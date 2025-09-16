«Дракула» Люка Бессона: что не так с фильмом, возглавившим российский кинопрокат

В минувшие выходные российский кинопрокат возглавил сентиментальный хоррор Люка Бессона «Дракула». По предварительным данным отраслевого медиа «Кинобизнес сегодня», картина собрала за уик-энд 112,1 миллионов рублей. В основе фильма лежит знаменитый роман Брэма Стокера. У Бессона Дракула — фигура романтическая и трагическая. Несчастный бессмертный князь Валахии потерял возлюбленную Элизабету и уже 400 лет ищет её по всему свету. Автор «Рамблера» объясняет, почему удачно стартовавший в России фильм французского автора едва ли станет классикой и с большей вероятностью рассмешит, чем напугает.

1485 год. Князь Валахии Влад II (Калеб Лэндри Джонс), также известный как граф Дракула, отправляется на очередное сражение с османами, которые хотят захватить его владения. Дома правитель оставляет любимую супругу Элизабету (Зои Блю). Пока князь воюет, жена пытается добраться до безопасного места, поскольку замок четы в любой момент могут захватить. Элизабета попадает в ловушку и погибает от рук чужаков прямо на глазах у мужа. Безутешный Дракула гневается на Бога и убивает священника, а Господь обрекает вдовца на бессмертие и делает кровопийцей. Сколько бы Влад ни пытался покончить с собой, ничего не получается. Дракула верит, что Элизабета не могла покинуть его навсегда и обязательно переродится в другом теле.

Проходит 400 лет. Дракула искал возлюбленную по всему свету, но так и не нашёл. Теперь бессмертный вампир ждёт знака судьбы и надеется на чудо. Однажды в замок Дракулы в Трансильвании приезжает французский агент по недвижимости Джонатан Харкер (Эвен Абид), который представляет парижскую мэрию. Власти города хотят прибрать к рукам одно из зданий румынского богача в центре столицы. Дракула случайно видит фотографию невесты Харкера Мины и понимает, что это и есть его любимая Элизабета. Граф рвётся в Париж, где кровопийцу уже поджидает немецкий священник (Кристоф Вальц), который много лет разыскивает упыря-душегуба. Охотник на вампиров знает, что для схватки с гостем из Румынии пригодятся серебряные пули и осиновый кол.

Ирландский писатель Брэм Стокер опубликовал основанный на истории и фольклоре Восточной Европы роман «Дракула» в 1897 году. Книга оказала огромное влияние на создание и популяризацию вампирского мифа. Немецкий режиссёр Фридрих Вильгельм Мурнау безуспешно пытался получить права на книгу и в 1922-м снял кино по «Дракуле», но с другими именами героев: в его «Носферату» ненасытного вампира зовут граф Орлок. В 1931 году в Голливуде появился свой «Дракула» с Белой Лугоши в главной роли. Знаменитый граф-вампир годами не сходил с киноэкранов и традиционно изображался дряхлым, но крайне опасным стариком, который в любой момент может выйти из тени и прокусить жертве шею.

Канон изображения Дракулы в фильмах кардинально изменил Фрэнсис Форд Коппола в 1992 году. Именно американский автор придумал знаменитому вампиру историю любви с Элизабетой. Правда, у Копполы возлюбленная князя Валахии сводит счёты с жизнью, получив ложное сообщение о смерти мужа. В версии 1992 года Дракула встречает Мину, точную копию Элизабеты, в Лондоне конца XIX века.

Граф-кровопийца из Трансильвании давно стал архетипическим персонажем, главным киновампиром, а потому на экране снова и снова продолжают появляться новые инкарнации героя. В конце прошлого года ремейк шедевра Мурнау, готический хоррор «Носферату», представил Роберт Эггерс. Менее месяца назад на фестивале в Локарно (Швейцария) хулиганского и высмеивающего все возможные стереотипы о вампире из Трансильвании «Дракулу» показал румын Раду Жуде.

Бессон признавался в интервью изданию Deadline, что восхитился талантом актёра Калеба Лэндри Джонса во время совместной работы над эксцентричным триллером «Догмен». Артист и режиссёр обсуждали варианты продолжения сотворчества и думали даже о фильмах про Иисуса и Наполеона. Но остановились на Дракуле. Бессон уверяет, что не оглядывался на предыдущие киноверсии истории о вампире, а черпал вдохновение в литературном первоисточнике. Но никакой Элизабеты у Стокера не было. У французского автора Дракула — несчастный романтик, который обречён страдать в ожидании второго пришествия возлюбленной. Вполне возможно, что Элизабета никогда не переродится, но бессмертный вдовец не теряет надежды, а кровь пьёт, только чтобы поддерживать силы и утолять голод.

Фильм Бессона — в первую очередь пышная мелодрама о большой любви, побеждающей время и смерть. Поскольку вторая половина картины развивается в Прекрасную эпоху, автор противопоставляет на экране балы и рауты в Париже мрачным закоулкам викторианского Лондона в книге. Но и здесь румынский князь несчастлив, а все роскошества только претят. Как и Жан-Батист Гренуй в «Парфюмере» Патрика Зюскинда, Дракула пытается создать идеальный волшебный запах. Духами чужак надеется привлечь реинкарнацию Элизабеты. В одном фильме соединяются две книги.

«Дракула» Бессона — зрелище яркое и запоминающееся, но быстро превращающееся в кашу из жанров и смыслов. Автор скачет между мистикой, мелодрамой и комедией, изредка заходя на территорию хоррора, но совершенно не пугает и даже не пытается сделать это. Фактически Бессон повторяет наработки Копполы, но неловко смешивает высокую трагедию с китчем и бурлеском. Беда фильма — в отсутствии нового прочтения классического и давно знакомого персонажа. Кажется, автор настолько увлёкся возможностью вновь поработать с актёром-хамелеоном Джонсом, что напрочь забыл про стройный сценарий. «Дракула» в будущем может претендовать на статус культового плохого фильма, который чаще вызывает смех, даже в моментах, когда режиссёр ожидал выдавить из зрителей слёзы.

