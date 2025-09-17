«Долгая прогулка»: какой получилась экранизация раннего романа Стивена Кинга

18 сентября в российский прокат выходит «Долгая прогулка». В основу триллера Фрэнсиса Лоуренса («Константин: Повелитель тьмы» и «Голодные игры: И вспыхнет пламя») лёг одноимённый роман Стивена Кинга, опубликованный в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман. Главные роли в экранизации исполнили молодые звёзды Купер Хоффман («Лакричная пицца») и Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул»), а на втором плане можно заметить ветерана Голливуда Марка Хэмилла («Звёздные войны»). «Рамблер» рассказывает, каким получился фильм.

© Lionsgate

Альтернативное будущее. США. На пороге 19-я годовщина окончания войны, которая поделила страну на две части. Для поднятия морального духа граждан проходит ежегодное соревнование под названием «Долгая прогулка». Участниками гонки без финишной черты становятся юноши от 16 до 18 лет, по одному от каждого штата. Цель Идущих — не останавливаясь преодолеть маршрут на скорости не менее 5 км/ч, иначе — расстрел. Победитель смертельного марафона получит денежный приз и навсегда войдёт в историю как триумфатор «Прогулки». Одним из участников состязания становится подросток Рэймонд Гэррети (Купер Хоффман), который серьёзно намерен выиграть турнир. Впереди парня ждут несколько бессонных ночей, сотни километров и соперничество, постепенно переросшее в крепкую дружбу.

© Lionsgate

«Долгая прогулка» была написана Стивеном Кингом в 1966 году. На тот момент будущий «Король ужасов» едва достиг совершеннолетия. Но ждать публикации романа пришлось долгие 13 лет. Работа над книгой пришлась на момент разгара войны во Вьетнаме. Кинг наблюдал, как его ровесники один за одним уходили на фронт в надежде стать героями страны, которая вела бессмысленную и беспощадную бойню в Юго-Восточной Азии. Насилие и страдания, с которыми столкнулись Идущие, совпадают со страшным опытом юных солдат, отправленных в горнило боевых действий. Короткий роман, написанный вчерашним школьником, оказался изящным антимилитаристским высказыванием.

За 2025 год «Прогулка» стала четвёртой после «Обезьяны», «Жизни Чака» и «Института», но далеко не последней экранизацией произведений Кинга: до конца года ожидаются фильм «Бегущий человек» и сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Впервые слухи о возможной адаптации «Долгой прогулки» появились в конце 1980-х. Желание перенести роман на экран выразил великий хоррормейкер Джордж Ромеро («Ночь живых мертвецов»), но дальше разговоров дело не продвинулось. В 2007 году права на экранизацию приобрёл Фрэнк Дарабонт, ранее удачно экранизировавший три произведения Кинга — «Побег из Шоушенка», «Зелёная миля» и «Мгла». На протяжении нескольких десятилетий адаптация оставалась в подвешенном состоянии, словно повторяя нелёгкую судьбу книги. Лишь в 2019 году дело сдвинулось с мёртвой точки. Права на адаптацию романа выкупила студия Lionsgate, а постановщиком был назначен хоррормейкер Андре Эвредал («Охотники на троллей», «Демон внутри»). В ноябре 2023 года Эвредал покинул пост режиссёра проекта, а его место занял Фрэнсис Лоуренс, ранее успешно перенёсший на экраны ещё один роман-антиутопию — «Голодные игры». Несмотря на то что «Прогулка» была написана более полувека назад, своей значимости произведение не утратило до сих пор.

© Lionsgate

Лоуренс с большим трепетом работает с оригинальным текстом. Диалоги героев фильма следуют букве исходника, лишь изредка отходя от канона. С выучкой хорошиста талантливый ремесленник Лоуренс развивает идеи Кинга. Если в романе причины возникновения смертельного марафона оставались загадкой, то в экранизации авторы дают ответы на многие вопросы. Ежегодно «Прогулка» проводится для поднятия трудовой этики. По словам жестокого солдафона Майора (Марк Хэмилл), лень стала главной проблемой страны.

Во время гонки юноши проходят сотни километров, встречая на пути заброшенные населённые пункты. Страна похожа на выжженную пустошь. По пути Идущим встречаются предоставленные сами себе дети. У некоторых из них отсутствуют конечности. Война закончилась 19 лет назад, но её последствия видны до сих пор. Многие из участников отправились в путь ради возможности заработать денег и прекратить нищенское существование. Кто-то желает впечатлить сурового отца, а кто-то планирует устроить переворот. Неожиданно события книги 1966 года становятся ещё более актуальными. Всех поклонников оригинального романа ожидают несколько сюрпризов, главный из которых создатели приберегли на финал.

© Lionsgate

В жестоком Майоре нетрудно разглядеть фигуру Дональда Трампа — харизматичного управленца, желающего вывести Америку из анабиоза. Для воплотившего образ сурового вояки Марка Хэмилла «Прогулка» стала второй экранизацией прозы Кинга за год, в которой актёр принял участие. Ранее он отметился ролью в «Жизни Чака». Однако если в картине Майка Флэнегана персонаж Хэмилла был добродушным дедушкой, то в «Прогулке» от этого образа не осталось и следа.

Но, несмотря на доходчивые метафоры и явный антимилитаристский посыл, «Прогулка» остаётся душещипательной историей о настоящей дружбе. Персонажи фильма, словно мушкетёры, готовы подставить плечо захромавшему товарищу или отвлечь его от накатившей паники душевным разговором. Жестокие сцены убийств соседствуют с трогательными диалогами юношей, которые пытаются понять, зачем они ввязались в эту передрягу и есть ли из неё выход, кроме как в могилу. Вопрос во многом риторический.

«Дракула» Люка Бессона: что не так с фильмом, возглавившим российский прокат