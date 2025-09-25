Фильм «Цвета времени» и гастрофестиваль: куда пойти в Москве 27–28 сентября

Французская комедийная драма из программы Каннского кинофестиваля, спектакль по повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом», гастрофестиваль на Манежной площади и вечеринка для поклонников Modern Talking. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

© Canal+

Что посмотреть

Фильм «Цвета времени» из программы Каннского кинофестиваля

В прокат выходит комедийная драма французского режиссёра Седрика Клапиша «Цвета времени». По сюжету 20 незнакомцев узнают, что они потомки одной женщины — Адель Вермийяр, которая жила в конце XIX века. Им предстоит разобраться с её заброшенным домом и прочим наследством. Найденная в доме загадочная картина скрывает семейную тайну. Чтобы узнать её, герои отправляются в путешествие во времени, в Париж 1895 года.

Седрик Клапиш известен зрителям по лёгким комедиям «Испанка» и «Красотки». Картина «Цвета времени» была показана во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля — 2025. В фильме снялись Сюзанн Линдон, Венсан Макен и Джулия Пьятон.

Посмотреть расписание сеансов в кинотеатрах и приобрести билеты можно по ссылке.

Выставка «Магия пурпурной глины: Исинская керамика цзыша» в Музее Востока

25 сентября в Музее Востока открывается выставка «Магия пурпурной глины: Исинская керамика цзыша». Цзыша — собирательное название для глин, которые добывают в районе китайского города Исин. 700 лет назад в этом месте зародилась культура традиционной китайской керамики: из глины начали делать чайную утварь, прославившуюся на весь мир. Чайники цзыша известны тем, что благодаря эффекту «двойной пористости» в них со временем образуется особый налёт, сохраняющий аромат определённого сорта чая.

На выставке будет представлено более 100 работ лучших современных мастеров цзыша, а также экспонаты прошлых столетий, например расписной чайник XIX века. Также в экспозицию войдут образцы чайной утвари из собраний музея-заповедника «Петергоф», Музея Востока и из частной коллекции первого российского мастера цзыша Глеба Музрукова. «Выставка позволит взглянуть на чайник не как на предмет быта, а как на форму культурного высказывания, в которой сплелись глина, мастерство гончаров, огонь “драконьей печи” и дыхание времени», — рассказали организаторы, чьи слова приводятся на официальном сайте музея.

«Магия пурпурной глины: Исинская керамика цзыша» продлится до 9 ноября 2025 года.

Фестиваль молодёжного кино «Высоко»

С 25 по 28 сентября в пяти столичных кинотеатрах — «Пионер», «Искра», «Спутник», «Факел» и «Горький Холл» — пройдёт кинофестиваль «Высоко». В его программу войдут российские и международные фильмы о молодёжи и для молодёжи: художественные картины, анимация и документальные ленты.

Например, 27 сентября в «Пионере» покажут индийскую драму «Невзгодам вопреки» о девушке из сельской местности, которая добивается успеха, несмотря на препятствия. В этот же день здесь можно будет посмотреть российский документальный фильм «Хирург Павлов боится крови» о самом молодом оперирующем хирурге-онкологе в России Ростиславе Павлове. 28 сентября в этом же кинотеатре будут демонстрировать японское аниме «Твой цвет», главная героиня которого воспринимает эмоции как цвета.

В «Факеле» 27 сентября покажут российскую документальную картину «Тонкой нитью» — о том, как современные художники, дизайнеры и модельеры переосмысляют традиционную культуру. В «Спутнике» в этот же день будут демонстрировать отечественную комедию «Драники» о попытках школьника сделать бизнес на драниках и российский приключенческий фильм «Жига. На полной скорости» о молодом человеке Лёше, которому предлагают участвовать в гонке в прямом эфире на старых дедовых «Жигулях».

Вход на кинопоказы бесплатный, по предварительной регистрации на официальном сайте фестиваля.

Спектакль «Похороните меня за плинтусом» в Театре комедии

27 сентября в Театре комедии покажут сценическую версию автобиографической повести «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева — писателя, кинематографиста, сына актрисы Елены Санаевой и пасынка режиссёра Ролана Быкова. Главный герой книги — мальчик Саша Савельев, который вынужден жить с дедом и любящей, но нервной и деспотичной бабушкой.

Бабушка душит его заботой, собственными страданиями и бесконечными разговорами о матери Саши, которая якобы променяла ребёнка на нового возлюбленного, «карлика-кровопийцу». Спектакль по этой книге ставили во множестве российских театров, в том числе московском Театре «У Никитских ворот» и петербургском «Балтийском доме». В 2009 году повесть была экранизирована.

Режиссёром спектакля стал Олег Ильин. В постановке заняты Виктор Остроухов, Иван Латушко, Инара Гулиева.

Начало показа в 20:00. Билеты можно приобрести по ссылке.

«Фестиваль обретённых фильмов» в «ГЭС-2»

До 2 октября в Доме культуры «ГЭС-2» проходит «Фестиваль обретённых фильмов». В его рамках показывают картины, чей путь на экраны был таким извилистым и сложным, что об этом можно было бы снять отдельное кино.

Программа смотра делится на ретроспективную и современную. В первую вошли архивные и классические фильмы, которые на протяжении долгих лет считались утраченными или лежали на полках. Во второй представлены картины современных авторов. Этим кинолентам тоже пришлось преодолеть долгий путь к зрителю, например из-за того, что материал был отснят, но проект долгое время не могли завершить.

