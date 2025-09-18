Триллер «Вниз»: Егор Крид и Анфиса Черных застряли в лифте с незнакомцем
В российском прокате идёт «Вниз» — триллер от мастера лёгкого комедийного жанра Марюса Вайсберга. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы Фонда кино, по состоянию на 18 сентября фильм собрал в прокате около 100 миллионов рублей. «Рамблер» рассказывает, действительно ли удался творческий эксперимент режиссёра, разыгранный в замкнутом пространстве.
«Вниз» — история молодожёнов Антона (Егор Крид) и Марины (Анфиса Черных), которые отправляются в свадебное путешествие на Мальдивы, но накануне поездки в аэропорт застревают в лифте одной из башен комплекса «Москва-Сити». Вместе с ними в лифте оказывается подозрительный незнакомец — дядя Витя (Игорь Миркурбанов), который, как выясняется, вовсе не случайный попутчик, а человек, несколько лет планировавший встречу с этой парочкой. По версии дяди Вити, именно Антон и Марина виновны в смерти его сына. Мальчика насмерть сбил их автомобиль, когда ребята ехали ночью из клуба: они превысили скорость и скрылись с места ДТП. Теперь незнакомец жаждет отомстить.
Режиссёр Марюс Вайсберг, автор комедийной трилогии «Бабушка лёгкого поведения», внезапно решил попробовать себя в жанре психологического триллера. Он также написал сценарий к «Вниз», что стало экспериментом для мастера комедийного жанра. Сценарий в итоге кажется созданным по принципу матрёшки, только с условием, что каждая следующая кукла не меньше, а примитивнее предыдущей. Вопросы, которые возникают в ходе просмотра, не то что не получают ответа, а множатся в геометрической прогрессии. Почему в огромной башне ни один человек не слышит, как молодые люди кричат? Почему мобильная связь в деловом центре Москвы пропадает на высоте 20-го этажа? Почему никто часами не замечает, что лифт в высотном здании застрял?
Актёрские отыгрыши молодой пары выглядят слабо. Ребята зачем-то пытаются ввести психопата с пультом управления от лифта в заблуждение, то играя на его нервах, то якобы признаваясь в том, что он хочет от них услышать. Анфиса Черных, ставшая популярной после съёмок в драме «Географ глобус пропил» с Константином Хабенским, старается компенсировать отсутствие психологической глубины своего персонажа высоким уровнем громкости. Большую часть хронометража её героиня кричит, впав в неконтролируемую истерику. Но её крики напоминают попытку разбудить соседей, не замечающих пожара в квартире. В какие-либо душевные муки персонажа поверить невозможно.
Кинематографические эксперименты Егора Крида продолжаются — после не слишком удачного дебюта в главной роли в комедии «(НЕ)идеальный мужчина» и эпизодических ролей в сериалах «Отель Элеон» и «Деффчонки» певец вновь пытается покорить большой экран, и снова неудачно. Артист демонстрирует удивительную способность произносить реплики так сухо и пресно, будто зачитывает их первый раз в жизни на репетиции. Его герой Антон не вызывает ни сочувствия, ни антипатии, ни какого-либо эмоционального отклика вообще. Зато здесь очень хорош Игорь Миркурбанов с его тонкой актёрской игрой. Ему удалось воплотить на экране харизматичного, напряжённого, таинственного, пугающего персонажа, от которого неизвестно чего ожидать.
Другим безусловным достоинством картины становится операторская работа Дениса Аларкона Рамиреса («Тайна перевала Дятлова», «Ограбление по-джентльменски»), благодаря которой события в замкнутом пространстве выглядят визуально интересно. Рамирес старается изо всех сил, чтобы действие смотрелось изобретательно и ярко. Впрочем, самые изысканные ракурсы не могут скрыть все слабые места этой картины.
Главное, что не удаётся Вайсбергу — создать психологическое напряжение. Режиссёр, привыкший к комедии на широкую ногу, где гипертрофированно-карикатурные персонажи перетягивают внимание на себя, оказывается беспомощен в попытке нагнать саспенс в замкнутом пространстве. Поэтому эпизоды, призванные испугать, скорее вызывают смех. Диалоги персонажей, после которых вроде бы должна стыть кровь в жилах, звучат как заготовки для команды КВН. Стоит отметить, что Вайсберг не первый в российском кино пытается создать триллер с героями, застрявшими в лифте, — в 2006 году уже выходил фильм «Лифт» с Даниилом Спиваковским в главной роли, который также не снискал успеха у зрителей и критиков.
«Вниз» — типовой пример современного российского кинопроизводства, где коммерческие соображения стоят выше художественного наполнения. Присутствие в кадре Егора Крида намекает на основную целевую аудиторию картины — поклонников певца. Привлечение звёзд из смежных индустрий — часть эксперимента продюсеров, чтобы противостоять оттоку аудитории из кинотеатров, наблюдающемуся с начала 2020-х годов из-за пандемии и активного развития онлайн-кинотеатров. К сожалению, подобное маркетинговое решение не идёт на пользу, превращая кино в дорогой рекламный ролик, где сюжет и остальные аспекты фильма становятся вторичным придатком для демонстрации популярного исполнителя.
«Вниз» — не триллер, а скорее его имитация. Это живописная иллюстрация того, что будет, если талантливый комедиограф попробует сделать вид, что он универсальный солдат.
«Долгая прогулка»: какой получилась экранизация раннего романа Стивена Кинга