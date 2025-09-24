«Сверху вниз»: криминальный триллер о похищении подростка

На стриминге Apple TV+ вышел криминальный триллер одного из самых известных современных афроамериканских режиссёров Спайка Ли «Сверху вниз». Это вольный ремейк классической картины японца Акиры Куросавы «Рай и ад». Автор «Рамблера» посмотрел новинку и рассказывает, что её роднит с оригиналом.

© Apple TV+

Более 20 лет назад Дэвид Кинг (Дензел Вашингтон) основал успешный лейбл Stackin' Hits, продвигавший талантливых афроамериканских исполнителей. У музыкального продюсера охапка престижных наград, но уже не первый год бизнес переживает не лучшие времена. Сегодня Кингу принадлежит лишь часть компании. Продюсер легко мог бы выйти на пенсию, чтобы наслаждаться жизнью в роскошном пентхаусе в центре Нью-Йорка и проводить больше времени с женой Пэм (Ильфенеш Хадера) и сыном Треем (Обри Джозеф), но он не хочет отходить от дел. Мало того, Кинг намерен вернуть себе проданную долю, чтобы взять полный творческий контроль над Stackin' Hits.

Кинг готовится к сделке, но тут случается непредвиденное. Музыкальному продюсеру звонит неизвестный и сообщает, что похитил его сына Трея. Чтобы освободить сына, Дэвиду нужно заплатить 17,5 миллиона долларов. Вскоре выясняется, что преступник ошибся и перепутал Трея с его другом, подростком Кайлом (Элайджа Райт). Но сумма выкупа не меняется, а перед продюсером встаёт непростая дилемма. Кайл — не просто друг Трея, но и сын Пола (Джеффри Райт), личного водителя и старого приятеля Кинга. За сына Дэвид был готов отдать любые деньги, а вступаться за чужого ребёнка ему не очень хочется.

© Apple TV+

Спайк Ли — один из самых известных и заслуженных современных американских авторов. У режиссёра две премии «Оскар», участие и награды престижных фестивалей, а картины «Делай как надо», «Малкольм Икс» и другие ранние работы постановщика стали классикой. Ли часто показывает в своих фильмах то, что он любит: афроамериканскую культуру, Нью-Йорк и баскетбол. «Сверху вниз» не стал исключением.

Картина является ремейком фильма Акиры Куросавы 1963 года «Рай и ад». Любопытно, что триллер японца был основан на романе американского писателя Эвана Хантера «Выкуп Кинга». У Ли уже был неудачный ремейк «Олдбоя» Пак Чхан-ука, но «Сверху вниз» не является покадровым повторением оригинала, и потому фильм нельзя назвать провалом. Американская картина заметно отличается от японской, так что это два самостоятельных произведения с общими темами. У Куросавы главный герой был владельцем обувной фабрики, который жил в роскошном особняке на холме, возвышавшемся над городскими трущобами. У Ли Кинг обитает на верхних этажах небоскрёба с панорамным видом на Нью-Йорк. Как и у японского мастера, у американца повторяется сюжетная коллизия: ошибка похитителя и необходимость принять непростое решение — стоит ли спасать чужого сына.

Но чем дальше развивается «Сверху вниз», тем больше у него отличий от оригинала. У Куросавы важную роль в повествовании играла токийская полиция, а вопросы этики и морали шли параллельно с увлекательным детективом. У Ли повествование неровное, фильм разбивается на две части. Первая — психологическая разговорная драма в интерьерах, во многом театральная, с патетическими речами шекспировского актёра Вашингтона. Во второй половине начинается боевик с погонями по оживлённым улицам.

© Apple TV+

С непростой задачей найти баланс между экшеном и драмой режиссёр справляется с переменным успехом. Напряжения в кадре не чувствуется, а Кинг быстро принимает решение. Похищение Кайла не кажется вопросом жизни и смерти, тогда как у Куросавы владелец обувной фабрики рисковал разориться. Дом музыкального продюсера украшают дорогие картины, а его жена носит бриллианты, так что финансовое положение Кинга трудно пошатнуть.

Криминальный сюжет у Ли становится поводом для разговора о положении дел в современной музыкальной индустрии. Крупные звукозаписывающие компании скупают маленькие лейблы. Больших игроков, разумеется, интересуют только деньги. Ли явно ассоциирует себя с Кингом — опытным творческим человеком, который чувствует, что его время уходит. Так и режиссёр был на коне в конце 1980-х — начале 1990-х, а сейчас вышел из моды.

Трей открывает для отца новых исполнителей, так что бизнес может стать семейным. В разговорах с сыном то и дело проскакивает старческое бурчание — молодёжь слишком часто держит телефон в руках, вечно сидит в соцсетях, а работать никто не хочет. Продюсер в сложной ситуации взывает к афроамериканским музыкантам Арете Франклин, Джеймсу Брауну и Джими Хендриксу, вопрошая, как бы они поступили в непростой ситуации. Современные звёзды Кинга волнуют меньше. Похищение становится кармическим наказанием, но в то же время поворотным моментом, шансом на искупление. Кинг обленился и несколько потерял хватку, а теперь может воспрять духом и вернуться на вершину олимпа.

© Apple TV+

Удивительно, но для фильма про музыкального продюсера у «Сверху вниз» неудачный, хоть и разнообразный саундтрек — слишком пафосная и сверхэмоциональная музыка не замолкает ни на секунду и периодически перебивает диалоги. Потенциально драматические эпизоды скатываются в пародию. Выразительно и эффектно смотрится только рэп-батл между Кингом и преступником. Немолодой музыкальный продюсер словно бы напитывается энергией талантливого похитителя.

Любовь к Нью-Йорку во всём его многообразии — от пуэрто-риканского карнавала до кричалок болельщиков «Нью-Йорк Янкис» в метро — продолжает греть душу американского режиссёра. «Сверху вниз» стоит посмотреть хотя бы ради бурлящей уличной энергии мегаполиса. Все фильмы постановщика трудно назвать складными и однородными, это часть его режиссёрского почерка. На этот раз былого юношеского восторга автора не чувствуется, но, может, и Ли, как и Кинга, слишком рано провожать на пенсию.

Никита Кологривый в роли Хоя и ещё 8 ярких актёров в образах музыкантов