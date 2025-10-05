От «Кэрри» до сериала про «Оно»: 10 лучших экранизаций романов Стивена Кинга

21 сентября «королю ужасов» Стивену Кингу исполнилось 78 лет. За свою жизнь он написал более 65 больших романов, около 200 рассказов и около 35 повестей. По его произведениям снято свыше 320 картин, в том числе некоторые сюжеты были адаптированы несколько раз.

В сентябре в российский прокат вышла экранизация одного из первых произведений американского писателя «Долгая прогулка» (1979 год) об альтернативном обществе будущего, режиссёром которой выступил Фрэнсис Лоуренс. Действие картины происходит в США после окончания войны, поделившей страну на две части. Власти организовывают ежегодное соревнование «Долгая прогулка», участниками которой становятся юноши от 16 до 18 лет. Они должны преодолеть оговоренный маршрут на скорости не менее 5 км\ч и ни разу не остановиться. Нарушивших правила ждёт расстрел, а победитель получит большую сумму денег и станет триумфатором турнира. Сегодня картина занимает третью строчку по кассовым сборам в России и странах СНГ, пишет портал kinobuisiness.com: за второй уик-энд проката (с 25 по 28 сентября) фильм заработал 216,8 миллиона рублей.

«Рамблер» составил подборку успешных киноадаптаций романов американского писателя, которые стоит посмотреть.

«Кэрри» (1976)

Впервые роман о школьнице-неудачнице экранизировал американский режиссёр Брайан де Пальма. В центре сюжета — подросток Кэрри Уайт (Сисси Спейсек), которая обладает телепатическими способностями. Девочка живёт со строгой, деспотичной матерью — религиозной фанаткой (Пайпер Лори), а в школе страдает от насмешек и издевательств одноклассников. Однажды Кэрри приглашает на выпускной бал самый популярный мальчик в классе, где её выбирают королевой бала. Школьница и не подозревает, что всё это очередная издевка от её одноклассников. Когда девушка поднимается на трибуну, чтобы принять корону королевы бала, они опрокидывают на неё ведро со свиной кровью. Для Кэри это становится ударом. Она больше не в силах сдерживать свои телепатические способности и направляет их против своих обидчиков.

Картина пользовалась успехом у критиков и зрителей. По данным Кинопоиска, при бюджете в 1,8 миллиона долларов кассовые сборы составили 33,8 миллиона долларов. Актриса Сисси Спейсек была номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль, а Пайпер Лори — на «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана.

Роман «Кэрри» также был экранизирован в 2022 и 2013 годах, но новые киноадаптации не смогли превзойти первую экранизацию.

«Сияние» (1980)

Культовый фильм ужасов снял режиссёр Стэнли Кубрик. Главный герой — писатель Джек Торренс (Джек Николсон) с женой Венди (Шелли Дюваль) и сыном Дэнни (Дэнни Ллойд) приезжают в отель «Оверлук», чтобы присматривать за ним, пока не наступит новый туристический сезон. Джек пытается избавиться от алкогольной зависимости и написать роман, который принесёт ему славу и деньги. У его сына Дэнни есть экстрасенсорные способности — «сияние», он может видеть призраков и предчувствовать трагические события. Призраки отеля воздействуют на Джека и поручают ему убить семью.

Мнение о картине представителей киноиндустрии на момент её выхода разделились. Стэнли Кубрик был номинирован сразу на две противоречащие друг другу награды — премию «Сатурн» (вручается Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов за выдающиеся работы в жанрах научной фантастики, фэнтези и хоррора, а также в области телевидения и домашнего видео) как лучший режиссёр и антипремию «Золотая малина» как худший режиссёр.

Скэтмэн Крозерс, который исполнил роль шеф-повара отеля «Оверлук», получил «Сатурн» как лучший актёр второго плана. А Шелли Дюваль — номинацию на «Золотую малину» как худшая актриса.

Сегодня фильм входит в рейтинг 100 лучших американских триллеров по версии Американского института кино (AFI), герой Джека Николсона Джек Торренс вошел в топ-100 величайших злодеев (25-е место), а произнесённая им фраза «А вот и Джонни» занимает 68-ю строчку в рейтинге лучших киноцитат.

«Останься со мной» (1986)

Лента режиссёра Роба Райнера, как пишет портал Film.ru, — самая искренняя и чуткая экранизация прозы Стивена Кинга, по мнению критиков. Сюжет основан на рассказе «Тело» из цикла «Четыре сезона» (сборник небольших рассказов Кинга, опубликованный в 1982 году). Четверо 12-летних мальчишек проводят последние летние дни в домике на дереве и внезапно узнают, что неделю назад пропал их ровесник Рэй Брауэр, но полиция ещё не нашла его тело. Ребята решают отправиться на поиски Рэя самостоятельно, чтобы получить вознаграждение и стать местными героями. Но всё оказывается не так просто, как им кажется на первый взгляд: на пути к цели друзьям приходится преодолеть собственных страхи и по-настоящему повзрослеть.

