Джуд Лоу в роли Путина: кто ещё играл известных русских деятелей в западном кино

6 сентября завершился 82-й Венецианский кинофестиваль. Одной из громких премьер смотра стал фильм французского режиссёра Оливье Ассайаса «Кремлёвский волшебник», в котором британский актёр Джуд Лоу исполнил роль российского президента Владимира Путина. «Рамблер» вспомнил, какие ещё западные звёзды играли известных российских и советских исторических личностей.

© Curiosa Films

Максимилиан Шелл в роли Петра I

Оскароносный австрийско-швейцарский актёр сыграл первого российского императора в советско-американском мини-сериале «Пётр Великий» (1986). В основу биографической драмы лёг удостоенный Пулитцеровской премии роман американского журналиста и историка Роберта Масси «Пётр Великий. Его жизнь и его мир». Сериал охватывает главные этапы жизни царя-реформатора, начиная с детства и заканчивая последними днями.

«Пётр Великий» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал, а также три номинации на «Золотой глобус» («Лучший актёр мини-сериала или фильма на ТВ», «Лучший мини-сериал или фильм на ТВ», «Лучшая актриса второго плана мини-сериала или фильма на ТВ»). Для Шелла эта лента стала особенной. Именно на съёмочной площадке «Петра Великого» он познакомился со своей будущей женой, актрисой Натальей Андрейченко, которая играла первую жену императора Евдокию Лопухину.

© NBC Productions, Жан-Марк Натье/Public Domain

Эль Фаннинг в роли Екатерины II

Американский псевдоисторический комедийный сериал «Великая» (2020–2023) имеет мало общего с реальными событиями из жизни российской императрицы Екатерины II. При этом голливудская звезда Эль Фаннинг, играя эту роль, смогла отразить важный, часто теряющийся за свершениями Екатерины момент: будущая правительница России не была великой изначально. «Наш сериал не о девушке, рождённой побеждать, а о девушке, научившейся быть сильной», — отмечала сама актриса в интервью «Афише Daily» .

По сюжету дочь обедневшего немецкого князя София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская заключила брак с российским императором Петром III, мечтая о нежной любви. Её надежды быстро пошли прахом: муж оказался самодуром, обожающим бесконечные банкеты и унижение подданных. София, ставшая в замужестве Екатериной II, начинает самостоятельно строить планы о дальнейшей судьбе России.

Сериал получил в разные годы семь номинаций на «Золотой глобус» и четыре номинации на «Эмми». Проект был закрыт в разгар забастовки Гильдии киноактёров США.

Это не единственный западный проект, посвящённый биографии русской императрицы. Например, в 1996 году был снят германо-австрийский двухсерийный телефильм «Екатерина Великая», где Екатерину II сыграла британская кинозвезда Кэтрин Зета-Джонс. В 2019 году на канале HBO транслировался мини-сериал «Екатерина Великая», где российскую правительницу изображала другая британская кинодива — Хелен Миррен.

© Civic Center Media, Александр Рослин/Public Domain

Николас Холт в роли Петра III

Британский актёр сыграл в том же сериале «Великая» роль Петра III. Партнёр Фаннинг по съёмочной площадке был впечатлён работой над проектом. «Мне никогда не нравилось играть персонажа так сильно. Я не получал такого опыта и не вырастал так сильно в личной жизни вне его. Не думаю, что когда-либо испытаю что-то подобное снова», — признавался Холт в разговоре с американским глянцевым журналом Vanity Fair.

Рассказывая о роли Петра III, актёр отмечал, что ему нечасто выпадает возможность играть кого-то настолько разностороннего: его герой был одновременно и подлым, и смешным, и, как надеялся Холт, довольно милым и странным.

