«Эдем»: триллер о том, как немцы пытались избежать войны на необитаемом острове

«Эдем»: триллер о выживании на необитаемом островке с Джудом Лоу и Аной де Армас
В основанной на реальных событиях картине снялись голливудские звёзды Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кирби и другие. За режиссёрским креслом — Рон Ховард. Премьеру фильма в России назначали на 4 сентября, но в конце августа кинопрокатная компания Global Film объявила, что картина не выйдет. Минкульт выдал прокатное удостоверение на показ фильма в кинозале ещё 11 августа. Прокатчик причины отмены не называет, но утверждает, что прокатное удостоверение у «Эдема» не отзывали. Выйдет ли фильм на экраны российских кинотеатров в другие даты, пока неизвестно.
Автор «Рамблера» успел посмотреть новинку и рассказывает, кого сможет удивить история на необитаемом острове.
В 1929 году известный немецкий врач Фридрих Риттер (Джуд Лоу) вместе с возлюбленной Дорой Штраух (Ванесса Кирби), которая раньше была его пациенткой, переезжает из Берлина на необитаемый тропический остров Флореана. Условия проживания тут далеки от комфорта: невыносимая жара, регулярные проливные дожди, ядовитые растения и насекомые, а также дикие собаки и коровы. Но врач вместе с подругой пытаются построить вдали от цивилизации свой маленький рай. Первая мировая война, как и её последствия, произвела на доктора неизгладимое впечатление. Немец уверен, что это ещё не конец, и предвосхищает появление у власти на родине страшных сил.
Риттер, большой поклонник философии Фридриха Ницше, считает себя сверхчеловеком и собирается написать великую книгу, которая навсегда изменит миропорядок и спасёт людей от краха. Дора в партнёре не сомневается, а потому с готовностью переносит все тяготы. Пара разбила огород, нашла источник питьевой воды и питается выращенными овощами и фруктами. Риттер ведёт дневник и отправляет заметки о жизни на острове в газеты через проходящие мимо корабли.
В 1932 году ветеран Первой мировой Хайнц Виттмер (Даниэль Брюль) вместе с молодой супругой Маргарет (Сидни Суини) и сыном от первого брака Гарри (Джонатан Титтел) прибывают на Флореану. Семейство рассчитывает начать здесь новую жизнь, а заодно излечить мальчика морским воздухом от туберкулёза. Хайнц зачитывался заметками доктора Риттера и решил, что тоже хочет поселиться вдали от обезумевшей цивилизации. Дора и Фридрих встречают соседей сдержанно и почти никак не помогают новеньким. Но Виттмеры потихоньку отстраивают домашнее хозяйство, вызывая у врача неподдельную зависть.
Вскоре на Флореану в компании двух любовников, Рудольфа (Феликс Каммерер) и Роберта (Тоби Уоллес), прибывает австрийская баронесса Элоиза Боске де Вагнер Верхорн (Ана де Армас). Она хочет построить на острове фешенебельный отель. Правда, до конца непонятно, есть ли у девушки титул и богатство на самом деле или же она всё выдумала. Неподготовленные к жизни в дикой природе баронесса и компания начинают обворовывать Виттмеров и враждовать с Фридрихом и Дорой. Конфликты на острове множатся, кровопролития не избежать.
«Эдем» пересказывает совершенно невероятные реальные события. Некоторые детали произошедшей на острове трагедии известны только со слов выживших участников. Событиям на Флореане посвящены десятки статей и несколько документальных фильмов. Причём внимание к попыткам построить новую цивилизацию на Галапагосах было повышенным ещё при жизни всех основных действующих лиц. В 1934 году миллионер из Голливуда Джордж Аллан Хэнкок снял немую картину «Императрица Флореаны», которая в основном была посвящена взбалмошной и ветреной баронессе. А в 2013-м американские режиссёры Дэниэл Геллер и Дэйна Голдфайн создали документальное кино «Галапагосское дело: Сатана в раю». Даже удивительно, что игровой фильм про захватывающую историю выживания и сосуществования на необитаемом острове появился только в 2024 году.
Режиссёр «Эдема» — голливудский ветеран Рон Ховард. Фильмография у американского режиссёра насыщенная и неровная. На счету Ховарда оскароносная драма «Игры разума», эталон спортивного кино «Гонка», приключенческий фильм «В сердце моря», экранизация книги американского писателя Дэна Брауна «Инферно», «Код Да Винчи», «Ангелы и Демоны». Кроме того, постановщик снял комедию «Дилемма» и сказку «Гринч — похититель Рождества». У Ховарда нет ярко выраженного режиссёрского почерка, автор работает в самых разных жанрах и почти не сидит без дела.
В интервью New York Post он признался, что вынашивал идею создания «Эдема» больше 15 лет. Об истории на Флореане Ховард узнал, когда путешествовал по Галапагосским островам вместе с семьёй и посетил местный музей. Съёмки пришлось отложить из-за пандемии COVID-19, но фильм всё-таки дошёл до зрителей. Премьера состоялась в прошлом году на международном кинофестивале в Торонто.
У «Эдема» любопытная фактура и отменный актёрский состав. Фильм Ховард неплохо держит зрителя в напряжении, но никакого шокирующего эффекта кровавый финал не вызывает. Насмотренные зрители давно знают, что в замкнутом пространстве и в экстремальных условиях люди звереют и проявляют худшие качества. Вспомним хотя бы «Пляж» Дэнни Бойла с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Куда интереснее и веселее о социальном неравенстве и жалкой борьбе за последний кусок хлеба говорили в картинах «Треугольник печали» Рубена Эстлунда или «Паразиты» Пон Джун-хо.
Нет ничего удивительного в том, что голодные обитатели Флореаны быстро забывают о собственных принципах и приступают к уничтожению конкурентов за пропитание. Особенно показательна трансформация доктора Риттера, который на бумаге собирался строить новый мир, но райскую идиллию нарушили соседи и понятные человеческие пороки в виде зависти и алчности. Вводные данные картины напоминают социальный эксперимент со всеми известными.
Пожалуй, главная проблема фильма, помимо предсказуемости, заключается в отсутствии внятной режиссёрской интонации. Трагические сцены Ховард монтирует с пейзажами океана, скал или джунглей под эпическую музыку Ханса Циммера, так что можно подумать, что перед нами большая драма. Но другие эпизоды, в том числе с участием баронессы, напоминают фарс. Будто режиссёр и сам не знает, какого эффекта пытается добиться.
«Эдем» скорее разочаровывает публику. Сбежавшие от обезумевшего мира люди закономерно теряют человеческий облик и превращаются в диких животных. Просмотр фильма напоминает реалити-шоу о выживании — надо выбрать относительно симпатичных героев и болеть за них. Увы, поводов для размышления кино оставляет мало.