Фильм был номинирован на премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, а также на две номинации «Золотой глобус»: как лучший фильм и лучшая работа режиссёра. Сам Роб Райнер до сих пор считает фильм одним из лучших своих творений, приводит слова режиссёра издание Newsweek. А для Кинга картина — одна из самых любимых экранизаций его произведений.

«Мизери» (1990)

Психологический триллер о писателе, который стал жертвой собственной фанатки, также снял Роб Райнер. Известный писатель Пол Шелдон (Джеймс Каан) во время снежной пурги попадает в автомобильную катастрофу. Его автомобиль находит медсестра Энни Уилкс (Кэти Бейтс): она вытаскивает Пола, у которого сломаны две ноги, из машины, привозит в свой дом и начинает ухаживать за ним. Энни — ярая фанатка Шелдона, а он как раз заканчивает писать последний роман про её любимую героиню Мизери. Женщина просит прочитать рукопись, но когда узнаёт, что Мизери погибает, приходит в ярость и заставляет писателя переделать работу. И пока финал её не удовлетворит, домой Шелдон не вернётся.

Экранизация принесла создателям более 61 миллиона долларов кассовых сборов, по данным портала kinobusiness.com. В 1991 году Кэти Бейтс получила «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль. Также у фильма было пять номинаций на премию «Сатурн», в том числе в номинации «лучший фильм ужасов».

«Побег из Шоушенка» (1994)

Драматический триллер от режиссёра Фрэнка Дарабонта, основанный на повести Стивена Кинга «Рита Хэйроут и спасение из Шоушенка» из сборника «Четыре сезона» (1982). В центре сюжета — история банкира Энди Дюфрейна (Тим Роббинс). Его приговорили к пожизненному заключению за убийство жены и её любовника, которое он, как утверждает, не совершал. Энди отправляют в тюрьму Шоушенк, где царят насилие, издевательства и коррупция. Но благодаря своему экономическому образованию Энди находит способ выжить: он начинает помогать начальнику тюрьмы с незаконными финансовыми операциями, одновременно получая определённые привилегии. Несмотря на поблажки, бывший финансист так и не смог адаптироваться к жизни в заключении. Свой план побега он готовил 20 лет.

Хотя за всё время проката фильм собрал небольшую кассу — всего 28,5 миллиона долларов, пишет портал Кинопоиск, картина получила множество восторженных отзывов от критиков и вошла в число шедевров мирового кинематографа. На его счету семь номинаций на премию «Оскар», в том числе как лучший фильм, две номинации на премию «Золотой глобус» и две — «Сатурн».

«Долорес Клейборн» (1995)

Психологический триллер режиссёра Тейлора Хэкворда. В центре сюжета — 60-летняя вдова Долорес (Кэти Бейтс), которую обвинят в убийстве её работодательницы — богатой аристократки Веры Донован (Джуди Парфитт). Много лет Долорес работала на Веру, выполняя все её прихоти, а когда та слегла — взяла опеку за больной женщиной на себя. Однажды Вера падает с лестницы, а Долорес становится главной подозреваемой в этом деле. Основная причина: перед смертью аристократка завещала Долорес всё своё состояние. Полиция вызывает на допрос дочь Долорес Селену (Дженнифер Джейсон Ли). По ходу расследования девушка узнаёт шокирующую правду: когда она была подростком, мать убила отца и сбросила его тело в колодец, чтобы защитить дочь от изнасилования.

Как пишет портал RottenTomatoes, драма была признана одной из самых успешных адаптаций произведений Стивена Кинга. Критики отметили блестящую игру актёров. В 1995 году на Международном кинофестивале в Токио Эллен Муф, которая играла дочь Долорес в детстве, получила награду за лучшую женскую роль второго плана. Кэти Бейтс и Дженнифер Джейсон Ли были номинированы на премию «Сатурн» за лучшую женскую роль и лучшую женскую роль второго плана. Также фильм был номинирован на премию Эдгара Аллана По как лучший фильм.

«Зелёная миля» (1999)

Действие фильма разворачивается в тюрьме «Холодная гора» в блоке Е, где содержат заключённых, ожидающих смертной казни на электрическом стуле. Однажды в блок привозят Джона Коффи (Майкл Кларк Дункан) — огромных размеров чернокожего мужчину, которого обвиняют в жестоком убийстве двух маленьких девочек. Коффи ведёт себя очень смирно и даже приручает мышонка. Постепенно тюремный надзиратель Пол Эджекомб (Том Хэнкс) начинает сомневаться в его виновности и проводит собственное расследование. У Коффи есть паранормальные способности, он чувствует людскую боль и может забирать её себе. Но мужчина очень устал от такого дара, и электрический стул для него — не смертный приговор, а спасение.

