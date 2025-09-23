8 смешных киноляпов в знаменитой комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница»

В апреле 1967 года на советские экраны вышла приключенческая комедия Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Фильм стал продолжением рассказа про молодого наивного студента, уже знакомого зрителям по комедии «Операция Ы и другие приключения Шурика», вышедшей на экраны в 1965 году. По данным Кинопоиска, за все время проката «Кавказскую пленницу» посмотрели 76,5 миллиона человек, что сделало комедию одной из самых просматриваемых в СССР. Но не обошлось в фильме без киноляпов. Автор «Рамблера» пересмотрел картину и обнаружил фрагменты с несостыковками.

Интересные факты о фильме

Идея фильма родилась у Гайдая после того, как он прочитал в одной из газет историю о похищении девушки влюбленным джигитом на Кавказе. Сценарий был написан за несколько месяцев Яковом Костюковским и Морисом Слободским при участии самого Гайдая. При этом именно Гайдай предложил сделать главным героем повествования советского студента Шурика, который на тот момент был уже хорошо знаком зрителям по фильму «Операция Ы и другие приключения Шурика».

Как пишет издание TimeOut, изначально картина называлась «Шурик в горах» и должна была включать в себя два эпизода: «Кавказская пленница» и «Снежный человек и другие». Но в итоге после многочисленных согласований, осталась одна серия, которую впоследствии назвали «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Съёмки комедии проходили в Крыму и Абхазии.

Как и в «Операции Ы» роль добродушного наивного студента сыграл Александр Демьяненко. Хотя изначально на роль в первом фильме претендовали Евгений Петросян, Виталий Соломин и Александр Збруев. Художественный совет и вовсе утвердил Александра Носика, но Гайдай был недоволен выбором, так как искал в актёре воплощение самого себя. И нашёл именно в Демьяненко.

Из «Операции Ы» в «Кавказскую пленницу» также перенеслась знаменитая троица бандитов — Трус, Балбес и Бывалый. Как и во всех прошлых фильмах (помимо «Операции Ы», это «Самогонщики», «Пёс Барбос и необычный кросс») их исполняли уже популярные на тот момент Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов. Изначально Гайдай не хотел включать их в фильм, говоря, что они утяжеляют комедию. Но позже согласился. При этом «Кавказская пленница» стала последним фильмом, где актёры снялись вместе. Как пишет Кинопоиск, они и до не были друзьями, а на последних общих съёмках их отношения стали напряженными. На площадке Моргунов вёл себя неподобающим образом. Например, мог уйти со съёмок в разгар рабочего дня, а однажды привел на площадку девушку и сказал Гайдаю, что распоряжения режиссёра относительно посторонних на съёмках его спутницы не касаются. В итоге Гайдай отстранил актёра от съёмок — в финальных сценах, где Бывалого показывают со спины, его заменил дублёр.

Актрису на роль Нины Гайдай искал очень долго. Съёмочной группе пришлось провести более 500 фотопроб, на роль претендовали Наталья Фатеева, Лариса Голубкина, Лариса Селезнева. Но в итоге режиссёра покорила выпускница циркового училища Наталья Варлей: девушка не имела никакого опыта в кино, но была очень обаятельной, практически не волновалась на пробах, а цирковая подготовка позволила ей самостоятельно выполнять все трюки в комедии. Правда говорит в «Кавказской пленнице» Нина не голосом Варлей — озвучивала её актриса Надежда Румянцева.

По данным Кинопоиска, «Кавказская пленница» сегодня занимает четвертое место среди самых просматриваемых картин в СССР, за все время проката она собрала более 190 миллионов рублей. Также её показывали в Финляндии, Германии, Венгрии, Аргентине и Италии.

Киноляпы в фильме https://okko.tv/movie/kavkazskaja-plennica-ili-novye-prikljuchenija-shurika

1. Волосы Шурика в разных кадрах разного цвета: то прическа героя имеет пшеничный оттенок, то пепельный блонд. Дело в том, что у Александра Демьяненко в жизни темный цвет волос. Во время съёмок, которые велись несколько месяцев, его приходилось постоянно подкрашивать. (03.24 - 43.29)

2. В одной из первых сцен, когда Шурик знакомится с Ниной и Эдиком, зрители видят, что в машине последнего выбито заднее окно. Когда Эдик встречает Шурика, сбежавшего из психбольницы, окно уже целое. А когда Нина уезжает на машине от троицы бандитов и автомобиль глохнет, окно снова разбито. (03.00 - 58.28 - 01.07.41)

3. Нина и Шурик отправляются в горы, где Нина спасает Шурика, который упал со скалы в реку в спальном мешке. Весь эпизод на Нине красная футболка в полоску. Но когда она поёт песню про медведей, на ней уже белая футболка. (24.27 - 26.44).

4. Товарищ Саахов готовится зайти в комнату, где заперта похищенная Нина. У него на подносе стоят фрукты и бутылка шампанского. Но выходит из комнаты он уже испачканный в чем-то красном, видимо в красном вине, которое не приносил. (55.46 - 56.00).

5. Запертая в комнате Нина бьёт ногой по двери, на которой остаются чёрные отпечатки от туфель. Но когда в комнату заходят Трус, Балбес и Бывалый, отпечатки исчезают. (46.03 - 47.08)

6. Дядя Нины Джабраил смотрит в «глазок» на запертую в комнате племянницу. По идее, глазок должен быть виден и с другой стороны двери. Но в кадрах, где показывают внутреннее убранство комнаты, глазка на двери нет. (с 46.54 - 49.05)

7. Сцена с погоней. Герой Юрия Никулина кидает в Шурика и Эдика огурцы. Но когда он попадает одним из них в рот Шурику, огурец меняет форму и окраску. (01.06.12 - 01.06.14).

8. Та же сцена с погоней. В самом начале на герое Вицина мы видим подтяжки, но когда он метает огурцы в Шурика и Эдика, подтяжки оказываются у него в руках и он их использует как рогатку. Когда же еще через несоклько секунд троица догоняет Нину, угнавшую их машину, подтяжки снова на герое. (01.05.56 - 01.06.19 - 01.08.06)

«Бриллиантовая рука»: 9 ляпов, которые не заметил Леонид Гайдай в своей знаменитой комедии