27 сентября в рамках смотра будет показана французская драма «Безумная любовь» (1969) режиссёра Жака Риветта об актрисе и постановщике, которые разводятся на фоне подготовки театральной труппы к спектаклю. В этот же день можно будет посмотреть американский психоделический нуар «Изобретение» (2025) режиссёра Кортни Стивенс о девушке, которая после смерти одержимого теориями заговора отца получила доступ к его патенту на экспериментальное лечебное устройство.

28 сентября будут демонстрироваться две документальные работы немецкого режиссёра Ханса-Юргена Зиберберга: «Кантаты Деммина» (2023) и «Ночная песнь» (2025). Обе посвящены германскому городу Деммину: в первой рассказывается о попытках режиссёра возродить главную городскую площадь как оживлённое общественное и культурное пространство, во второй — о жителях города, которые свели счёты с жизнью весной 1945 года.

В этот же день покажут биографический фильм «Магеллан» (2025) филиппинского режиссёра Лава Диаса о знаменитом португальском мореплавателе Фернане Магеллане.

Посмотреть расписание показов и приобрести билеты можно по ссылке.

Что послушать

Фестиваль Moscow Reggae Fest в клубе Glastonberry

27 сентября в клубе Glastonberry пройдёт фестиваль реггей- и ска-музыки Moscow Reggae Fest. В лайнапе заявлены певец Коля Маню и «Супер Пупер Бэнд», экс-участник шоу «Песни» на ТНТ Smoky D (Василий Панюков), певец и музыкант Ostapkin и многие другие реггей- и ска-исполнители. Также на фестивале будет работать второй танцпол, где состоится «Сказочный Джем» с участием сибирского автора-исполнителя и собирателя фольклора Дмитрия Гайдука и выступят диджеи K.F. и Matata.

Начало в 19:00. Билеты можно приобрести по ссылке.

Вечеринка Modern Talking Party в MT Music Bar

28 сентября в «Мумий Тролль Music Bar» пройдёт вечеринка для поклонников творчества группы Modern Talking. Дуэт певца Томаса Андерса и автора песен и продюсера Дитера Болена был популярен в середине 1980-х годов. Именно тогда Modern Talking, которых немецкое издание Stern назвало «самым успешным поп-дуэтом Германии», выпустили свои знаменитые композиции Brother Louie, You're My Heart, You're My Soul и Cheri, Cheri Lady. В 1987 году команда распалась, спустя 11 лет воссоединилась, а в 2003 году окончательно прекратила существование.

За свою карьеру Modern Talking выпустили 12 студийных альбомов. В 1999 году они получили награду World Music Awards в номинации «Самый продаваемый артист Германии» за студийный лонгплей Back For Good.

На вечеринке исполнять хиты дуэта будет кавер-группа Now We're Talking. Начало в 20:00.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Концерт «Равель. Вагнер. Лист» в Большом зале консерватории

28 сентября в Большом зале консерватории имени Чайковского состоится выступление симфонического оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых известных молодых дирижёров Ивана Никифорчина. К своим 30 годам он успел дирижировать оперу «Дон Жуан» в Большом театре, получить международную премию имени Бориса Чайковского, которой отмечают самые яркие произведения молодых композиторов и творческие достижения молодых музыкантов-исполнителей, хореографов и исследователей в России и за рубежом, и стать лауреатом международного конкурса имени Рахманинова по специальности «Дирижирование».

В программу концерта войдут рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, «Болеро» Мориса Равеля, фрагменты опер Рихарда Вагнера «Валькирия» и «Тристан и Изольда» и концерт № 1 для фортепиано с оркестром ми бемоль мажор Ференца Листа.

Начало в 19:00. Билеты можно приобрести по ссылке.

Где погулять

Осенний гастрофестиваль на Манежной площади

27 и 28 сентября на Манежной площади состоится осенний гастрофестиваль. Гости смогут попробовать авторские блюда от известных шеф-поваров и сезонные новинки от московских ресторанов: овощные салаты и закуски, мясо и птицу на гриле, горячие супы, сытную и сладкую выпечку.

Особый акцент будет сделан на сибирских деликатесах: посетителям предложат томлёного кабана, блюда из оленины и сугудай из омуля. Запивать блюда можно будет таёжными чаями, тыквенным латте, морсами, какао и лимонадами.

Вход на фестиваль бесплатный.

Фестиваль «Уличный драйв» в спорткомплексе «Лужники»

27 сентября в «Лужниках» состоится фестиваль экстремальных видов спорта «Уличный драйв». В программе заявлены показательные выступления по 11 дисциплинам: роллерному и самокатному спорту, велосипедному и фристайл-мотокроссам, скейтбордингу, паркуру и другим. Участвовать в фестивале будут представители 15 стран, в том числе США, Австралии, Франции, Бразилии, Объединённых Арабских Эмиратов.

Гости мероприятия смогут посетить мастер-классы по прыжкам в высоту, роллерному спорту и скейтбордингу и попробовать свои силы в любительских соревнованиях по брейк-дансу или велокроссу. Также на «Уличном драйве» ожидаются выступления отечественных и зарубежных исполнителей, в том числе российского певца Xolidayboy и американского рэпера Xzibit.

Вход на фестиваль бесплатный.

