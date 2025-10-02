Комедия Алексея Чадова и концерт Дениса Мацуева: куда пойти в Москве 4–5 октября

Семейная комедия от режиссёра и актёра Алексея Чадова со звездой сериала «Слово пацана», концерт Дениса Мацуева в Кремле и выставка дизайнерских игрушек. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

© Кинокомпания CTB; Red Star Films

Постер фильма «(Не)искусственный интеллект»

Что посмотреть

Комедия «(Не)искусственный интеллект» Алексея Чадова

В прокат выходит семейная комедия «(Не)искусственный интеллект», главную роль в которой сыграл звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач. Его герой, 17-летний студент Женя, приходит на экскурсию в научно-исследовательский центр и случайно попадает в испытательный образец модели робота «Апостол».

Робот наделён собственными волей и интеллектом, и когда у него появляется пилот, «Апостол» сбегает из центра. Вместе с ним Жене предстоит убегать по Москве от полиции, скрываться в лесах и удивлять жителей российской провинции. Желание робота при этом простое: ему тоже хочется жить своей жизнью.

«(Не)искусственный интеллект» — вторая режиссёрская работа знаменитого актёра Алексея Чадова («Ночной дозор», «9 рота»). В фильме также снялись Игорь Жижикин, Игорь Хрипунов, Люба Друзяк.

Посмотреть расписание сеансов в кинотеатрах и приобрести билеты можно по ссылке.

Выставка «Super Toys. Искусство внутри» в ДК «Кристалл»

В ДК «Кристалл» открылась выставка дизайнерских игрушек «Super Toys. Искусство внутри», которая предлагает поразмышлять об игрушках как о новом языке современного искусства. На двух этажах пространства собрано 2 тысячи коллекционных фигурок, созданных зарубежными и российскими художниками. Например, в экспозиции представлены знаменитый Labubu, придуманный дизайнером из Гонконга Лун Касином, фигурки Kaws, автором которых стал американский дизайнер и художник Брайан Доннелли, медведи Bearbrick. Дополнением к ним стали произведения современного искусства: графика, живопись и скульптура.

© supertoys.live

Выставка работает до 22 февраля 2026 года. Приобрести билеты можно по ссылке.

Спектакль «Севильский цирюльник» в Театре сатиры

4 октября на сцене Театра сатиры покажут спектакль «Севильский цирюльник» по пьесе Бомарше. По сюжету молодой граф Альмавива приезжает в Севилью, чтобы покорить сердце девушки Розины. Но у него есть сильный соперник — опекун Розины доктор Бартоло, который сам хочет жениться на своей подопечной ради её приданого. На помощь графу приходит цирюльник Фигаро.

Пьеса была написана в 1773 году, но на протяжении двух лет её не допускали до сцены из-за цензурных споров. Впервые она была поставлена в 1775 году во дворце Тюильри труппой театра «Комеди Франсез». В 1816 году итальянский композитор Джаккомо Россини взял пьесу за основу своей оперы, которая впоследствии стала классикой.

Режиссёром спектакля в Театре сатиры стал заслуженный артист России Александр Марин. Специально для этой постановки он сделал авторский перевод пьесы. В спектакле заняты Антон Буглак, Мария Козакова и Артём Минин. Премьера «Севильского цирюльника» состоялась 4 сентября этого года.

© satire.ru

Начало показа в 19:00. Билеты можно приобрести по ссылке.

Что послушать

Концерт Дениса Мацуева «И классика, и джаз»

5 октября в Государственном Кремлёвском дворце выступит один из главных пианистов России — Денис Мацуев. Подробности программы пока держатся в секрете, но, как указано на официальном сайте Кремлёвского дворца, слушателей ждут классические и джазовые композиции, а также выступление приглашённых звёзд классики и джаза. Аккомпанировать Мацуеву будет Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением одного из самых востребованных дирижёров страны Ивана Никифорчина.

© Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com

Начало в 19:00. Билеты можно приобрести по ссылке.

Концерт-открытие фестиваля «Владимир Спиваков приглашает»

5 октября в Светлановском зале Московского международного Дома музыки откроется московский музыкальный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает». На концерте-открытии прозвучат симфоническая поэма «Поэма экстаза» Игоря Скрябина, симфоническая картина «Волшебное озеро» Анатолия Лядова и два сочинения Эдварда Грига — сюита из музыки к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт» и концерт для фортепиано с оркестром ля минор. Исполнять произведения будет Национальный филармонический оркестр России. К исполнению концерта Грига также присоединится пианист, лауреат II Международного конкурса пианистов, дирижёров и композиторов имени Рахманинова Владимир Вишневский.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Начало в 19:00. Приобрести билеты можно по ссылке.

Концерт All(h)ours в VK Stadium

5 октября на концертной площадке VK Stadium выступит K-pop-группа All(h)ours. Коллектив был создан в конце 2023 года по инициативе южнокорейской продюсерской компании Eden Entertainment: именно она ответственна за успех певца Рейна и группы Wonder Girls. В составе All(h)ours семь участников: Конхо, Джейден, Юмин, Масами, Он, Хёнбин и Миндже.

Дебютный мини-альбом All(h)ours получил название All Ours и вышел в январе 2024-го. За прошедшие полтора года команда записала ещё три мини-альбома, последний из которых, VCF, был выпущен менее месяца назад. На концерте в Москве All(h)ours представят свою новую программу 1st Fancon All the Hours.

© Соцсети группы All(h)ours

Начало концерта в 18:00. Билеты можно купить по ссылке.

Где погулять

Фестиваль Epic Con Russia в выставочном центре Main Stage

4 и 5 октября в выставочном центре Main Stage пройдёт фестиваль фантастики, кино, сериалов и компьютерных игр Epic Con Russia. Посетителей ждут конкурс косплея, в ходе которого участники предстанут в образах героев фильмов, сериалов и мультфильмов, танцевальная битва Epic Dance Battle, диджей-шоу Leoncio & Prorubono и шоу — сражение на световых мечах из «Звёздных войн». Гости смогут осмотреть интерактивные стенды фантастических вселенных, попробовать стрит-фуд в уличной зоне «КиберПикник» и поучаствовать в квестах и конкурсах.

© Страница Epic Con Russia в VK

Приобрести билеты можно на официальном сайте фестиваля.

