Последний фильм Кеосаяна и другие киноновинки октября

Осень — отличное время для уютных домашних кинопросмотров. «Рамблер» составил подборку интересных фильмов, которые выйдут в октябре в онлайн-кинотеатре Okko.

© Студия «8 рядов»

«Торнадо»

Год: 2025.

Страна: Великобритания.

В Okko: с 1 октября.

© Ashland Hill Media Finance

Действие фильма происходит на Британских островах в 1790 году. Девушка по прозвищу Торнадо (Мицуки Кимура) вместе со своим отцом, японским кукольником Фудзином (Такэхиро Хира) путешествует по Шотландии и даёт спектакли в небольших городках. На пути им попадается банда головорезов под предводительством Сахара (Тим Рот). Торнадо крадёт у них два мешка золота, после чего бандиты убивают её отца. Сначала девушка пытается спастись бегством, а потом берётся за самурайский меч и принимается мстить.

Режиссёр этого боевика Джон Маклин десять лет назад прославился своим полнометражным дебютом «Строго на запад», который стал победителем кинофестиваля в Сандэнсе в программе «Мировое кино». «Торнадо» в этом году получил номинацию на премию Free Spirit Awards Варшавского кинофестиваля за лучшую режиссуру, а Тим Рот, сыгравший Сахара, претендовал на награду британской Национальной киноакадемии The National Film Award как лучший актёр второго плана.

«Дети-шпионы»

Режиссёр: Иван Архипов.

Год: 2025.

Страна: Россия.

В Okko: со 2 октября.

© ПЦ Ивана Архипова «Инферно»; Марс Медиа Энтертейнмент

В семье спецагента Ноль Ноль Голоса (Дмитрий Нагиев) трое детей. И у каждого из них есть особый талант. Дана — мастер спорта по единоборствам, Никита прекрасно разбирается в компьютерах, а Мила владеет гипнозом. Дети хотят стать суперагентами, как их отец. А ещё мечтают отыскать свою маму, которая пропала при загадочных обстоятельствах. Когда Ноль Ноль Голос отправляется на задания, за детьми присматривает бабушка (Людмила Артемьева).

Вскоре у ребят появляется шанс проявить себя. Их отец участвует в задержании главаря мафии в соседнем королевстве Карбона. За это преступники похищают сына короля и требуют, во-первых, освободить мафиози, а во-вторых, выдать Голоса. Агенту снова предстоит опасная спецоперация. Он берёт детей с собой, а затем отправляет их на подготовку в лагерь секретных агентов.

Режиссёр Иван Архипов уже работал над семейными комедиями: в этом жанре сняты его «Битва пап» (2024) и «Папу маме заверни» (2024). «Дети-шпионы» получились семейным фильмом во всех смыслах: Никиту играет сын постановщика Михаил Архипов, а в одной из ролей занят сын Дмитрия Нагиева Кирилл.

«Токсичный мститель»

Режиссёр: Мэйкон Блэр.

Год: 2023.

Страна: США.

В Okko: со 2 октября.

© Legendary Pictures; Troma Entertainment

Супергеройская комедия со звездой «Игры престолов» Питером Динклэйджем в главной роли. Динклэйдж играет уборщика Уинстона Гуса, работающего на фабрике по производству биодобавок. Главный герой в одиночку воспитывает сына.

Однажды он узнаёт о смертельном диагнозе и обращается за помощью к владельцу компании Бобу (Кевин Бейкон). Не получив поддержки, Уинстон пытается ограбить кассу своего работодателя, но случайно падает в чан с токсичными отходами. Он превращается в монстра и обретает суперспособности, с помощью которых будет наводить порядок в родном городе и бороться с преследующей его шайкой, возглавляемой братом Боба Фритцем (Элайджа Вуд).

«Токсичный мститель» стал ремейком одноимённого фильма 1984 года, со временем превратившегося в медиафраншизу. Мировая премьера картины Мэйкона Блэра состоялась в сентябре 2023-го на американском фестивале хорроров, фэнтези и фантастических фильмов Fantastic Fest. Новый «Токсичный мститель» получил преимущественно положительные оценки критиков: на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 87% из 137 отзывов оказались похвальными.

