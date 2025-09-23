Зрители против критиков: почему «Дракула» снова возглавил российский прокат

Фильм «Дракула» Люка Бессона вторую неделю подряд лидирует в кинопрокате России и СНГ. По предварительным данным отраслевого портала «Кинобизнес сегодня», за второй уик-энд проката картина заработала 115,1 миллиона рублей, обойдя экранизацию первого романа Стивена Кинга «Долгая прогулка» (110,6 миллиона рублей). При этом критики отозвались о новой работе Бессона прохладно. «Рамблер» узнал у экспертов, почему фильм заинтересовал отечественных кинозрителей.

«Дракула» Люка Бессона вышел в российский прокат 11 сентября 2025 года. Картина основана на одноимённом романе Брэма Стокера и сочетает в себе жанры хоррора и мелодрамы: в ней рассказана история любви графа Дракулы (Калеб Лэндри Джонс) и его жены Элизабеты (Зои Блю).

Главный герой, князь Валахии Влад Дракула, отправляется на сражение с османами. Оставленный им замок в любой момент могут захватить враги. Поэтому Элизабета уходит оттуда и пытается добраться до безопасного места. Она попадает в ловушку и погибает от рук чужаков на глазах у мужа.

Дракула гневается на Бога и убивает священника, а Господь обрекает его на бессмертие и делает кровопийцей. Граф не верит, что любимая покинула его навсегда, и на протяжении 400 лет ищет её по свету. Однажды он видит фотографию невесты французского агента по недвижимости Мины и узнаёт в девушке Элизабету. Граф отправляется за ней в Париж.

В североамериканский и британский прокат картина пока не вышла. Зато «Дракулу» показали в европейских странах, например во Франции, Бельгии, Португалии, Хорватии, а также некоторых странах Латинской Америки, в том числе в Аргентине, Мексике, Бразилии.

Фильм получил смешанные отзывы зарубежных критиков. Например, автор французского кинопортала Films Fantastiques Жиль Пенсо отметил отличную операторскую работу, грандиозные декорации, спецэффекты и музыку, написанную для картины композитором Дэнни Эльфманом («Эдвард руки-ножницы»), но раскритиковал работу Бессона за вторичность.

«Силуэты воюющих сторон на алом фоне в начале фильма, мумифицированное лицо стареющего Дракулы с невероятной причёской, его помолодевший образ в просторном пальто и цилиндре, фраза “Я пересёк все океаны” — всё это прямые заимствования из “Дракулы” 1992 года [Фрэнсиса Форда Копполы]», — пишет он.

Критик немецкого кинопортала Filmstarts.de Павао Влайчич счёл, что, если экранизация Копполы представляла собой стилизованную, строго выдержанную барочную оперу, то «Бессон подходит к материалу скорее как к оперетте или мюзиклу, постоянно колеблясь между пафосом и пародией, серьёзностью и полным безумием».

«Недостаток связности повествования фильма компенсируется манерностью, режиссёрской энергией и безграничным сумасшествием», — вынес вердикт автор.

Кинообозреватель одной из крупнейших аргентинских газет La Nación Эрнан Феррейрос назвал картину «банальной и китчевой».

«Решение пересказать в очередной раз историю Дракулы кажется особым капризом Бессона, который снимает историю настолько банальную, настолько ленивую в погоне за новизной, настолько бесстыдно обязанную фильму Копполы, что этому трудно найти оправдание. Хотя постановка неплоха, ведь Бессон — режиссёр с сорокалетним стажем и таким же количеством фильмов за плечами, актёрская игра и чрезмерный драматизм ключевых сцен невольно порождают комичные моменты, граничащие с китчем», — отметил он.

По данным французского информационного сервиса о кино AlloCiné, бюджет картины составил 45 миллионов евро. Пока «Дракула» эти деньги не окупил: согласно данным Box Office Mojo, он заработал в мировом прокате 8,2 миллиона долларов.

Российские кинокритики приняли новую работу Бессона прохладно. Критик издания «Коммерсантъ» Юлия Шагельман сочла, что в эту историю валашского князя французский режиссёр не привносит ничего нового и оригинального, «щедро заимствуя у кинематографистов, которые разрабатывали эту тему до него, и устраивая китчевый гран-гиньоль».