© Civic Center Media, Лукас Конрад Пфанцельт/Public Domain

Фильм «Последнее воскресение» (2009), в котором оскароносный канадский актёр Кристофер Пламмер сыграл Льва Толстого, рассказывает о конце жизни великого писателя, его непростых отношениях с женой Софьей Андреевной и тихом уходе из дома с 39 рублями в кармане.

Пламмера искренне впечатлил сценарий. «Было мудро выбрать последние моменты совместной жизни [Толстого и его жены Софьи] как самые очеловечивающие моменты, моменты агонии, радости и страсти. Поэтому я подумал: да, это здорово», — говорил он в интервью медиаресурсу Tribeca Film. Возможно, после киносеанса люди уйдут, решив, что Толстой не такой уж старый и сухой, каким его многие считают, ведь он так далёк от современных зрителей, добавлял Пламмер.

Сыгравшую Софью Андреевну Хелен Миррен очаровала её героиня. «Вот я играла королеву Елизавету, холодную, сдержанную женщину. И жену Толстого — полную противоположность. Помню, на примерке костюмов Софьи Андреевны мне говорили: в этом платье будете карабкаться по карнизу на балкон, в этом — разобьёте сервиз при ссоре с мужем, а в этом — попытаетесь утопиться в пруду», — рассказывала актриса на встрече с журналистами в Москве в ноябре 2010 года, передавала «Комсомольская правда». Миррен добавляла, что, услышав такие объяснения, подумала, что это характерная роль.

В итоге актёрские работы Пламмера и Миррен в «Последнем воскресении» были отмечены номинациями на «Оскар», «Золотой глобус» и премию Гильдии актёров в категориях «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль второго плана».

Приятным бонусом ленты стал молодой шотландский актёр Джеймс Макэвой в роли секретаря Толстого Валентина Булгакова.

© Egoli Tossell Film AG, Валентин Булгаков/Public Domain

В военной драме «Враг у ворот» (2001) британский актёр исполнил роль легендарного советского снайпера, участника Сталинградской битвы и Героя Советского Союза Василия Зайцева. Показанные в фильме события разворачиваются во время Сталинградской битвы. Зайцев вступает в смертельную схватку с лучшим стрелком нацистской Германии — майором Кёнигом.

В интервью «Комсомольской правде» в 2008 году Лоу рассказывал, что во время съёмок ему пришлось четыре месяца валяться в грязи. «Но я делал это с чувством большой ответственности. Насколько я знаю, он [Василий Зайцев] был большим героем и ролевой моделью для многих русских того времени. Мне повезло, что на съёмках меня окружали русские актёры и статисты», — рассказывал актёр. Лоу также отметил, что эта роль стала ему очень дорога. После неё он почувствовал «привязанность к русскому народу».

© DOS, Public Domain

Рэйф Файнс в роли балетмейстера Александра Пушкина

В 2019 году вышел байопик легендарного советского танцора Рудольфа Нуреева «Нуреев. Белый ворон», снятый британским актёром Рэйфом Файнсом. Сам Файнс изначально не планировал играть в фильме и хотел выступить исключительно в качестве режиссёра ленты. Но ему пришлось пойти навстречу продюсерам и сняться в качестве артиста балета и педагога Нуреева Александра Пушкина.

В интервью «Ленте.ру» британская кинозвезда рассказывал, что очень хотел взять на эту роль какого-нибудь русского актёра. Но для этого фильма было очень сложно найти финансирование, и однажды кто-то из продюсеров спросил у Файнса, почему сам исполнитель не присутствует в картине. Продюсер пояснил, что наличие в фильме Файнса позволит найти деньги на съёмки.

Дело осложнялось тем, что актёру в картине пришлось говорить на русском. В итоге получилось не так плохо, как он ожидал: в российском прокате не стали дублировать его голос, отмечал Файнс в интервью «Ленте.ру».

