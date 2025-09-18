Триллер по Кингу и спектакль с Куценко: куда пойти в Москве 20–21 сентября

Экранизация раннего романа «короля ужасов» Стивена Кинга «Долгая прогулка», комедийный спектакль с Гошей Куценко и Анной Ардовой во «Дворце на Яузе», концерт группы «Непара» и фестиваль хлеба на «Хлебозаводе № 9». «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в столице.

Что посмотреть

Триллер «Долгая прогулка» по роману Стивена Кинга

В российский прокат выходит триллер-антиутопия режиссёра Фрэнсиса Лоуренса «Долгая прогулка». Это экранизация одного из ранних романов «короля ужасов» Стивена Кинга: книга была опубликована в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман. Действие картины происходит в США, в альтернативном будущем. После окончания войны, которая поделила страну на две части, власти организовывают ежегодное соревнование «Долгая прогулка». Его участниками становятся юноши от 16 до 18 лет. Их цель — преодолеть оговоренный маршрут на скорости не менее 5 км\ч и ни разу не остановиться. Нарушивших правила ждёт расстрел, а победитель получит большую сумму денег и станет триумфатором турнира. Но нужна ли ему будет победа, достигнутая такой ценой?

Главные роли в экранизации исполнили молодые звёзды Купер Хоффман («Лакричная пицца») и Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул»), а также Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера из «Звёздных войн».

Посмотреть расписание сеансов и купить билеты можно здесь.

Спектакль «Трактирщица» с Гошей Куценко во «Дворце на Яузе»

20 сентября на сцене театрально-концертного зала «Дворец на Яузе» покажут комедийный спектакль по пьесе известного итальянского драматурга XVIII века Карло Гольдони «Трактирщица». В центре сюжета — очаровательная и умная хозяйка флорентийской гостиницы Мирандолина, которая одним взглядом покоряет сердца мужчин. Однажды в гостиницу приезжает кавалер Рипафратта — ярый женоненавистник, известный своей надменностью. Он высмеивает Мирандолину. В отместку героиня решает завоевать его сердце и преподать ему урок.

Режиссёром постановки выступил Виктор Шамиров. Главные роли исполняют звёзды российского кино и театра — Анна Ардова (Мирандолина) и Гоша Куценко (кавалер Рипафратта). Также в постановке заняты Григорий Сиятвинда и Антон Эльдаров.

Купить билет можно по ссылке.

Выставка архитектора-конструктивиста Якова Чернихова

19 сентября в Еврейском музее и центре толерантности открывается выставка известного советского художника-конструктивиста, архитектора Якова Чернихова — «Яков Чернихов. Образ будущего. Архитектурные фантазии русского авангарда». По его проектам в разных городах СССР было построено более 170 сооружений, например, канатный цех с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик» в Санкт-Петербурге.

На выставке будет представлено более 500 экспонатов, рассказывающих о жизни и творчестве Чернихова. Это архитектурные проекты, графические циклы, макеты, фотографии и рукописи, а также личные вещи архитектора. Их предоставили различные музеи и частные коллекционеры. Также для экспозиции будут использованы мультимедийные технологии, при помощи которых организаторы воссоздадут некоторые утраченные работы автора.

Выставка продлится до 11 января 2026 года.

Что послушать

Детский StandUp

21 сентября на сцене клуба Still StandUp Club пройдёт комедийное шоу для всей семьи Детский StandUp. Это не обычный формат стендапа, а целое театральное представление. Перед гостями выступят клоуны и фокусники — победители международных соревнований циркового искусства, комики и артисты оригинального жанра. Зрителей ждут шутки, фокусы и общение с актёрами в лучших традициях стендапа. При желании зрители смогут подняться на сцену и принять участие в представлении.

Начало представления в 13:00.

Концерт группы «Непара» в «Руки Вверх! Бар»

20 сентября в «Руки Вверх! Баре» на Таганке состоится концерт поп-группы «Непара». Основанный в 2002 году композитором и певцом Александром Шоуа и певицей Викторией Талышинской коллектив за время своего существования несколько раз менял состав и выпустил четыре студийных альбома. На концерте в «Руки Вверх! Баре» гости услышат знаменитые хиты «Другая причина», «Бог тебя выдумал», «Плачь и смотри», «Они знакомы давно», а также новые композиции Александра Шоуа — «Ты настоящая», «Ты моя женщина», «Мой брат» и другие.

Приобрести билет можно по ссылке.

Где погулять

Фестиваль «Хлебокультура» на «Хлебозаводе № 9»

20 сентября в арт-пространстве «Хлебозавод № 9» пройдёт фестиваль культуры хлеба в городе «Хлебокультура». В его рамках будет организован маркет, где можно будет продегустировать и приобрести выпечку локальных пекарен. Также гостей ждут лекции: например, культуролог Михаил Кукин расскажет о хлебе и его символике в искусстве Возрождения, а искусствовед Дарья Волкова — о хлебе в русском искусстве. В 20:00 состоится перформанс-читка сказки Ганса Христиана Андерсена «Девочка, наступившая на хлеб» — в спектакле примет участие актриса Мастерской Брусникина Мария Лапшина.

Вход на фестиваль свободный. Однако на некоторые лекции понадобится предварительная регистрация на сайте «Хлебозавода».

