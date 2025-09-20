Никита Кологривый в роли Хоя и ещё 8 ярких актёров в образах музыкантов

В Сети появился первый тизер фильма Владимира Щеголькова о воронежской панк-группе «Сектор Газа», где лидера команды Юрия Хоя играет Никита Кологривый. Планируется, что картина выйдет в прокат в 2026 году. «Рамблер» вспомнил других ярких актёров, воплотивших на экране образы знаменитых музыкантов.

Тимоти Шаламе в роли Боба Дилана

Звезда франшизы «Дюна» сыграл молодого рок-музыканта и поэта в байопике режиссёра Джеймса Мэнголда «Боб Дилан: Никому не известный» (2024). В процессе подготовки к роли Шаламе научился играть на губной гармошке и гитаре, посещал бывшие дома музыканта в Нью-Йорке. Он сам исполнил 40 композиций Дилана, которые звучат в фильме. «Мне было важно петь и играть вживую», — отметил он в разговоре с изданием Entertainment Weekly.

Сам Боб Дилан ещё до выхода картины написал в своём аккаунте в соцсети X: «Тимми — блестящий актёр, и я уверен, что он будет совершенно правдоподобен в этой роли». Критики положительно отозвались об актёрской работе Шаламе: например, кинообозреватель The Guardian Питер Брэдшоу в своей рецензии назвал его «завораживающим».

За роль в «Боб Дилан: Никому не известный» Тимати Шаламе был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший актёр.

Остин Батлер в роли Элвиса Пресли

Коллега Шаламе по «Дюне» Остин Батлер снялся в образе другой американской рок-легенды — Элвиса Пресли в фильме База Лурмана «Элвис» (2022). В разговоре с отраслевым изданием Deadline Лурман говорил, что услышал об Батлере благодаря его выдающейся роли в бродвейском мюзикле «Продавец льда грядёт» с Дензелом Вашингтоном.

Сам Батлер в разговоре с британской версией мужского глянцевого журнала GQ рассказывал, что для кинопроб отправил Базу Лурману видео, где исполнял песню Элвиса Unchained Melody в домашнем халате. В процессе подготовки в роли актёр прочитал все доступные материалы о певце и прослушал все его записи, а также навестил вдову Элвиса Присциллу Пресли.

Актёрская работа Батлера была высоко оценена критиками: например, кинообозреватель Los Angeles Times Джастин Чанг назвал его прекрасно совпадающим с Элвисом по внешним данным и превосходящим певца по части вокала. Дочь рок-звезды Лиза Мари Пресли в своём Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещённой) после просмотра фильма написала, что Батлер «прекрасно воплотил и передал сердце и душу» её отца.

За эту роль Остин Батлер получил «Золотой глобус» и был номинирован на «Оскар».

Милош Бикович в роли Муслима Магомаева

Сербско-российский актёр воплотил образ легендарного советского певца в сериале «Магомаев» (2020). В интервью «Комсомольской правде» Бикович рассказывал, что сначала отказался от этой роли. Но когда его русские друзья-продюсеры пояснили Милошу, кого именно ему придётся играть, актёр заинтересовался.

В ходе подготовки к съёмкам Бикович смотрел много интервью Магомаева и документальные кадры с артистом. «Самое главное в Магомаеве для меня то, что он был больше чем певец. Мне нравится в нём не только то, как он пел и выступал, но и то, как он рисовал, и всё, что делал своими руками. Он был талантлив во всём», — говорил актёр в интервью «Российской газете». Своими любимыми песнями Магомаева Милош в этой же беседе назвал «Мелодию», «Позови меня», «Журавли» и «Вдоль по Питерской».

Вдова Магомаева, народная артистка СССР Тамара Синявская в разговоре с «Комсомольской правдой» одобрила выбор Биковича на роль её покойного мужа. «Мне показалось, что из всех актёров этот молодой юноша больше всех подошёл на роль Муслима», — отметила она.

Тэрон Эджертон в роли Элтона Джона

Актёр сыграл знаменитого британского певца и композитора Элтона Джона в байопике «Рокетмен» (2019) Декстера Флетчера. Изначально на роль Элтона Джона рассматривали Тома Харди. Но сам поп-музыкант не одобрил этот выбор, пояснив, что Харди не умеет петь.

С Эджертоном певец познакомился в 2017 году на съёмках фильм «Kingsman: Золотое кольцо», где Тэрон играл главную, а Элтон Джон — эпизодическую роли. Когда Эджертона утвердили в «Рокетмен», он часто консультировался с Элтоном Джоном. «Я дал Тэрону почитать свои дневники, когда он получил главную роль в фильме. Он пришёл ко мне домой, мы заказали карри навынос, поболтали, и я показал ему дневники. Я понял, что Тэрон — тот самый человек, которого я искал, когда услышал, как он поёт Don't Let the Sun Go Down on Me», — писал Элтон Джон.

Актёр самостоятельно исполнил все песни, звучавшие в картине. Критики похвалили его работу: в частности, кинообозреватель The Guardian Питер Брэдшоу отметил, что у Эджертона получилась хорошая пародия на яркого музыканта.

За эту роль Тэрон Эджертон получил премию «Золотой глобус».

