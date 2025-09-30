Клип для Агутина и фильм про президента: чем известен режиссёр Тигран Кеосаян

26 сентября умер режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян. Ему было 59 лет. В конце августа вышла в прокат его последняя работа — фильм «Семь дней Петра Семёныча» об одиноком пенсионере, который заболел раком. «Рамблер» вспомнил, какими работами в кино, театре и музыкальной сфере известен постановщик.

© Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com

Человек из творческой семьи

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье режиссёра и сценариста Эдмонда Кеосаяна («Неуловимые мстители», «Новые приключения неуловимых», «Корона Российской империи, или Снова неуловимые») и актрисы Лауры Геворкян («Новые приключения неуловимых», «Мужчины»). После окончания школы устроился работать на киностудию «Мосфильм». В 1998 году окончил режиссёрский факультет Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК). После первого курса был призван в армию, служил в войсках ПВО. После демобилизации продолжил обучение. Его сокурсниками были Фёдор Бондарчук, Рената Литвинова, Александр Баширов и Иван Охлобыстин.

Клипмейкер

В 1993 году Тигран Кеосаян вместе со своим старшим братом Давидом и Фёдором Бондарчуком создали рекламное агентство Gold Vision, которое занималось производством музыкальных видеоклипов и рекламных роликов. Вместе с Бондарчуком он снял клип на песню Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза», был режиссёром клипов «Транзитный пассажир» Ирины Аллегровой, «Скрипка-лиса» Игоря Саруханова, «Соседка» Михаила Шуфутинского и «Оле-Оле» Леонида Агутина. Кеосаян также сотрудничал с рок-исполнителями, например снимал видео на песни «Кто-то хитрый» группы «Чайф» и «Картонные крылья любви» группы «Машина времени».

© Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

Кинорежиссёр

Первую короткометражную работу, 18-минутный фильм «Солнечный берег», Тигран Кеосаян снял в 1988 году. Картина была посвящена солдату-срочнику, который, не выдержав дедовщины, сбежал из части. Одну из ролей в короткометражке сыграл Фёдор Бондарчук.

Полнометражным режиссёрским дебютом Кеосаяна стала криминальная мелодрама «Катька и Шиз» (1992) о молодом реставраторе, который продаёт копию картины фламандского художника ван Дейка за крупную сумму и, чтобы избежать наказания, ложится в психиатрическую клинику. Главные роли сыграли Денис Карасёв и Елена Шевченко. Фильм получил приз «Золотой Витязь» в категории студенческих работ на международном кинофестивале «Золотой Витязь» в Югославии.

В 1996 году режиссёр снял сериал «Дела смешные, дела семейные» со Спартаком Мишулиным, Алёной Хмельницкой, Алексеем Булдаковым и Раисой Рязановой. Речь в сериале шла о семье, которая пытается приспособиться к новым экономическим реалиям и открывает у себя в доме прачечную.

Широкая известность к Тиграну Кеосаяну пришла после выхода новогодней комедии «Бедная Саша» (1997). Главная героиня картины, девочка Саша, хочет ограбить банк своей богатой мамы, которая много работает и не уделяет дочери внимания. Подельником Саши становится взломщик Берёзкин: он проникает в квартиру девочки, попадает в расставленную Сашей ловушку и соглашается ей помочь. В фильме снялись Юлия Чернова, Вера Глаголева и Александр Збруев. В 1998 году комедия получила премию «ТЭФИ» в категории «Лучшее игровое кино», а Збруев был удостоен приза за лучшую мужскую роль на кинофестивале «Кинотавр».

Ещё одной запомнившейся зрителям работой Тиграна Кеосаяна стала комедия «Президент и его внучка» о двух девочках по имени Маша — дочери небогатой художницы и внучке президента. В результате путаницы на кремлёвской ёлке похожие друг на друга девочки меняются местами: дочь художницы оказывается в правительственной резиденции, а президентская внучка — в обычной московской квартире. Обеих Маш в картине сыграла Надя Михалкова, в роли президента снялся Олег Табаков. Фильм был показан в основной программе фестиваля «Кинотавр» в 2001 году и получил специальный приз жюри «За юмор и доброту на экране».