«Семь дней Петра Семёныча»

Год: 2025.

Страна: Россия.

В Okko: со 2 октября.

© Студия «8 рядов»

Комедийная мелодрама с Фёдором Добронравовым в главной роли. Актёр играет адлерского пенсионера Петра Семёновича, живущего в одиночестве. Жена главного героя умерла, дочь много лет назад уехала за шубами в Турцию, и с тех пор от неё нет никаких вестей. Однажды у Петра Семёновича обнаруживают саркому лёгкого. Но диагноз неточный, и чтобы получить окончательный ответ от специалиста из Москвы, мужчине нужно ждать семь дней. За это время ему предстоит вспомнить заново свою жизнь, попытаться изменить её и обрести новый смысл.

Премьера картины состоялась в рамках программы «Специальные показы» Московского международного кинофестиваля — 2025. Помимо Фёдора Добронравова, в ней сыграли Олеся Железняк, Александр Метёлкин, Иван Добронравов и Джаник Файзиев. «Семь дней Петра Семёныча» стал последним фильмом режиссёра Тиграна Кеосаяна, скончавшегося 26 сентября 2025 года.

«Геля»

Год: 2025.

Страна: Россия.

В Okko: с 3 октября.

© «Ол Медиа Компани», START, РЕН ТВ, 74 Film Studio

Криминальная комедия от режиссёра сериала «ЮЗЗЗ» Стаса Иванова. Главный герой Саня (Илья Малаков) подрабатывает дальнобойщиком. Его жена Аня вот-вот должна родить сына, и в надежде заработать больше денег Саня соглашается перегнать краденый автомобиль «Гелендваген». За машиной ведут наблюдение силовики. Чтобы не сесть в тюрьму, главный герой помогает капитану Сергею Орехову (Антон Васильев) найти заказчика угона. Всё это Сане надо успеть сделать быстро, чтобы не опоздать в роддом.

В «Геле» также снялись Виктор Добронравов, Дарья Мельникова и Анна Арефьева. Премьера криминальной комедии состоялась в августе этого года на кинофестивале «Окно в Европу», где «Геля» стал фильмом открытия смотра. Жюри фестиваля удостоило картину специального приза «За энергию на экране».

«Бедный богач»

Режиссёр: Нат Дюмон.

Год: 2025.

Страна: Франция.

В Okko: с 6 октября.

© Les Films Manuel Munz

Лёгкая французская комедия о внезапном богатстве и его неожиданных последствиях. Главный герой Патрик (Кад Мерад) — простой работяга и ярый защитник прав трудящихся. Неожиданно он становится наследником состояния в 100 миллионов евро. Но радость от получения такой огромной суммы быстро сменяется горечью.

Жена обвиняет Патрика в жадности, дети отказываются брать его деньги, а коллеги считают, что теперь Патрик перешёл на другую сторону баррикад. Вдобавок главный герой не привык к роскошной жизни, он любит экономить и складывать всё в сейф. Патрику придётся пройти ряд испытаний, включая покупку ненужных электромобиля и дома, чтобы наладить отношения с друзьями и семьёй.

«Бедный богач» стал полнометражным кинодебютом французского режиссёра Ната Дюмона. Прежде постановщик работал в основном над сериалами и телефильмами. Исполнитель главной роли Кад Мерад — известный во Франции комедийный актёр. Он был номинирован на ряд кино- и теленаград, а в 2007 году получил французскую национальную кинопремию «Сезар» за лучшую мужскую роль второго плана в драме «Не волнуйся, у меня всё нормально».

«Остановка на лето»

Режиссёр: Байа Касми.

Год: 2024.

Страна: Франция.

В Оkko: с 16 октября.

