режиссёрской интонации. Трагические сцены Ховард монтирует с пейзажами океана, скал или джунглей под эпическую музыку Ханса Циммера, так что можно подумать, что перед нами большая драма. Но другие эпизоды, в том числе с участием баронессы, напоминают фарс. Будто режиссёр и сам не знает, какого эффекта пытается добиться.

© AGC Studios

«Эдем» скорее разочаровывает публику. Сбежавшие от обезумевшего мира люди закономерно теряют человеческий облик и превращаются в диких животных. Просмотр фильма напоминает реалити-шоу о выживании — надо выбрать относительно симпатичных героев и болеть за них. Увы, поводов для размышления кино оставляет мало.