Рами Малек в роли Фредди Меркьюри

В фильме Брайана Сингера «Богемская рапсодия» (2019) о британской рок-группе Queen роль вокалиста команды Фредди Меркьюри исполнил американский актёр египетского происхождения Рами Малек. Продюсеры выбрали его, увидев его игру в сериале «Мистер Робот». Ему также пришлось записать деморолик для участников Queen, чтобы получить их одобрение.

В интервью Deadline музыканты группы Брайан Мэй и Роджер Тейлор вспоминали: когда Малек пришёл к ним пообщаться лично, они сразу поняли, что Рами — это «нечто особенное». «Мы смотрели его пробы, которые были великолепны, но тогда в комнате сложилось ощущение, что перед нами идеальный кандидат, который наденет образ Фредди, как пальто!» — рассказывал Мэй.

Для воплощения образа Меркьюри актёр брал занятия по сценической пластике, учился петь и играть на фортепиано. Одним из элементов его грима были вставные зубы, и Рами пришлось учиться разговаривать в протезах. В некоторых сценах актёр сам исполнял песни.

Критики удостоили актёрскую работу Малека похвалы, хотя саму картину оценили сдержанно. Например, журналист отраслевого издания Variety Оуэн Глейберман в своей рецензии писал, что Рами «мастерски передал яркую браваду рок-идола Меркьюри». За эту роль Малек получил несколько престижных наград, включая премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Тео Ю в роли Виктора Цоя

Корейско-германский актёр сыграл Виктора Цоя в фильме Кирилла Серебренникова «Лето» (2018). В интервью изданию «Коммерсантъ Стиль» Тео Ю рассказывал, что попал на пробы благодаря своему другу-агенту — корейцу, жившему в Узбекистане. Друг рассказал ему о проекте и порекомендовал попробовать себя на роль Цоя. «Прослушивание длилось 3,5 или 4 часа. Кирилл просил меня сыграть ту или иную сцену, пытался добиться от меня разных эмоций. Через десять дней мне сообщили, что я утверждён на роль», — рассказывал актёр в интервью.

Он добавлял, что знал о музыканте ещё до того, как его пригласили в проект. Будучи корейцем, рождённым и выросшим в чужой стране, Тео Ю всегда интересовался такими же, как он, и однажды нашёл информацию о Цое. «Так что ещё до съемок я знал все его самые известные песни: "Перемен", "Звезда по имени Солнце" и другие. Но во время подготовки к съёмкам я слушал только самые ранние его песни», — говорил актёр.

Во время съёмок Тео Ю произносил все реплики по-русски — для этого он специально занимался с преподавателем. Но в итоговой версии Цоя озвучил певец Денис Клявер.

Мировая премьера «Лета» состоялась на Каннском кинофестивале, где картина получила приз за лучший саундтрек.

Хоакин Феникс в роли Джонни Кэша

Звезда «Гладиатора» сыграл знаменитого американского кантри-певца Джонни Кэша в фильме Джеймса Мэнголда «Переступить черту» (2005). В интервью с изданием Entertainment Weekly актёр рассказывал, что познакомился с артистом ещё до того, как узнал, что продюсеры решили снять фильм о Кэше и его жене Джун Картер.

Кэш был фанатом «Гладиатора» и через общих знакомых пригласил Хоакина поужинать с ним и Джун. После ужина пара начала играть на гитаре и петь. «Это было так мощно, и я запомнил ту встречу. Это оказало очень глубокое влияние на то, какими я увидел Джона и Джун и их отношения, и это повлияло на фильм», — говорил актёр в интервью.

Готовясь к роли, Феникс учился играть на гитаре. Все треки в фильме он исполнил самостоятельно. Критики высоко оценили его игру и вокальные данные. Например, Роджер Эберт в рецензии для Chicago Sun-Times писал: «Зная альбомы Джонни Кэша более или менее наизусть, я закрыл глаза, чтобы сосредоточиться на саундтреке, и решил, это голос, который я слушаю, принадлежит Джонни Кэшу. Финальные титры ясно дали понять, что поёт Хоакин Феникс, и я был ошеломлён».

За эту роль Феникс получил «Золотой глобус» и был номинирован на «Оскар».

Вэл Килмер в роли Джима Моррисона

Голливудская суперзвезда воплотил образ фронтмена культовой американской рок-группы The Doors Джима Моррисона в фильме Оливера Стоуна The Doors (1991). Актёр очень хотел получить эту роль. Его голос был похож на голос Моррисона, и, чтобы убедить в этом Стоуна, Килмер на собственные средства снял для кастинга восьмиминутное видео, где пел и выглядел как Моррисон в разные периоды жизни музыканта.

Готовясь к роли, он похудел, выучил наизусть 50 композиций The Doors, 15 из которых сам исполнил в фильме, и консультировался с продюсером группы Полом Алленом Ротшильдом и музыкантами Робби Кригером и Джоном Денсмором.

Эксперты похвалили игру Килмера: например, о ней хорошо отозвался Роджер Эберт в своей рецензии для Chicago Sun-Times. За эту роль актёр был номинирован на три награды, в том числе на MTV Movie Awards.

После кончины Килмера 1 апреля 2025 года барабанщик The Doors Джон Денсмор написал в своих социальных сетях, что Вэл был «талантливым актёром», который «волшебным образом сыграл Джима в The Doors».