Фильм снял Фрэнк Дарабонт. Его картина заработала в прокате 286,8 миллиона долларов США, пишет kinobusiness.com. Она получила три премии «Сатурн»: в номинациях «лучший приключенческий фильм, боевик или триллер», Майкл Кларк Дункан был признан лучшим актёром второго плана, а Патриша Кларксон, сыгравшая роль жены начальника тюрьмы, — лучшей актрисой второго плана. Также «Зелёная миля» получила четыре номинации на премию «Оскар», в том числе как лучший фильм.

«Мгла» (2007)

Режиссёром фильма по мистическому роману Стивена Кинга «Туман» выступил Фрэнк Дарабонт. После шторма маленький городок накрывает сверхъестественный туман, который отрезает его жителей от внешнего мира. В тумане водятся огромного размера насекомые, которые нападают на горожан. Их в ходе эксперимента выпустили из параллельного мира учёные. Группа людей укрывается в супермаркете и, разделившись на два лагеря, обдумывает план спасения. Постепенно монстры проникают в магазин, а тех, кто пытается покинуть укрытие, чудовища сразу убивают.

Фильм получил премию «Сатурн» в номинации «Лучшее специальное DVD-издание», а актриса Марша Гэй Харден, которая сыграла религиозную фанатичку Мисси Карбоди, была признала лучшей актрисой второго плана.

«Оно» (2017)

Фильм режиссёра Энди Мускетти стал второй киноадаптацией одноимённого романа «короля ужасов» (первая версия от режиссёра Томми Ли Уоллеса была выпущена на телеэкраны в 1990 году как мини-сериал, но не имела особого успеха). В провинциальном городке Дерри начинают пропадать дети. Их похищает и убивает клоун Пеннивайз (Билл Скарсгард) — древнее зло, которое просыпается каждые 27 лет. Группа школьников-изгоев создаёт «Клуб неудачников», чтобы убить клоуна и освободить несчастные души детей. Противостоять Пеннивайзу не так-то просто, ребятам предстоит столкнуться со своими самыми страшными кошмарами.

Фильм стал самой кассовой экранизацией романов Стивена Кинга. За всё время проката картина заработала более 704 миллионов долларов, при этом, по данным Бюллетеня Кинопрокатчика, только в России сборы составили свыше 1 миллиарда рублей. «Оно» был удостоен премии канала МТV за лучший актёрский состав. А также пяти номинаций премии «Сатурн», в том числе как лучший фильм ужасов, а актёр Билл Скарсгард был номинирован в категории «Лучший злодей».

В 2019 году вышло продолжение — «Оно 2», но не смогло повторить успех первой части. По данным Кинопоиска, фильм собрал в мировом прокате 473 миллиона долларов. 26 октября 2025 года на стриминговом сервисе HBO Max состоится премьера сериала-приквела к картинам «Оно» и «Оно 2» — «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Проект расскажет историю происхождения клоуна Пеннивайза, роль которого исполнит также Билл Скарсгард.

«Жизнь Чака» (2024)

Мистическая драма по одноимённой повести Кинга из сборника «Будет кровь» (2020), который снял режиссёр Майк Флэнаган. Мир рушится: по всей планете происходят землетрясения, извержения вулканов, наводнения и прочие катастрофы. Школьный учитель Марти Андерсон замечает повсюду странную рекламу: какого-то Чака Кранца благодарят за «39 прекрасных лет». Постепенно зрители узнают, что Чак (Том Хиддлстон) — это бухгалтер, который умирает от рака мозга, а катастрофа происходит у него в голове. Кадр за кадром Чак вспоминает историю своей жизни, в которой было много трагедий, разочарований и мистических событий, но вместе с тем она была полна прекрасных и удивительных моментов.

В прошлом году фильм «Жизнь Чака» победил на Международном кинофестивале в Торонто, обошёл оскароносную «Анору» и венецианскую «Эмилию Перес» и получил приз зрительских симпатий.

Как пишет издание Variety, Флэнаган — признанный мастер экранизаций хорроров и триллеров. Среди других успешных адаптаций произведений Кинга — «Игра Джералда» о женщине, которую преследуют кошмарные видения в пустом номере отеля (2017), и спин-офф «Сияния» о повзрослевшем сыне главного героя Джека Торренса Дэнни «Доктор сон» (2019). Сейчас Флэнаган работает над мини-сериалом «Кэрри» и адаптацией эпической серии романов «Тёмная башня».