© BBC Films, Public Domain

Шведский актёр, известный по ролям в фильмах «Девушка с татуировкой дракона» (2011) и «Не время умирать» (2021), примерил на себя образ последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль» (2019). В ленте, рассказывающей о взрыве на Чернобыльской АЭС и следующих за ним событиях, Денсик играет растерянного перед лицом катастрофы лидера. Его герой — не главное действующее лицо сериала, но очень важное для его исторического контекста.

Сам Михаил Горбачёв не стал оценивать игру актёра, однако в комментарии радиостанции «Говорит Москва» отметил, что сцена с его указанием не награждать расследовавшего чернобыльскую катастрофу профессора Легасова — выдумка.

«Чернобыль» получил «Эмми» как лучший мини-сериал, а также два «Золотых глобуса» в категориях «Лучший мини-сериал или фильм на ТВ» и «Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма на ТВ».

© HBO, Evgeniy Kanaev/globallookpress.com

За пять лет до невероятной славы, пришедшей к Рикману с ролью профессора Северуса Снейпа во франшизе о Гарри Поттере (2001–2011), британский актёр примерил на себя образ таинственного фаворита семьи российского императора Николая II в фильме «Распутин» (1996).

В кино историю Распутина рассказывает царевич Алексей, исцеление которого и стало моментом входа мистика в царскую семью. Лента основана на исторических фактах о влиянии загадочного крестьянина, прославившегося как целитель, на последнего русского императора и его близких.

За роль Распутина Рикман был награждён премиями «Золотой глобус» и «Эмми» в номинации «Лучший актёр мини-сериала или фильма для ТВ». Во время пресс-конференции на вручении премии «Эмми» он рассказал, что в ходе подготовки к роли много читал о своём герое. «Я почерпнул, возможно, предвзятые, но определённо разнообразные взгляды на то, кем он был. Я пытался довериться этим источникам и не превратить своего героя в карикатуру, которой он стал после смерти. <...> Я получил большое удовольствие от работы», — сказал актёр журналистам.

© HBO Films, Public Domain

Известный широкому зрителю по роли волшебника Гэндальфа из «Властелина колец» Иэн Маккеллен был коллегой Рикмана по «Распутину». Он воплотил на экране образ последнего русского царя, горячо любящего свою семью и неспособного встать во главе находящейся в смятении страны.

«С помощью накладных волос, дополняющих мою собственную жидкую бороду, мне удалось немного походить на царя, хотя то же самое можно сказать и о Майкле Джейстоне, сыгравшем его в киноверсии Сэма Шпигеля “Николай и Александра”», — делился впечатлениями на своём официальном сайте Маккеллен.

Проблемы с внешним сходством не помешали актёру взять «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана.

© HBO Films, Липгарт Э.К/Public Domain

В британском сериале «Война и мир» (2016) шотландец Брайан Кокс, известный по «Храброму сердцу», «Академии Рашмор» и «Идентификации Борна», появляется в роли полководца Михаила Кутузова. В интервью британскому телеканалу «Би-би-си» актёр рассказывал, что считает Кутузова выдающимся человеком и «поистине военным гением». Кокс пояснял, что Кутузов понимал: чем дальше армия Наполеона находится от линии снабжения, тем слабее она становится. «Именно Кутузов сказал, что отступление — лучшая стратегия, потому что чем дальше ты отступаешь, тем дальше противник следует за тобой и тем глубже ты его заманиваешь. Все были не согласны с этой стратегией, а Кутузов сказал, что это единственный путь. И доказал, что он прав», — отметил актёр.

Кокс также поделился в интервью подробностями, как его гримировали для этой роли: у полководца был повреждён правый глаз. По словам кинозвезды, требовалось около часа, чтобы проработать грим до мелочей. «Однажды, когда я уже был в гриме, я не мог снять искусственный глаз и проходил с ним весь день. Я ничего им не видел, и это было проблематично», — вспоминал он.

© BBC Worldwide, Р. М. Волков/Public Domain

От Колокольникова до Янковской: 17 российских актёров в зарубежном кино