«Три свадьбы и один побег»: семейная комедия с южным колоритом

В российский прокат вышла трагикомедия «Три свадьбы и один побег» от режиссёра-дебютанта Кирилла Логинова. В центре сюжета — три сестры, которые живут в абхазском селе Хуап. Каждая из них идёт наперекор тиранической матери, стремящейся как можно быстрее устроить личную жизнь взрослеющих дочерей. Автор «Рамблера» рассказывает, почему «Три свадьбы и один побег» понравятся поклонникам отечественного кино и оставят равнодушными всех остальных.

© Wish Media

Одиннадцатиклассница Амра (Полина Денисова) мечтает поступить в театральный университет, но сердобольная мать Нуца (Инга Оболдина) упорно не хочет отрывать 17-летнюю дочь от сердца. Когда Амра вопреки заветам родительницы поступает в институт культуры в Санкт-Петербурге, её и вовсе насильно запирают дома — с перспективой на дальнейшее замужество. К счастью, у Амры имеются ещё две старшие незамужние сестры — отличница и главная мамина помощница Нателла (Галина Денисенко) и Гунда (Арина Желаева), которая вечно себе на уме.

Их судьбы Нуцу волнуют гораздо больше Амры. Совсем скоро к Нателле придёт свататься перспективный жених, дипломат из Франции Константин (Артур Золотовицкий), способный озолотить всю их семью. Увы, Нуца не знает о том, что старшая дочь давно влюблена в Мишу (Арам Вардеванян) — романтичного, но небогатого хулигана, живущего по соседству. Тихоня Гунда тоже пошла против воли матери: три года подряд девушка упорно проваливает экзамены в технический университет, чтобы провести как можно больше времени с репетитором Леонидом (Роман Евдокимов). В какой-то момент правда вскрывается, а Нуца понимает, что совсем не знает собственных дочерей.

© Wish Media

Премьера фильма «Три свадьбы и один побег» прошла в августе этого года в рамках фестиваля «Короче», где комедия о противостоянии бунтующей молодости и южных традиций получила специальный приз телеканала «Россия 1». Как для режиссёра Кирилла Логинова, так и для сценаристки Алисы Габлии «Три свадьбы и один побег» — первая полнометражная работа в кино. Молодые авторы преследовали цель совместить несовместимое: актуальную нынче тему женской эмансипации с консервативной культурой народа Абхазии. Съёмки картины проходили в настоящем абхазском селе, основная часть массовки — местные жители, не говорящие на русском языке. Выбор исконно аутентичной среды помогает Логинову сделать историю настоящей, а четыре талантливые отечественные актрисы — Полина Денисова, Галина Денисенко, Арина Желаева, Инга Оболдина — дарят «Трём свадьбам и одному побегу» живые характеры, наделённые современным сознанием. Каждая из сестёр по-своему выступает против тиранической матери, считающей, что выгодный брак по расчёту важнее трепетного союза по любви. Увы, в своём стремлении обеспечить будущее дочерей всем самым необходимым Нуца теряет связь с разумом, а заодно — чувство эмпатии к желаниям самых близких и дорогих людей.

В картине есть много сюжетных поворотов, которые невозможно предугадать. С их помощью авторы и рассказывают историю сепарации от чрезмерно опекающего, но, бесспорно, любящего родителя. Тут, например, классические семейные смотрины оборачиваются хоррором, а светлый школьный праздник — пожаром. Стабильным в «Трёх свадьбах и одном побеге» остаётся лишь неуёмное стремление сестёр к свободе — от удушающего материнского контроля, устаревших патриархальных традиций и обычаев юга, диктующих единый сценарий для женского счастья.

© Wish Media

К серьёзной для современного общества теме Логинов подходит скорее играючи, стремительно превращая в фарс любую попытку героев выйти на болезненное откровение. Возможно, главная проблема фильма в том, как режиссёр справляется с триггерной ситуацией — без жертв и лишнего драматизма. В этом плане «Три свадьбы и один побег» напоминают скорее сказку, которая даже не пытается зайти на территорию кинематографического реализма.

Впрочем, даже наигранная легковесность не мешает картине оставаться обаятельной — во многом благодаря открытой и харизматичной главной героине, которая подрывает не только абхазские народные традиции, но и привычные устои жанра, ломая четвёртую стену и обращаясь к зрителям напрямую. Амра в исполнении Полины Денисовой — пульсирующее сердце комедии «Три свадьбы и один побег»: она не только разгоняет действие, но и помогает всем участникам конфликта найти долгожданное личное счастье.

