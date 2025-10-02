Париж «прекрасной эпохи»: чем впечатлит фильм «Цвета времени» о семейных связях

В прокат вышла комедийно-историческая драма Седрика Клапиша «Цвета времени». Красочный, словно полотно импрессионистов, проект впервые был показан на 78-м Каннском кинофестивале в этом году. Он погружает зрителей в современный шумный Париж и одновременно отправляет в XIX век. «Рамблер» рассказывает, чем захватывает история и почему она выгодно отличается от других костюмных картин.

© Ce Qui Me Meut, StudioCanal, France 2 Cinéma, Panache Productions

Премьера фильма «Цвета времени» состоялась во внеконкурсной программе 78-го Каннского кинофестиваля. Картина стала дебютом режиссёра Седрика Клапиша на Лазурном Берегу, несмотря на то что у него на счету уже 26 проектов. В новой картине постановщик взялся за свои любимые темы: органично соединил детективную составляющую, романтическую линию, добавил семейного юмора, а ещё приправил аутентичной исторической атмосферой Парижа конца XIX века. Герои в исполнении Сюзанн Линдон, Венсана Переса, Сесиль де Франс, Вассили Шнайдера, Филлипин Леруа-Больё будут узнавать себя, искать любовь, претворять мечты в реальность и разгадывать семейные загадки.

© Ce Qui Me Meut, StudioCanal, France 2 Cinéma, Panache Productions

Клапиш начинает свой фильм с иронии: один из главных героев Себ (Абрахам Уоплер) — фотограф, видеограф и автор цифрового контента — проводит фотосессию в музее Оранжери. Он делает снимки модели на фоне знаменитого полотна Клода Моне «Кувшинки». Но цвет платья не совпадает с оттенками красок на картине импрессиониста, поэтому продюсер просит Себа при монтаже изменить цвет «Кувшинок». Иначе получится неудобно перед заказчиком, который заплатил за «продающие» снимки.

Затем Себ оказывается на встрече с 30 незнакомыми людьми. Антрополог и специалист по генеалогии сообщают, что все они — родственники, потомки женщины по имени Адель Вермийяр (Сюзанн Линдон), жившей в конце XIX века. Причина, по которой их собрали, тоже связана с неудобством. Власти хотят снести принадлежавший Адель старинный дом в Нормандии и построить на его месте торговый центр с парковкой. Для этого им нужно согласие от всех родственников собственницы.

© Ce Qui Me Meut, StudioCanal, France 2 Cinéma, Panache Productions

Прежде чем дать добро властям и застройщикам, новоиспечённые родственники решают отправить четырёх добровольцев из своих рядов посмотреть на «наследство». Ими становятся Себ, вечно занятая Селин (Джулия Пьятон), которая работает в транспортной компании, а также учитель французского Абдель (Зинедин Суалем) и болтливый пчеловод Ги (Венсан Макен), адепт экологии, противник химикатов и любитель пространных речей.

Группа таких разных героев прибывает в Нормандию и в буквальном смысле перемещается в прошлое: дом Адель оказывается шкатулкой с сокровищами, настоящей машиной времени. Ведь на стенах развешаны фотографии — владелицы дома, её детей, друзей и близких, старинные секретеры хранят стопки пожелтевших писем, в которых французы прошлых столетий признаются в чувствах, делятся надеждами и радостями.

Их чувства понятны наследникам Адель и заставляют задумываться о своих жизнях. По мере того как потомки девушки узнают о ней, они открывают что-то новое и в самих себе. Постепенно герои начинают находить удивительные параллели с событиями XX века. А потом замечают картину в одной из комнат, и холст выглядит смутно знакомым, словно его написал какой-то очень известный художник-импрессионист, только вот кто? Это им предстоит узнать.

© Ce Qui Me Meut, StudioCanal, France 2 Cinéma, Panache Productions

С этого момента действие фильма начинает разворачиваться параллельно в двух веках: в 1895 году юная Адель, которая не умеет толком ни читать, ни писать, уезжает из деревни, где воспитывалась бабушкой, и едет в Париж, чтобы найти свою мать. Как и её потомки, она отправляется в путешествие, чтобы узнать о своём прошлом, и в итоге обретает себя.

В пути Адель знакомится с двумя очаровательными юношами: художником Анатолем (Поль Киршер) и фотографом Люсьеном (Вассили Шнайлер). За спорами о том, что важнее и перспективнее — живопись или фотография, троица арендует комнаты в трактире на Монмартре и погружается в бурлящую, непредсказуемую парижскую жизнь «прекрасной эпохи».

Клапиш виртуозно сопоставляет разные столетия: XIX век, когда Франция пожинала плоды технического прогресса (появление электрического освещения, зарождение кинематографа), и XXI век — время развития искусственного интеллекта, стремительно меняющихся трендов. Ни тогда, ни сейчас люди не могли предсказать последствия этого, но активно пользовались всеми новшествами. Особенно необычно для современного зрителя выглядит французская столица: недавно построенная Эйфелева башня красно-коричневого цвета, Монмартр, ещё являющийся полноценной деревней с деревянными домами и возводящейся базиликой Сакре-Кёр в лесах.

© Ce Qui Me Meut, StudioCanal, France 2 Cinéma, Panache Productions

Костюмы заслуживают отдельного упоминания: в фильме образы героев продуманы и соответствуют эстетике прошлого. В «исторической» части фильма дамы в корсетах, соломенных шляпках и мужчины во фраках с самых первых кадров настраивают зрителя на нужный лад. А присутствие в кадре «звёзд» того времени — Виктора Гюго, Сары Бернар, Клода Моне — дополняет картину чарующей эры.

Фильм очень просто сравнивать с картиной Вуди Аллена «Полночь в Париже» за пересечение разных эпох или «Магией лунного света» за мягкие краски и волшебную атмосферу. Как и в проекте «Прекрасная эпоха», здесь отчётливо ощущается нотка ностальгии по прошлому, но в прочтении Седрика Клапиша она обретает тёплые оттенки.

«Цвета времени» рассказывают о важности семейных связей, но без морализаторства. Герои узнают о своей родословной и начинают настоящее расследование — поиск имени автора картины, на которой изображена Адель, приводит их к удивительному открытию. При этом детективная составляющая не нагнетает обстановку, а становится ключом к пониманию: познание себя может стать настоящим приключением, а главные сокровища — те друзья и знакомые, которых человек обретает по пути.