© Кинокомпания «Киномост»

Кадр из фильма «Президент и его внучка»

В 2000 году вышел комедийный мюзикл Кеосаяна «Ландыш серебристый». Главная героиня, провинциальная девушка Зоя, мечтает о большой сцене. На её пути попадаются два известных продюсера, от которых только что ушла примадонна Ирма. Они решают сделать Зою звездой. Главные роли в картине сыграли Александр Цекало, Олеся Железняк и Юрий Стоянов. На кинофестивале «Окно в Европу — 2001» «Ландыш серебристый» занял третье место на конкурсе Большого зрительского жюри. В 2004 году вышло продолжение картины — сериал «Ландыш серебристый 2».

В комедии «Заяц над бездной» (2006) главными героями стали генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев (Богдан Ступка), цыганский скрипач Лаутар (Вартан Даракчян), его возлюбленная Анна (Валерия Ланская) и её отец, цыганский барон (Сергей Газаров). Барон не хочет отдавать Лаутару свою дочь в жёны, и случайно попавший в цыганский табор Брежнев решает помочь юноше.

Всего фильмография Тиграна Кеосаяна насчитывает более 20 картин и сериалов. Последним фильмом режиссёра стала мелодрама «Семь дней Петра Семёныча» (2025). Сценарий картины основан на рассказе «Беламур» из сборника супруги режиссёра Маргариты Симоньян «Водоворот». Согласно сюжету у одинокого пенсионера обнаружили саркому лёгкого. Диагноз может быть ошибочным, окончательный вердикт должен вынести специалист из Москвы. Ответ придётся ждать семь дней. За это время Пётр Семёнович успевает вспомнить грустные и светлые моменты своей жизни, попасть в череду приключений и попытаться найти новый смысл. В фильме снялись Фёдор и Иван Добронравовы, Олеся Железняк, Лаура Кеосаян и Александр Метёлкин. Премьера картины состоялась в апреле 2025 года в рамках Московского международного кинофестиваля в программе «Специальные показы».

Актёр

На съемочную площадку в качестве актёра Тигран Кеосаян впервые попал в четыре года, сыграв небольшую роль в картине своего отца «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». В 1989 году он появился в короткометражке Фёдора Бондарчука «Сон в летнее утро». В том же году Кеосаян снялся в эпизодической роли советского солдата в военной драме Юрия Озерова «Сталинград». В советской приключенческой комедии «Джокер» (1991) об авантюристах, промышляющих в Средней Азии после Гражданской войны, он сыграл эпизодическую роль Ашира.

© Alexei Moschenkov/Russian Look/www.globallookpress.com

Тигран Кеосаян, 2005 год

Также он снимался в сериалах «Главные роли» (2002) и «Любовница» (2005), а в 2006 году появился в небольшой роли продавца цветов в молодёжной комедии Резо Гигинеишвили «Жара». В ситкоме «Счастливы вместе» (2006–2013) Тигран Кеосаян сыграл продюсера сериала «Любовная любовь». Также он появился в небольшой роли в собственной режиссёрской работе — детективном сериале «Актриса» (2017).

Театральный постановщик

Тигран Кеосаян пробовал себя и в театре. В 2000 году он поставил антрепризный спектакль «Новый» по пьесе российской сценаристки и драматурга Ганны Слуцки. В ноябре 2003 года состоялась премьера мюзикла Тиграна Кеосаяна «12 стульев» по одноимённому роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Режиссёр также выступил соавтором либретто, музыку к постановке написал композитор Игорь Зубков. Мюзикл шёл в Московском дворце молодёжи около года.

© РЕН ТВ

Телеведущий

С 2007 года работал на телевидении, вёл ряд авторских телепрограмм. Среди них ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» (РЕН ТВ, 2007–2009), программа «Ты и я», которую он вёл вместе со своей первой женой актрисой Алёной Хмельницкой («Россия», 2009–2010) и «Хватит молчать!» (РЕН ТВ, 2011). С 2016 года — ведущий программы «Международная пилорама», которая выходила на телеканале НТВ.

«Август»: чем удивит новая экранизация романа Богомолова о контрразведчиках