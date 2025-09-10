12 забавных ляпов в фильмах «Пираты Карибского моря»

В феврале 2025 года американское издание The DisInsider писало, что компания Walt Disney Studios готовится к съёмкам шестой части кинофраншизы о приключениях эксцентричного капитана Джека Воробья «Пираты Карибского моря». Хотя официальных заявлений пока не было, по сведениям издания, Джонни Депп может вернуться к исполнению главной роли, которая принесла ему мировое признание.

© Walt Disney Pictures

Первый фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие чёрной жемчужины» вышел на экраны в 2003 году, а всего с 2003 по 2017 год в рамках франшизы было выпущено пять картин. Причём самой успешной стала вторая — «Пираты карибского моря: Сундук мертвеца» (2006 год). По данным Кинопоиска, фильм заработал в прокате 1,066 миллиарда долларов США, вошёл в рейтинг самых кассовых за всю историю и получил «Оскар» за «Лучшие визуальные эффекты». Не обошлось в картинах без киноляпов. Автор «Рамблера» пересмотрел несколько частей и нашёл фрагменты с несостыковками.

Интересные факты

Сценарий первого фильма про приключения обаятельного пирата Джека Воробья «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» написала группа сценаристов Тед Эллиот, Терри Росио, Стюарт Битт и Джей Вулперт. При этом самого главного героя Джека придумал Стюарт Битти, делая отсылку к фамилии начинающего тогда актёра и своего хорошего друга Хью Джекмана — сценарист хотел видеть его в главной роли, пишет World of Cinema. Но остальные члены жюри, в том числе режиссёр Гор Вербински, не видели в Джекмане Воробья. Тогда роль хотели отдать Джиму Керри, но он отказался. В результате роль досталась Джонни Деппу, который блестяще вжился в образ и оправдал все задумки авторов. В 2004 году за эту роль Депп был номинирован на «Оскар» как лучший актёр. Правда, награду так и не получил.

Первая часть франшизы снималась на маленьком островном государстве Сент-Винсент в Карибском море. Здесь создали декорации города Порт-Ройал и пиратскую Тортугу. Эти же декорации использовали для съёмок следующей части «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», вышедшей на экраны в 2006 году. В разгар работы над фильмом в Сент-Винсент прошёл ураган, после которого пришлось заново восстанавливать съёмочные декорации. Многие эпизоды второго фильма также снимали на острове Доминика и на Багамах. На Багамах снимались сцены третьей части франшизы «Пираты Карибского моря: На краю света» (2007 год). Четвёртая часть «Пираты карибского моря: На странных берегах» (2011 год) снималась на острове Пуэрто-Рико. Например, здесь проходили съёмки эпизода с прибытием кареты в королевский дворец в испанском Кадисе.

© Walt Disney Pictures

Каждый новый фильм (до пятой части) приносил создателям всё большие кассовые сборы. Если первая часть, по данным «Кинопоиска», при бюджете в 140 миллионов долларов заработала в прокате 654 миллиона долларов, вторая принесла 1,066 миллиарда долларов при бюджете в 225 миллионов долларов. Большую часть средств авторы потратили на спецэффекты и компьютерную графику: например, во время съёмок команду «Летучего Голландца» одели в костюмы со специальными датчиками, которые фиксировали движения актёров, а после их образы дорисовывали на компьютере. К слову, к созданию команды Дейви Джонса по просьбе Джонни Деппа приложил руку Тим Бёртон, который сделал наброски персонажей. Помимо «Оскара» за лучшие визуальные эффекты, фильм получил премию канала МТV как «Лучший фильм», а Джонни Депп был признан лучшим актёром.

Четвертая часть франшизы принесла создателям 1,045 миллиарда долларов. А вот пятая, «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017), оказалась не очень удачной. Она заработала в мировом прокате 794 миллиона долларов, а в 2018 году была номинирована на антинаграду «Золотая малина» в номинациях: «Худший экранный ансамбль», «Худшая мужская роль» (Джонни Депп) и «Худшая мужская роль второго плана» (Хавьер Бардем).

