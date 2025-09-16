«Семейное счастье»: Евгений Цыганов в антураже Ясной Поляны

В прокат вышел фильм режиссёра и актрисы Стаси Толстой «Семейное счастье» с Евгением Цыгановым и Евгенией Леоновой в главных ролях. В вольной экранизации романа Льва Толстого речь идёт о непростой истории любви умудрённого опытом дворянина и его юной воспитанницы. «Рамблер» рассказывает, каким получился современный взгляд на ценности позапрошлого столетия.

Главная героиня фильма Маша (Евгения Леонова) рано остаётся сиротой и воспитывается другом родителей Сергеем Михайловичем (Евгений Цыганов). В 17 лет она превращается из угловатого ребёнка в изящную Марию Александровну. Она, словно Ундина, то плавает в озере, наблюдая с помощью специальной маски за местной живностью, то выходит на берег, чтобы, нарядившись в платье, притягивать взоры всех вокруг.

Коротая время в деревне, не зная высшего общества и его соблазнов, Маша влюбляется в своего опекуна — мужчину хоть и статусного и уважаемого, но уже умудрённого опытом и заметно старше неё. Сергей Михайлович тоже начинает испытывать чувства к Маше и, несмотря на все попытки перебороть их, поддаётся им. Влюблённые решают пожениться, не обращая внимания на косые взгляды родственников и недоумение окружающих. Счастливые молодожёны переезжают в имение Сергея Михайловича и начинают налаживать быт. Переход Маши в статус жены омрачается присутствием в имении колоритной матери Сергея, престарелой барыни в исполнении Ирины Розановой. Она, словно Цербер, охраняет свои владения и пытается приструнить свободолюбивую и изнеженную Машу к порядку: принуждает задуматься о детях и лишает любимых привычных мелочей вроде сладкого.

Сбежав от строгой маменьки в Санкт-Петербург, молодожёны погружаются в жизнь высшего света. Но если для Сергея это уже пройденный этап — в молодости он многое повидал, будучи тем ещё кутилой, — то Маша испытывает восторг, принимая знаки внимания от поклонников и комплименты от дам. Именно тогда семейной паре придётся узнать: так ли сильны их чувства или ревность, обиды и зависть окажутся сильнее.

Лев Толстой написал роман «Семейное счастие» в 1859 году. Опубликованная в журнале «Русский вестник» история была вдохновлена отношениями писателя с дочерью своего друга Валерией Арсеньевой — в 1856–1857 годах у них был роман, и писатель даже собирался жениться на девушке. В отличие от большинства произведений Толстого, повествование здесь велось от первого лица, причём от лица молодой женщины. В фокусе внимания автора была исключительно частная, а не социальная жизнь персонажей. После публикации романа критик Аполлон Григорьев назвал «Семейное счастие» лучшим произведением Толстого. Но сам автор был так разочарован работой, что думал и вовсе уйти из литературы.

Стася Толстая — жена прапраправнука великого писателя, режиссёра Ивана Толстого. В «Семейном счастии» её заинтриговало описание Львом Толстым мира молодой девушки и её истории любви. Экранизация этого произведения стала вторым полнометражным проектом Толстой — первым была драма «Тайное влечение». Постановщица стремилась создать кино вне времени, понятное каждому зрителю. В «Семейном счастье» рассматривается вся палитра жизни XIX века. Здесь находится место столичному лоску и пышным приёмам, уютным чаепитиям на дачной веранде и более камерным, личным моментам персонажей наедине с собой. Чтобы экранизировать такой эмоционально откровенный сюжет, нужна не только творческая смелость, но и большая фантазия. Ведь перенести на экран радости и трудности жизни молодожёнов XIX столетия так, чтобы это было понятно современному зрителю, очень непросто.

В первой части фильма настроение задают трели соловьёв в деревне, стрекот сверчков и сопутствующие им звуки природы, а также гитарные романсы в исполнении Сергея Михайловича. Они сливаются в проникновенный, тихий саундтрек, но затем их заменяют цоканье копыт лошадей по петербургской брусчатке, музыкальные композиции Иосифа Шварца из фильма «Законный брак», «Ленинградский рок-н-ролл» группы «Браво» и «Поцелуй меня» рэпера Feduk.

Для выпускницы Мастерской Юрия Бутусова режиссёрского факультета ГИТИСа Евгении Леоновой роль Маши стала кинодебютом. Актриса умело отыгрывает смятение чувств юной героини, трогательно передавая нежность и хрупкость первой любви. Камера словно любуется девушкой, делая акценты на многочисленных крупных планах и плавных движениях Маши — то под водой, то в танце на балу.

Евгений Цыганов, получивший за роль Сергей Михайловича приз Московского международного кинофестиваля — 2025 как лучший актёр, показательно иллюстрирует, как любовь может настигнуть и подростка, и взрослого человека. Он органично выглядит и в рубахе с жилетом, и во фраке, терпеливо успокаивая волнения юной супруги, пока они лучше узнают друг друга. Что не мешает ему аккуратно обходить в разговорах некоторые свои тайны прошлого — а они по законам жанра станут известны и повлияют на всех действующих лиц.

Одна из таких «тайн прошлого», статусная графиня из Санкт-Петербурга в исполнении Юлии Снигирь говорит, что счастье — это делать другого счастливым. В финале картины Маша сделала счастливым Сергея, но сама едва ли от этого обрела своё счастье. Типичная для Толстого фабула, что призвание и предназначение женщины — семья, дети, дом — прорисовывается в фильме очень отчётливо. Но в комбинации с техно-саундтреком и модерновым антуражем в сценах в Санкт-Петербурге это выглядит инородно и не слишком вписывается в почти современное по стилю повествование.

