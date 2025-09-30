«Август»: чем удивит новая экранизация романа Богомолова о контрразведчиках

В российском прокате идёт военный блокбастер о контрразведчиках «Август» с Сергеем Безруковым, Никитой Кологривым и Павлом Табаковым в главных ролях. Режиссёрами фильма выступили Никита Высоцкий и Илья Лебедев, ранее снявшие историческую драму «Любовь Советского Союза». В основу картины лёг роман Владимира Богомолова «Момент истины». Автор «Рамблера» рассказывает, чем новая картинка отличается от книжного первоисточника и предыдущих экранизаций.

© «Дирекция кино»; «Первый канал»

1944 год. Август. В непроходимых белорусских лесах «размером с Францию» скрываются более 3000 вражеских агентов, среди которых не только немецкие солдаты, но и диверсанты-перебежчики. Укрывшиеся в густой чаще противники явно что-то замышляют. Периодически в эфир выходит радиостанция с позывным «КАО». Кажется, немцы готовят нападение на Красную армию с тыла, что может помешать контрнаступлению советских войск. В попытке предотвратить наступление неприятеля советские контрразведчики из группы СМЕРШ (сокращение от «Смерть шпионам!») ежедневно бороздят густые леса. Среди них осмотрительный капитан Алёхин (Безруков), импульсивный лейтенант Таманцев (Кологривый) и только присоединившийся к отряду контуженный интеллигент Блинов (Табаков). Результаты работы этой троицы могут повлиять на исход войны.

© «Дирекция кино»; «Первый канал»

Вышедший в 1974 году роман «Момент истины» (другое название — «В августе сорок четвёртого») Владимира Богомолова (при рождении — Владимир Иосифович Войтинский) навсегда перевернул представление советского читателя о военной прозе. В произведении классический детективный сюжет удачно соседствовал с документальными вставками официальной корреспонденции. Сам литератор прошёл войну, перенёс одно ранение и был награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Поэтому бесконечные монологи героев книги, которые вынуждены сутками сидеть в сырых окопах, ему были знакомы не понаслышке.

© «Дирекция кино»; «Первый канал»

Кинематографисты уже не в первый раз подступаются к прозе Богомолова. В 1962 году состоялась премьера «Иванова детства» режиссера Андрея Тарковского. В основу дебютного фильма великого режиссёра легла повесть «Иван», опубликованная за пять лет до выхода экранизации. «Август» же стал уже четвёртой попыткой перенести события знакового романа на экраны. В 1975 году литовскому режиссёру Витаутасу Жалакявичюсу («Это сладкое слово — свобода!») пришлось прекратить работу над фильмом по мотивам книги по требованию автора. Между постановщиком и Богомоловым разгорелся конфликт, после которого руководство студии «Мосфильм» приняло решение завершить съёмки картины. В 2001 году состоялась премьера фильма «В августе 44-го» советского режиссёра Михаила Пташука с Евгением Мироновым («Утомлённые солнцем»), Владиславом Галкиным («Спецназ») и Юрием Колокольниковым («Мастер и Маргарита») в главных ролях. Но и эту картину раскритиковал литератор, и даже попросил убрать своё имя из титров. А уже в 2023 году вышел мини-сериал «Операция „Неман“». Но ни одной из адаптаций не удалось уловить дух первоисточника.

© «Дирекция кино»; «Первый канал»

Книга Богомолова, как и «Улисс» Джеймса Джойса, — тяжеловесный модернистский роман, в котором динамичный сюжет уступает место бесконечным диалогам и размышлениям героев. В книге почти не найти классических для военной литературы перестрелок, лишь описание однотипной рутины разведчиков. Героям предстояло найти иголку в стогу сена, точнее, вражеских агентов в огромном лесу. В экранизации Высоцкого и Лебедева персонажи также бродят по чаще в надежде найти необходимую зацепку.

Режиссёры с выучкой хорошистов переносят ключевые события книги на экран. Но там, где роман представал почти дневниковой хроникой монотонных заданий, фильм оказывается зрелищным военным блокбастером с бесконечными перестрелками и погонями. Авторы не стесняются менять тональность произведения. За два часа хронометража фильм успевает побыть военным боевиком, психологическим триллером и даже фильмом ужасов: герою Никиты Кологривого постоянно снятся кошмары. Примечательно, что Кологривый и Безруков позже вместе снялись в полноценном хорроре «Искупление» режиссера Константина Еронина.

© «Дирекция кино»; «Первый канал»

«Август» — кино зрелищное и громкое: герои постоянно отстреливаются от врагов, а в кадре то и дело появляется подбитая вражеская техника. Выглядит всё это впечатляюще, но от романа, рассказывающего о тихой победе контрразведчиков, в фильме почти не осталось и следа. Создатели сильно переработали и упростили структуру сложной книги. Поэтому вместо модернистского произведения о быте разведчиков у Высоцкого и Лебедева получился зрелищный военный блокбастер, в центре которого история трёх верных друзей-солдат. А хорошо это или плохо, каждый ответит для себя сам.

