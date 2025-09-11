«Токсичный мститель»: супергеройская комедия в стиле фильмов Тарантино

В прокате идёт супергеройская комедия «Токсичный мститель» с Питером Динклэйджем, Элайджей Вудом и Кевином Бейконом. Фильм об уборщике, который волею случая обретает сверхъестественную силу, стал перезапуском одноимённой франшизы 1980-х годов. Благодаря чёрному юмору и экшену картина превратилась в ядовитую сатиру на блокбастеры, тренды и двойные стандарты современного общества. «Рамблер» рассказывает, почему фильм стоит внимания и как его авторы смешивают в одном котле иронию, качественную драму и гротеск.

© Legendary Pictures

Главный герой фильма — уборщик Уинстон (Питер Динклэйдж), который трёт полы в компании по производству опасных БАДов. Фабрика щедро сливает в местную речку ядовитые отходы, отравляя флору, фауну и жителей. В это время владелец корпорации Боб Гарбинджер (Кевин Бейкон) занят посещением светских раутов, фотосессиями и самолюбованием.

В свободное время Уинстон пытается воспитывать сына Уэйда (Джейкоб Трембле), который уже потерял мать, испытывает проблемы с самооценкой и социальной коммуникацией. Навыков общения с детьми у Уинстона немного, но поворотной точкой для семейного сближения становится визит героя к врачу, когда у него обнаруживают неизлечимую болезнь. Выясняется, что дело можно исправить только с помощью дорогостоящего лечения, которое ему недоступно. Попытка обратиться к жадному пронырливому Бобу не приносит результата.

© Legendary Pictures

Питер Динклэйдж и Джейкоб Трембле в фильме «Токсичный мститель»

Тогда Уинстон решает ограбить кассу своего работодателя, но миссия оборачивается неудачей: мужчина попадает в чан с токсичными отходами. Удивительным образом он выживает, но превращается в устрашающего монстра. Параллельно с этим по приказу Боба на него начинается охота. Координирует поимку брат Боба по имени Фритц Гарбинджер (Элайджа Вуд), а физическую расправу должна осуществить группировка фриков под названием «Конченые», которая в свободное время выступает с хип-хоп-шоу.

Но Уинстон оказывается не так прост: с помощью своих новообретённых способностей и ядовитой швабры, которая может растворить всё живое, он намерен отомстить своим обидчикам (естественно, не стесняясь в выражениях и используя богатую фантазию). А заодно — творить справедливость, чтобы помочь родному городу стать безопасным и экологичным местом и параллельно наладить контакт со своим отпрыском Уэйдом.

© Legendary Pictures

Питер Динклэйдж в фильме «Токсичный мститель»

Несмотря на местами знакомую по современным блокбастерам фабулу, «Токсичный мститель» не является плагиатом. Наоборот, он был предшественником других супергероев-аутсайдеров с серой моралью и острых на язык — вроде Дедпула или Венома. Впервые «Токсичный мститель» появился на экранах в середине 1980-х годов в картине режиссёров Ллойда Кауфмана и Майкла Херца от студии Troma Entertainment. Создатели этой чёрной комедии и одновременно сплэттера (поджанр фильмов ужасов, в котором акцент делается на натуралистической демонстрации насилия и увечий. — прим. «Рамблера») не ждали успеха от проекта. Поначалу так и было: премьера прошла почти незамеченной, но после серии полуночных киносеансов картина превратилась в культовую классику категории «Б» (обычно это малобюджетные фильмы без выдающихся художественных достоинств — прим. «Рамблера»). И даже стала стартом для медиафраншизы из трёх сиквелов, мюзикла, видеоигры и мультфильма.

Режиссёром нового фильма-перезапуска выступил Мэйкон Блэр, больше известный как актёр: он появлялся в фильмах «Аферистка», «Удача Логана», «Проект Флорида», «Золото». Блэр уже поднаторел в жанре чёрной комедии: его дебютом как постановщика стал триллер «В этом мире я больше не чувствую себя как дома» (в котором, к слову, сыграл Элайджа Вуд). В 2017 году картина получила приз на кинофестивале «Сандэнс» как лучшая драма производства США. В ней было заметно влияние работ Квентина Тарантино и братьев Коэн. Эта же тенденция прослеживается в «Токсичном мстителе»: гипертрофированная на грани абсурда жестокость, хлёсткие диалоги, запоминающиеся персонажи и непредсказуемые повороты сюжета создают уникальную в своём роде киновселенную.

© IMAGO/Dave Starbuck/globallookpress.com

Режиссёр Мэйкон Блэр на премьере фильма «Токсичный мститель» в рамках фестиваля Comic-Con в Сан-Диего

Кроме этого Блэр органично чередует откровенный треш с сентиментальными сценами. Линия непростых семейных отношений отца и сына Уинстона и Уэйда порядком выделяется в череде погонь, перестрелок, фонтанов крови и пролетающих оторванных конечностей. Несмотря на всё это, режиссеру удаётся органично вписать её в сюжет и даже показать трогательно и совсем без пафосных нравоучений.

Питер Динклэйдж выглядит неузнаваемо в нелицеприятном, но колоритном образе монстра. Сначала он убедительно изображает героя в человеческом обличье, который пытается быть хорошим отцом и гражданином, но часто оказывается не в том месте и не в то время. А затем, уже в новом облике, буквально сражает наповал своей харизмой — и других персонажей, и зрителей.

Но больше всего своим перевоплощением удивляет Элайджа Вуд. Он выглядит одновременно неузнаваемо и знакомо в облике антигероя Фрица Гарбинджера. Его образ — квинтэссенция легендарных Пингвина в исполнении Дэнни Де Вито, Риффа Раффа (Ричард О'Брайен) из «Шоу ужасов Рокки Хоррора», а также Голлума Энди Серкиса из «Властелина колец». Вуд-Фриц не стесняется эксплуатировать амплуа последнего: в одной из сцен он с таким придыханием произносит слово «прелесть!», что определённо порадует фанатов кинофраншизы по Толкину. Актёр явно получает удовольствие, играя такого яркого персонажа.

© Legendary Pictures

Элайджа Вуд в фильме «Токсичный мститель»

В «Токсичном мстителе» много пасхалок и отсылок к фильмам, книгам прошлых лет, мировой культуре да и в целом современному обществу. Зачастую они даже не пытаются скрываться в контексте: в репликах то и дело проскальзывают намёки на актуальные тренды и темы. Например, через проблему экологии картина вскрывает двуличность больших корпораций, коррупцию, социальное неравенство, следующую за ними маргинализацию общества.

Прикрываясь несерьёзностью и грубыми шутками, фильм одновременно веселит и заставляет задуматься о несовершенствах современного мира. Мрачная картинка вкупе с абсурдным юмором превращает «Токсичного мстителя» в жестокий и одновременно необычный фильм о трансформации героя в супермутанта с доброй душой, борьбе за правду и притчу о важности семьи.

«Вес победы»: спортивная драма с Орландо Блумом в роли худеющего боксера