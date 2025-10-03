Байопик про Лермонтова и Мюзикл про Алису: отобрали главные кинопремьеры октября

В октябре киноманов ждёт много интересных премьер. В драме «Первый на Олимпе» актёр Глеб Калюжный перевоплотится в олимпийского чемпиона по академической гребле. Игорь Озолин станет главным героем картины режиссёра Бакура Бакурадзе «Лермонтов». Анна Пересильд в роли Алисы отправится в Страну чудес в фильме по мотивам сказки английского писателя Льюиса Кэрролла. А Милла Йовович и Люк Эванс будут спасать Землю в фантастическом экшене «Разрушитель миров». «Рамблер» отобрал самые интересные киноновинки, которые покажут на больших экранах в октябре.

© 1155; СТВ; СКИФ

Кадр из фильма «Лермонтов»

«Первый на Олимпе»

«Первый на Олимпе» — это спортивная драма о двукратном олимпийском чемпионе по академической гребле Юре Тюкалове. Главную роль в проекте исполнил Глеб Калюжный, который прославился после своей работы в сериале «Вампиры средней полосы».

В основе фильма — подлинная история блокадника Юры, который пришёл в спорт после Великой Отечественной войны. Чтобы стать профессиональным спортсменом, ему придётся вынести изнурительные тренировки по гребле, преодолевать себя и препятствия на своём пути. Готовили его к состязаниям тренеры Михаил и Вера Савримович, а талант, верные друзья и любовь помогли идти к цели — Олимпиаде в Хельсинки.

© Star Media, телеканал «Россия», «Централ Партнершип»

Фильм расскажет не только о спортивных достижениях героя, но и его тяге к творчеству — Тюкалов окончил Высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной. Съёмки байопика проходили в Кронштадте, на Неве, бухте Выборга, а также в центре Санкт-Петербурга.

Исполнители главных ролей полгода обучались академической гребле, а для съёмок специально был построен клуб для занятий этим видом спорта — он воссоздавал здание, в котором тренировался Тюкалов.

В фильме также снялись Артём Быстров, Андрей Смоляков, Елена Лядова, Алексей Кравченко, Владимир Ильин и другие.

Проект выйдет в прокат 9 октября.

«Сводишь с ума»

Романтическая комедия «Сводишь с ума» расскажет фантастическую историю любви, происходящую в Санкт-Петербурге.

Главная героиня Алиса (Мила Ершова) переезжает в уютную квартиру в Санкт-Петербурге, в которой, правда, начинают происходить странные вещи. Через зеркало на стене Алиса видит параллельную реальность. В этой вселенной владельцем жилплощади является тусовщик Иван (Юрий Насонов).

© Forza Film

Между персонажами постоянно происходят стычки и ссоры. Но, несмотря на то, что Алиса и Иван — полные противоположности, они начинают испытывать чувства друг к другу. Чтобы понять, действительно ли это любовь, герои должны встретиться в одной реальности.

В фильме с атмосферой картин «Между небом и землёй» и «Дома у озера» также снялись Антон Васильев, Людмила Артемьева, Антон Артемьев, Надежда Иванова.

Режиссёром и соавтором сценария стала Дарья Лебедева.

Фильм выйдет в прокат 9 октября.

«Лермонтов»

Ещё один своеобразный байопик в прокате — фильм режиссёра Бакура Бакурадзе «Лермонтов». Он повествует о последнем дне жизни знаменитого поэта, погибшего на дуэли 15 июля 1841 года.

Акцент в картине сделан на чувствах и переживаниях поэта, его отношениях с друзьями и близкими. Картина повествует об офицере, романтике, одиночке и большом таланте — Лермонтов показан по-разному в таинственной, на грани мистики, атмосфере Пятигорска, где проходили съёмки.

© 1155; СТВ; СКИФ

Бакурадзе намеренно показал в кадре только один день из жизни Лермонтова, чтобы не претендовать на абсолютную историческую достоверность. В итоге получилась своеобразная иллюстрация на тему его жизни и мироощущений.

Главную роль в проекте исполнил российский стендап-комик Илья Озолин. Над картиной также работали Вера Енгалычева, Дмитрий Соломыкин, Евгений Романцов, Уршула Малка и другие.

Релиз фильма намечен на 16 октября.

«Алиса в Стране чудес»

Авторы мюзикла «Алиса в Стране чудес» за основу сюжета взяли аудиоспектакль на стихи Владимира Высоцкого по мотивам одноимённого произведения английского писателя Льюиса Кэрролла. Приключенческое фэнтези снял режиссёр Юрий Хмельницкий.

Главную героиню, 15-летнюю москвичку Алису, которая попадает в волшебное Зазеркалье, исполнила Анна Пересильд. В волшебном мире ей поначалу всё кажется идеальным: здесь всегда светит солнце, а вокруг — хорошие друзья. Но затем оказывается, что никто из близких не узнаёт Алису, а правит страной суровая Королева. Чтобы попасть домой, главной героине придётся преодолеть разные испытания, разгадать множество загадок и избежать природных опасностей.

© Газпром-Медиа; Медиаслово; KION

По словам Хмельницкого, в этой сказке смешиваются реальность и вымысел, логика и абсурд. Актёрам пришлось играть свои роли в реальности и при этом погружаться в яркий формат фантастического жанра.

Главные роли, помимо Анны Пересильд, также исполнили Паулина Андреева, Сергей Бурунов, Милош Бикович, Ирина Горбачёва, Артём Кошман, Андрей Федорцов, Илья Лыков и другие.

Премьера намечена на 23 октября.

«Разрушитель миров»

Милла Йовович и Люк Эванс сыграли в фантастическом экшене «Разрушитель миров» режиссёра Брэда Андерсона, который расскажет об апокалипсисе и борьбе за выживание в нём.

Действие в картине происходит пять лет спустя катастрофы, которая почти уничтожила Землю. В ходе катаклизма из-за трансформации реальности на планету проникли существа из другого измерения. Главный герой прячет свою дочь на удалённом острове, охраняет от опасностей и тренирует её, чтобы она могла постоять за себя в будущем. Но вскоре им предстоит узнать, что вся Земля находится под властью монстров и по-настоящему безопасных мест не существует.

© 23ten; Amasia Entertainment; Gramercy Park Media; Studio 507

В научно-фантастическом боевике много драк, погонь и перестрелок — всего того, в чём особенно хороша Милла Йовович. Андерсон отлично работает с саспенсом и нетривиальными сюжетами — он снимал картины «Машинист», «Прослушка», «Грань» и другие. Поэтому зрителей ждёт калейдоскоп экшен-сцен и драматических моментов.

Фильм выйдет в прокат 30 октября.

