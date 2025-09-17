Эксперты оценили идею «Союзмультфильма» экранизировать биографию кота Матроскина

Студия «Союзмультфильм» начала работу над полнометражным игровым фильмом об одном из самых узнаваемых героев мультфильма «Простоквашино» — коте Матроскине. Об этом во время осеннего партнёрского саммита киностудии рассказала продюсер, руководитель направления игрового кино «Союзмультфильма» Нелли Яралова, передаёт информационное агентство ТАСС. Планируется, что съёмки стартуют в 2026 году. «Рамблер» опросил экспертов индустрии, насколько удачен выбор этого героя для будущего фильма и каковы шансы картины на успех.

© Союзмультфильм

Фильм «Матроскин. Настоящая история», по словам Яраловой, покажет новые главы биографии умного кота: зрители узнают о ранних годах жизни Матроскина, как он встретился с Профессором, обрёл дом, научился говорить и сформировал свои жизненные принципы.

«Кот Матроскин — самый популярный анимационный персонаж у нас в стране, ежегодно он занимает первые места во всевозможных топах и хит-парадах. Это очень харизматичный и многогранный герой, о жизни которого до встречи с Дядей Федором ничего не известно», — отметила Яралова, чьи слова передаёт ТАСС.

Сейчас идёт подготовительная работа над проектом: разработка персонажей и сюжета. В перспективе «Союзмультфильм» хочет выпустить несколько игровых фильмов, посвящённых истории кота Матроскина, и создать на их основе масштабную франшизу, пишет ТАСС.

Как отметил в беседе с «Рамблером» главный редактор кинопортала Zoom.Film Александр Голубчиков, «Простоквашино» сегодня — самый узнаваемый бренд среди всех анимационных фильмов в России.

«Как отмечалось вчера во время партнёрской сессии “Союзмультфильма”, “Простоквашино” идёт с большим отрывом от других мультфильмов. Второе место занимает “Ну, погоди!”, на третьем месте “Маша и Медведь”», — рассказал Голубчиков.

Эксперт также отметил, что выбор кота Матроскина для воплощения его истории в отдельном фильме очевиден.

«Это персонаж, у которого масса афоризмов, у него есть своя философия. Зрители прекрасно знают его крылатые фразы, например “А я всё чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил”. Поэтому это прекрасный выбор», — говорит эксперт.

© Союзмультфильм

С Голубчиковым согласен главный редактор портала «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый.

«Персонаж максимально узнаваемый, всенародно любимый, и отдельный фильм про него был вопросом времени. А с учётом того, что в этот Новый год на экраны выйдет фильм "Простоквашино", аудитория лишний раз про него вспомнит и заново полюбит или, по крайней мере, вновь обратится к оригиналу», — говорит Острый.

Полнометражный фильм «Простоквашино» режиссёра Сарика Андреасяна стартует в прокате 1 января 2026 года. Судя по первому трейлеру, который показали зрителям в апреле этого года, кота Матроскина, Шарика и других «мультяшек» в нём сделали анимированными. Роль дяди Фёдора исполнил Роман Панков («Денискины рассказы»), его родителей сыграли Павел Прилучный и Лиза Моряк, почтальона Печкина — Иван Охлобыстин. Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, Шарика — Павел Деревянко, галчонка — Дарья Блохина.

Сценарий нового игрового фильма «Матроскин. Настоящая история» разрабатывает известный российский сценарист и продюсер Олег Маловичко, который работал над проектами «Притяжение», «Лёд», «Метод», «Лихие», «Трасса». Как отмечает Голубчиков, в своих фильмах Маловичко любит прорабатывать психологические аспекты личности, детские травмы, поэтому будущая картина должна быть интересна и детской, и взрослой аудитории.

Как отмечают опрошенные «Рамблером» эксперты, в последнее время в России наблюдается тенденция переосмысления советского мультипликационного наследия и создания на их основе игровых фильмов. По мнению Максима Острого, у зрителей есть к ним интерес.

«Яркое свидетельство этому — успех игрового фильма режиссёра Дмитрия Дьяченко “Чебурашка”, собравшего в российском прокате 6,7 миллиарда рублей. И на ближайшие годы заявлено ещё огромное количество подобных проектов», — говорит эксперт.

© Союзмультфильм

Но не все проекты получаются удачными, отмечает Голубчиков.

«К таким можно отнести фильм Алексея Нужного “Бременские музыканты” с Тихоном Жизневским, где на героях были непонятные маски без мимики, у персонажей не было характерных особенностей, было непонятно, что они говорят», — приводит пример эксперт.

По его мнению, если говорить о воплощении анимационных персонажей в игровых фильмах, то при наличии технических возможностей нужно создавать их полностью в графике, а не изобретать велосипед. Положительными примерами таких картин в российском кино Голубчиков называет фильм Александра Бабаева «Сокровища гномов» и франшизу «Последний богатырь». Понравится ли будущий фильм публике, оценивать пока рано, но, скорее всего, он будет иметь успех, заключают опрошенные «Рамблером» эксперты.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»: чем удивит новый фильм студии Marvel