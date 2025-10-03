«Сезар» для Джима Керри и завершение съёмок «Ведьмака» — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

© IMAGO/Jeffrey Mayer/www.globallookpress.com

Джим Керри

Джим Керри получит премию «Сезар» за карьерные достижения

Голливудский актёр Джим Керри получит французскую кинопремию «Сезар» за карьерные достижения. Об этом сообщило отраслевое издание Variety. Артиста наградят в ходе 51-й церемонии вручения премии «Сезар», которая пройдёт в Париже 27 февраля 2026 года.

Как отмечает Variety, Керри сделал карьеру сначала как стендап-комик и телеактёр, а в 1994 году на киноэкраны вышли прославившие его комедии «Маска», «Тупой и ещё тупее» и «Эйс Вентура: Розыск домашних животных». «В этих фильмах он играет ярких, непринуждённых и незабываемых персонажей, которые стали неотъемлемой частью популярной культуры», — сказано в заявлении французской Академии искусств и технологий кинематографа, которое цитирует Variety.

Кроме того, Джим Керри сыграл драматические роли в картинах «Вечное сияние чистого разума», «Человек на Луне» и «Шоу Трумана». За роли в последних двух фильмах актёр получил «Золотой глобус». Как отмечается в заявлении французской Академии кино, карьера Керри «отличается исключительной многогранностью: в кино он чередует блокбастеры и авторские фильмы; на телевидении его трогательная и чувственная игра в сериале Showtime “Шучу” в очередной раз подтвердила широту его таланта».

Премия «Сезар» вручается французской Академией искусств и технологий кинематографа с 1976 года. В разные годы почётную награду за карьерные достижения получали Джулия Робертс, Джордж Клуни, Пенелопа Крус, Кристофер Нолан, Кейт Бланшетт и Дэвид Финчер.

Завершились съёмки последнего сезона сериала Netflix «Ведьмак»

Съёмки финального, пятого сезона сериала Netflix «Ведьмак» подошли к концу. Об этом сообщил интернет-портал Redanian Intelligence, специализирующийся на новостях о сериалах «Ведьмак», «Дом Дракона» и других. Последние сцены проекта сняли на студии Longcross Studios в Великобритании. По окончании исполнительница роли Цири Фрейя Аллен опубликовала в своих соцсетях сторис с подписью: «7 лет. 5 сезонов. Вот и всё, “Ведьмак” завершён».

© Netflix

Первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на цикле книг польского писателя Анджея Сапковского о ведьмаке Геральте из Ривии, вышел на Netflix в декабре 2019 года. Позже стриминговый сервис продлил шоу ещё на четыре сезона. В первых трёх роль Геральта исполнил Генри Кавилл, в четвёртом и пятом — Лиам Хемсворт. Четвёртый сезон стартует на Netflix 30 октября 2025 года. Выход финальной части ожидается в 2026 году.

Стало известно, когда выйдет новый альбом The Rolling Stones

Новый студийный альбом британской рок-группы The Rolling Stones появится в 2026 году. Об этом британскому изданию The Sun рассказал гитарист команды Ронни Вуд во время автограф-сессии в лондонском магазине RS No. 9. «Да, вы получите новый альбом в следующем году. Всё готово», — заявил он. Музыкант также предположил, что команда может вскоре отправиться в мировое турне.

© Darryl Dyck/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Слухи о том, что группа работает над свежим материалом, появились в июне 2025 года. Как отмечало The Sun, музыканты записывали композиции ещё с апреля и к июню у них было готово 13 песен. В конце сентября продюсер Эндрю Уотт, участвовавший в создании предыдущего студийного лонгплея команды Hackney Diamonds (2023), в разговоре с журналом Rolling Stone рассказал, что возобновил работу с The Rolling Stones для записи их нового альбома.

Грядущий релиз станет 25-м студийным альбомом команды. Его предшественник Hackney Diamonds, в записи которого принимали участие Элтон Джон, Леди Гага, Пол Маккартни и Стиви Уандер, был отмечен премией «Грэмми» в номинации «Лучший рок-альбом».

Джереми Айронс сыграет в ремейке «Горца»

Британский актёр Джереми Айронс («Лолита», «Человек в железной маске») присоединится к актёрскому составу ремейка культового фильма 1980-х «Горец» студии Amazon MGM Studios. Об этом сообщило отраслевое издание The Hollywood Reporter. Исполнителю достанется роль злодея, лидера тайного ордена «Наблюдатели». По сюжету орден следит за бессмертными воинами, к которым относится главный герой картины, средневековый шотландский горец Коннор Маклауд. Воины сражаются друг с другом на протяжении веков до тех пор, пока в живых не останется только один из них. «Наблюдатели» считают бессмертных угрозой для человечества.

© IMAGO/Barbara Hine/www.globallookpress.com

Коннора Маклауда в ремейке сыграет Генри Кавилл. Роль главного антагониста, давнего врага главного героя Кургана, исполнит Дэйв Батиста, жену Маклауда — Карен Гиллан, а фехтовальщика Рамиреса, который готовит горца к поединкам, — Рассел Кроу. Режиссёром ремейка стал Чад Стахелски («Джон Уик», «Балерина»). Съёмки фильма должны стартовать в начале 2026 года.

Оригинальный «Горец» вышел на экраны в 1986 году. Главные роли в британском фэнтези-боевике играли Кристофер Ламберт, Шон Коннери и Клэнси Браун. Картина получила номинацию на немецкую кинопремию Jupiter Awards в категории «Лучший зарубежный фильм», а Кристофер Ламберт претендовал на эту же награду как лучший зарубежный актёр. Впоследствии были сняты четыре продолжения «Горца», а в 1992 году вышел одноимённый телесериал.

Найдены три ранее неопубликованных рассказа Вирджинии Вулф

В Великобритании обнаружены три ранее неизданных рассказа английской писательницы-модернистки Вирджинии Вулф. Об этом сообщило британское издание The Guardian. Рассказы были написаны в 1907 году за восемь лет до публикации первого романа Вулф «По морю прочь» и представляют собой единый цикл The Life of Violet («Жизнь Вайолет») — выдуманную биографию подруги писательницы, ​​Мэри Вайолет Дикинсон. Вулф дружила с ней с 20 лет, и впоследствии Дикинсон познакомила Вирджинию с одним из её первых редакторов, прочла множество её ранних произведений, а также заботилась о ней после того, как в 1904 году у писательницы случился нервный срыв.

© Библиотека Хоутона, Гарвардский университет/Общественное достояние

Вирджиния Вулф, 1927 год

Рассказы обнаружила исследовательница творчества Вирджинии Вулф Урмила Сешагири в усадьбе Лонглит-хаус в графстве Уилтшир, где хранится собрание бумаг Дикинсон. Сешагири искала мемуары Дикинсон о детстве Вирджинии Вульф и в ходе поисков нашла машинописные рукописи Вулф.

Как отмечает The Guardian, в рассказах сочетаются сатира, юмор и фантастические элементы. Их место действия и сюжеты напоминают калейдоскоп: в них повествуется и об аристократических выходках в роскошном доме времён короля Якова I в одном из английских графств, и о путешествии двух богинь в японский Токио на спине кита. Рассказы будут опубликованы в октябре этого года издательством Princeton University Press.

«Перекрёсток воронов»: после 12-летнего перерыва вышла новая книга о ведьмаке