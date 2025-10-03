«Сезар» для Джима Керри и завершение съёмок «Ведьмака» — хорошие новости недели
«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.
Джим Керри получит премию «Сезар» за карьерные достижения
Голливудский актёр Джим Керри получит французскую кинопремию «Сезар» за карьерные достижения. Об этом сообщило отраслевое издание Variety. Артиста наградят в ходе 51-й церемонии вручения премии «Сезар», которая пройдёт в Париже 27 февраля 2026 года.
Как отмечает Variety, Керри сделал карьеру сначала как стендап-комик и телеактёр, а в 1994 году на киноэкраны вышли прославившие его комедии «Маска», «Тупой и ещё тупее» и «Эйс Вентура: Розыск домашних животных». «В этих фильмах он играет ярких, непринуждённых и незабываемых персонажей, которые стали неотъемлемой частью популярной культуры», — сказано в заявлении французской Академии искусств и технологий кинематографа, которое цитирует Variety.
Кроме того, Джим Керри сыграл драматические роли в картинах «Вечное сияние чистого разума», «Человек на Луне» и «Шоу Трумана». За роли в последних двух фильмах актёр получил «Золотой глобус». Как отмечается в заявлении французской Академии кино, карьера Керри «отличается исключительной многогранностью: в кино он чередует блокбастеры и авторские фильмы; на телевидении его трогательная и чувственная игра в сериале Showtime “Шучу” в очередной раз подтвердила широту его таланта».
Премия «Сезар» вручается французской Академией искусств и технологий кинематографа с 1976 года. В разные годы почётную награду за карьерные достижения получали Джулия Робертс, Джордж Клуни, Пенелопа Крус, Кристофер Нолан, Кейт Бланшетт и Дэвид Финчер.
Завершились съёмки последнего сезона сериала Netflix «Ведьмак»
Съёмки финального, пятого сезона сериала Netflix «Ведьмак» подошли к концу. Об этом сообщил интернет-портал Redanian Intelligence, специализирующийся на новостях о сериалах «Ведьмак», «Дом Дракона» и других. Последние сцены проекта сняли на студии Longcross Studios в Великобритании. По окончании исполнительница роли Цири Фрейя Аллен опубликовала в своих соцсетях сторис с подписью: «7 лет. 5 сезонов. Вот и всё, “Ведьмак” завершён».
Первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на цикле книг польского писателя Анджея Сапковского о ведьмаке Геральте из Ривии, вышел на Netflix в декабре 2019 года. Позже стриминговый сервис продлил шоу ещё на четыре сезона. В первых трёх роль Геральта исполнил Генри Кавилл, в четвёртом и пятом — Лиам Хемсворт. Четвёртый сезон стартует на Netflix 30 октября 2025 года. Выход финальной части ожидается в 2026 году.
Стало известно, когда выйдет новый альбом The Rolling Stones
Новый студийный альбом британской рок-группы The Rolling Stones появится в 2026 году. Об этом британскому изданию The Sun рассказал гитарист команды Ронни Вуд во время автограф-сессии в лондонском магазине RS No. 9. «Да, вы получите новый альбом в следующем году. Всё готово», — заявил он. Музыкант также предположил, что команда может вскоре отправиться в мировое турне.
Слухи о том, что группа работает над свежим материалом, появились в июне 2025 года. Как отмечало The Sun, музыканты записывали композиции ещё с апреля и к июню у них было готово 13 песен. В конце сентября продюсер Эндрю Уотт, участвовавший в создании предыдущего студийного лонгплея команды Hackney Diamonds (2023), в разговоре с журналом Rolling Stone рассказал, что возобновил работу с The Rolling Stones для записи их нового альбома.
Грядущий релиз станет 25-м студийным альбомом команды. Его предшественник Hackney Diamonds, в записи которого принимали участие Элтон Джон, Леди Гага, Пол Маккартни и Стиви Уандер, был отмечен премией «Грэмми» в номинации «Лучший рок-альбом».
Джереми Айронс сыграет в ремейке «Горца»
Британский актёр Джереми Айронс («Лолита», «Человек в железной маске») присоединится к актёрскому составу ремейка культового фильма 1980-х «Горец» студии Amazon MGM Studios. Об этом сообщило отраслевое издание The Hollywood Reporter. Исполнителю достанется роль злодея, лидера тайного ордена «Наблюдатели». По сюжету орден следит за бессмертными воинами, к которым относится главный герой картины, средневековый шотландский горец Коннор Маклауд. Воины сражаются друг с другом на протяжении веков до тех пор, пока в живых не останется только один из них. «Наблюдатели» считают бессмертных угрозой для человечества.
Коннора Маклауда в ремейке сыграет Генри Кавилл. Роль главного антагониста, давнего врага главного героя Кургана, исполнит Дэйв Батиста, жену Маклауда — Карен Гиллан, а фехтовальщика Рамиреса, который готовит горца к поединкам, — Рассел Кроу. Режиссёром ремейка стал Чад Стахелски («Джон Уик», «Балерина»). Съёмки фильма должны стартовать в начале 2026 года.
Оригинальный «Горец» вышел на экраны в 1986 году. Главные роли в британском фэнтези-боевике играли Кристофер Ламберт, Шон Коннери и Клэнси Браун. Картина получила номинацию на немецкую кинопремию Jupiter Awards в категории «Лучший зарубежный фильм», а Кристофер Ламберт претендовал на эту же награду как лучший зарубежный актёр. Впоследствии были сняты четыре продолжения «Горца», а в 1992 году вышел одноимённый телесериал.
Найдены три ранее неопубликованных рассказа Вирджинии Вулф
В Великобритании обнаружены три ранее неизданных рассказа английской писательницы-модернистки Вирджинии Вулф. Об этом сообщило британское издание The Guardian. Рассказы были написаны в 1907 году за восемь лет до публикации первого романа Вулф «По морю прочь» и представляют собой единый цикл The Life of Violet («Жизнь Вайолет») — выдуманную биографию подруги писательницы, Мэри Вайолет Дикинсон. Вулф дружила с ней с 20 лет, и впоследствии Дикинсон познакомила Вирджинию с одним из её первых редакторов, прочла множество её ранних произведений, а также заботилась о ней после того, как в 1904 году у писательницы случился нервный срыв.
Вирджиния Вулф, 1927 год
Рассказы обнаружила исследовательница творчества Вирджинии Вулф Урмила Сешагири в усадьбе Лонглит-хаус в графстве Уилтшир, где хранится собрание бумаг Дикинсон. Сешагири искала мемуары Дикинсон о детстве Вирджинии Вульф и в ходе поисков нашла машинописные рукописи Вулф.
Как отмечает The Guardian, в рассказах сочетаются сатира, юмор и фантастические элементы. Их место действия и сюжеты напоминают калейдоскоп: в них повествуется и об аристократических выходках в роскошном доме времён короля Якова I в одном из английских графств, и о путешествии двух богинь в японский Токио на спине кита. Рассказы будут опубликованы в октябре этого года издательством Princeton University Press.
«Перекрёсток воронов»: после 12-летнего перерыва вышла новая книга о ведьмаке