Как писал портал Movieweb, продолжение франшизы Disney планировал снимать ещё в 2018 году, сразу после премьеры пятой части. Намёк на продолжение содержался в сцене после титров — когда Уилл Тёрнер просыпается, он видит тень Дейви Джонса, а на полу остаются его следы. Но на съёмки повлияли разные факторы, среди которых громкий развод и судебный процесс между Джонни Деппом и его бывшей женой, актрисой Эмбер Хёрд, который длился с 2018 по 2022 год. По данным разных источников, среди которых американские The DisInsider, Variety и другие, сейчас создатели готовятся приступить к съёмкам шестой части.

© Walt Disney Pictures

Киноляпы в фильмах

«Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины»

1. В самом начале фильма юная Элизабет Суонн снимает с шеи спасённого Уилла Тёрнера пиратский медальон. Изображение черепа есть только на одной стороне медальона. Но когда в сцене с жертвоприношением капитан Барбосса режет руку Элизабет (Кира Найтли) и медальон падает в сундук, череп изображен уже на двух сторонах медальона.

© Walt Disney Company

2. Отец Элизабет, губернатор Суонн (Джонатан Прайс) входит к ней в комнату с двумя служанками — в красном и белых платьях. Служанка в белом платье подходит к окну и открывает его. Но при смене кадра около окна уже стоит служанка в красном платье.

© Walt Disney Company

3. Капитан Джек Воробей сходит на берег Порт-Ройяла с тонущего корабля. Когда он шагает с мачты, он заносит правую ногу. Но в следующем кадре на пристань он наступает уже левой ногой.

© Walt Disney Company

4. Джек набрал команду на корабль, в которой оказывается его давняя знакомая Анна-Мария. Девушка обвиняет Джека в краже своего брика и указывает на него правой рукой. Но при смене кадра руки меняются — Ана-Мария указывает на Джека уже левой рукой.

© Walt Disney Company

5. Самый конец фильма. Уилл Тёрнер (Орландо Блум) спасает Джека от виселицы. Их окружает стража, и командор Норрингтон приставляет шпагу к правому плечу Уилла. Но в следующем кадре шпага уже около его левого плеча, хотя никаких манипуляций Норрингтон не совершал.

© Walt Disney Company

«Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»

1. Самое начало фильма. Катлер Беккет (Том Холландер) предлагает арестованному Уиллу Тёрнеру сделку: Тёрнер должен принести компас Джека, в обмен Бекет сохранит жизнь ему и Элизабет Суонн — ранее их приговорили к смертной казни. Когда Беккет наливает в бокал напиток и отходит к камину, на заднем плане в окне виден небольшой корабль с убранными парусами. Но когда Беккет возвращается назад к Уиллу, корабль исчезает.

© Walt Disney Company

2. Джек Воробей с командой плывут на лодках по реке к ведьме Тие Дальме. Гиббс рассказывает предание о морском чудовище Кракене. В это время волосы у него в разных кадрах то зачёсаны назад, то свисают на лоб, то снова зачёсаны назад.

© Walt Disney Company

3. Джек открывает ящик с сундуком, в котором лежит сердце Дейви Джонса. В процессе того, как герои вытаскивают сундук, бумаги в ящике меняют своё расположение, а в одном кадре в них даже появляются сухие цветы.

© Walt Disney Company

4. Самый конец фильма. Элизабет приковывает Джека на корабле наручниками. Чтобы выбраться, Джек смазывает руку маслом и поворачивает перстни на ней камнями к ладони. Но когда он вытаскивает руку и за ним появляется Кракен, камни снова перевёрнуты наружу.

© Walt Disney Company

«Пираты Карибского моря: На краю света»

1. Пираты обсуждают, стоит ли освобождать Калипсо. Когда Джек предлагает завязать бой с пленителями и сбежать, перед Элизабет на столе лежат два ядра. Но при смене кадра ядро уже одно.

© Walt Disney Company

2. Отец Джека, которого, к слову, сыграл гитарист Rolling Stones Кит Ричардс, когда читает изложенные в кодексе пиратов правила, водит по нему правой рукой. Но при смене кадра он указывает на одно из правил левой. Хотя он никак не успел бы поменять руки.

© Walt Disney Company

3. Уилл, Бекер и Дейви Джонс встречаются на песчаной косе для переговоров с Элизабет, капитаном Барбосой и Джеком Воробьём. Зрители видят, что правая рука Джека обмотана чёрной тряпкой. Но уже в следующем кадре тряпка исчезает.

© Walt Disney Company