© Centre national du cinéma et de l’image animée

Семейная пара Микадо (Феликс Моати) и Летиция (Вимала Понс) много лет живут в автофургоне вместе со своими детьми, дочерью Нуаж и сыном Зефиром. Они не хотят привязываться к одному месту, путешествуют без маршрута, а их дети вместо обычной школы находятся на домашнем обучении.

Однажды летом фургон ломается в небольшом городке на морском побережье. Семья вынуждена остановиться в доме местного механика. Дети впервые узнают, каково это — жить на одном месте: они заводят друзей, а Нуаж хочет учиться в обычной школе. Но для Микадо и Летиции длительная остановка становится испытанием их идеалов.

Постановщица этой драмы Байа Касми у себя на родине больше известна как актриса и сценаристка. В 2011 году она получила премию «Сезар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий» за фильм «Имена людей».

«Девушка Миллера»

Режиссёр: Джейд Бартлетт.

Год: 2024.

Страна: США.

В Okko: с 17 октября.

© Good Universe; Point Grey Pictures

Психологический триллер со звездой сериала «Уэнздей» Дженной Ортегой и Мартином Фриманом (сериал «Шерлок») в главных ролях. Ортега играет американскую студентку Кайро, которая сближается со своим преподавателем творческого письма Джонатаном Миллером на почве любви к литературе.

Вдобавок каждый из героев страдает от одиночества. Родители Кайро путешествуют по миру, не уделяя дочери должного внимания. Жена Джонатана страдает от алкогольной зависимости и давно охладела к своему супругу. Между студенткой и преподавателем завязывается роман. Но готов ли Джонатан оставить жену ради новой пассии?

«Девушка Миллера» — режиссёрский дебют актрисы Джейд Холли Бартлетт («Расплата»). Она также выступила сценаристкой и сопродюсером картины. Премьера картины состоялась в рамках международного кинофестиваля в Палм-Спрингс (Калифорния).

«Тогда. Сейчас. Потом»

Год: 2024.

Страна: США, Канада.

В Okko: с 18 октября.

© Miramax; ImageMovers

Новая драма от культового американского кинематографиста, обладателя премий «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший режиссёр за фильм «Форрест Гамп». Действие происходит на протяжении нескольких десятилетий в одной комнате дома в Новой Англии. В 1950-х здесь родился и рос Ричард Янг. Сюда же повзрослевший Янг (Том Хэнкс) привёл свою будущую жену Маргарет (Робин Райт). У них появляются дети, которые растут и обзаводятся собственными детьми, а главные герои начинают задумываться, насколько скоротечна жизнь.

В основу картины лёг графический роман «Здесь» Ричарда Макгуайра. «Тогда. Сейчас. Потом» — экспериментальное кино: лица Тома Хэнкса и Робин Райт омолаживали и состаривали с помощью компьютерной графики, комната снята с одного ракурса, а обстановка и персонажи в ней меняются. Также в «Тогда. Сейчас. Потом» снялись Пол Беттани, Келли Райлли и Эллис Гранселл.

«Она сказала “Да!”»

Год: 2023.

Страна: Великобритания.

В Okko: с 30 октября.

© CAA Media Finance

Комедийная мелодрама, ставшая режиссёрским дебютом знаменитой британской актрисы Кристин Скотт Томас («Английский пациент»). Скотт Томас также играет одну из ключевых ролей: её героиня Диана решается в третий раз выйти замуж. На свадьбу она зовёт своих трёх взрослых дочерей: карьеристку Кэтрин (Скарлетт Йоханссон), успешную актрису Викторию (Сиенна Миллер) от первого брака и скромную медсестру Джорджину (Эмили Бичем) — от второго.

Каждая из девушек со своими комплексами и странностями: Виктория флиртует со всеми мужчинами подряд, Кэтрин старается избегать близких отношений, а Джорджина из страха остаться одной готова терпеть мужа, которого подозревает в изменах. Новый брак матери станет для всех сестёр душевным испытанием.

Мировая премьера картины состоялась в сентябре 2023 года на международном кинофестивале в Торонто.