Автор медиа «Окколокино» Анастасия Соколова считает, что игра Калеба Лэндри Джонса вкупе с дизайном декораций и костюмов кажутся главными заслугами фильма.

«Однако вторичная задумка и ленивая режиссура производят удручающее впечатление и ощущение постоянного дежавю при просмотре», — выносит вердикт она.

По мнению кинокритика «Кино ТВ» Марии Кувшиновой, «Бессон всегда снимал детское (чтобы не сказать инфантильное) кино, и его “Дракула” очевидно маловат для этого актёра [Калеба Лэндри Джонса], буквально выпадающего из экрана».

«Явно больше написанной роли и сыгравший Ван Хельсинга Кристоф Вальц, сладострастно произносящий звонкое слово “гематофаг”», — отмечает она.

По мнению автора кинопортала Film.ru Гульназ Давлетшиной, «проблема “Дракулы” Бессона заключается не в акценте на глубоких чувствах, а в отсутствии цельной структуры, объёмных персонажей и вдумчивого высказывания».

«Вместо потенциально красивой истории о невозможности забыть любимого человека мы получаем излишне сентиментальную и китчевую мелодраму, от которой вряд ли защемит в области груди», — пишет она.

Кинокритик Карина Назарова в рецензии для «Кинопоиска» отмечает, что Бессон «безуспешно пытается возвести свою версию “Дракулы” в ранг трагедии о любви».

«И когда это почти удаётся, фильм резко теряет драматургическую цель и жанр, ударяясь то в перегруженный кэмп, то в несуразную мелодраму. А вот ужасу и мистике здесь в принципе нет места — сцены в замке освещены лучше, чем офисы в сериале “Газета”», — пишет она.

Несмотря на прохладные отзывы критиков, картина вторую неделю подряд возглавляет кинопрокат России и СНГ. По данным «Кинобизнеса сегодня», в первый уик-энд она заработала 112,1 миллиона рублей, обойдя мультфильм «Зверопоезд» (51,5 миллиона рублей). Во второй — 115,1 миллиона рублей, обогнав фильм «Долгая прогулка» по роману Стивена Кинга.

Важно, что у «Дракулы» наблюдается прирост сборов на втором уик-энде, пусть и небольшой, отмечает главный редактор отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый.

«Это означает, что у картины запустился по-настоящему хороший сарафан, и она будет очень долго работать на дистанции», — говорит эксперт.

Прирост сборов относительно первых выходных проката — не самый частый случай, говорит главный редактор кинопортала Zoom.Film Александр Голубчиков.

«В прошлом году был такой же прецедент роста сборов на втором уик-энде — речь идёт о французском фильме “Граф Монте-Кристо”. Это классическая французская история любви и мести, которая известна самому широкому кругу зрителей», — напоминает эксперт.

В первый уик-энд «Граф Монте-Кристо» собрал в российском прокате 56,9 миллиона рублей, во второй — 64,6 миллиона рублей, итоговые сборы достигли 631 миллиона рублей, приводит данные Максим Острый.

«Дракула» — персонаж хорошо известный и любимый зрителями, но сам по себе не мог принести успех ленте, так же как и имя режиссёра, считает Острый. Предыдущая работа Бессона, приключенческая мелодрама «Джун и Джон» прошла в России очень спокойно, поясняет он. Главным секретом успеха «Дракулы» эксперт считает удачное позиционирование новинки как масштабной, но всё же любовной, романтической истории.

«Женская аудитория сейчас абсолютно доминирует в посещении кинотеатров, её доля может достигать 75–80%. По опросам аналитической компании Wanta Group, в первом уик-энде у “Дракулы” она составляла 65%. И новый фильм в неё идеально попадает», — поясняет Максим Острый.

Ещё одним фактором успеха картины Александр Голубчиков называет отсутствие сильных конкурентов.

«Вышедший 4 сентября триллер “Вниз” Марюса Вайсберга не мог похвастать внятным сюжетом, ставка на сыгравшего главную роль Егора Крида не сработала, а исполнивший роль второго плана Игорь Миркурбанов при всех своих актёрских талантах мало известен широкой публике», — считает он.

Что касается “Долгой прогулки”, то это не настолько известное произведение Стивена Кинга, как, например, “Оно” или “Сияние”, поэтому смотреть экранизацию пошли в основном фанаты этого писателя, заключает эксперт.

