«Беги»: Михаил Пореченков гонится за Никитой Кологривым в криминальной комедии

В комедии «Беги» режиссёра Романа Артемьева герой Михаила Пореченкова преследует обворовавшего его героя Никиты Кологривого. «Рамблер» рассказывает, почему этот фильм заставит зрителей подпрыгивать и хохотать при просмотре.

Саша (Никита Кологривый) и Вика (Дана Мацюнскайте) — муж и жена, которые воспитывают очаровательного маленького музыканта Колю. При этом в браке у них не всё гладко, супруги ходят на семейную психотерапию. Вика подозревает Сашу в изменах. Тот отговаривается ответственной работой, из-за которой постоянно опаздывает и рушит общие планы. Женщина ставит мужу ультиматум: она подаст на развод, если супруг завтра утром не явится на выступление сына.

Муж Вике не изменяет, и всё же она правильно чувствует, что тот её обманывает. Саша не специалист по охранным системам, как он рассказывает на приёме у психотерапевта. Он вор-медвежатник — специалист по сейфам. Сразу после терапии Саша выезжает на срочное дело. В подмосковном особняке важного человека, бизнесмена Чернова (Михаил Пореченков), надо добыть из сейфа важные документы. Как шутит заказчик, это доказательства связи ордена тамплиеров с депутатами Госдумы. В результате Саша берёт то, что не должен был получить, и видит то, чего не должен был видеть, — труп жены Чернова. Некстати вернувшийся хозяин дома стремится догнать и убить удачливого вора сразу по двум причинам. Идёт погоня пешком и на колёсах, по лесам и городам.

Режиссёр «Беги» Роман Артемьев пробовал себя и в абсурдных комедиях с чёрным юмором (короткометражный «По грибы»), и в мультипликации на сказочную тему («Кощей. Похититель невест» и грядущее продолжение «Кощей. Тайна живой воды»). В «Беги» бытовая мрачноватая история разворачивается на до боли понятных зрителю территориях: лес, город, деревня, дорога и даже тюрьма — обоим героям доведётся ненадолго попасть за решётку. Но при всех своих совершенно тривиальных ходах фильм берёт плотным темпом. Лишней минуты или детали здесь нет вообще. Герои перебегают от места к месту, перестреливаются или перешучиваются.

Успеху истории и тайминга, безусловно, способствует дуэт Никиты Кологривого и Михаила Пореченкова. При просмотре фильма становится понятно, как давно зрители не видели Пореченкова в больших ролях. Похмельную щетину «русского Бонда» сменила чеховская седобородость, при этом артист — в дорогом пальто и с обрезом — сохранил пластику хрупкого хищника и фирменную двусмысленную ухмылку. Это не опостылевший в проектах смежных жанров «пахан из 1990-х», а человек серьёзный, хоть обаятельный — такой Соловей-разбойник, выбившийся в элиту. Кологривый продолжает утверждаться в качестве лучшего харизматического актёра своего поколения, причём в «Беги» делает это прямо-таки с гайдаевской экспрессией. В лице этих двух актёров 2010-е и 2020-е сходятся на большой дороге, стараются выяснить, родные они друг другу или прошли стороной.

О настроении этого фильма можно судить по саундтреку. Мрачная музыка ночных дорог композитора Сергея Сидорова оттеняется весёлой сицилианской мелодией Abballati, отчего зрителю делается сразу и страшно, и смешно. Кроме того, на сельской дискотеке звучат два «народных» хита: «Делай как я» Богдана Титомира и медлячок «Лирика» — кавер группы «Мураками» на «Сектор Газа». Песни эти вроде бы старенькие, но ложатся идеально. Не зря сумасшедший на мосту говорит Саше, что воришка забрёл в Китеж-град: сказочный город, ушедший под воду, место вечной России, которая, пополняясь, не меняется никогда.

«Беги» очень благоволит своим героям. Проблемы, которые в начале истории казались почти неразрешимыми, не то чтобы устраняются, но подозрительно легко откладываются в долгий ящик. Но на такие фильмы зрители ходят не за моралью. 30 лет в отечественном кино бытовала мечта сделать своё кино под Квентина Тарантино. Пусть не буквально «Криминальное чтиво», просто остроумную и безумную современную криминальную историю. Регулярно критики объявляли, что «новый Гоголь народился», но реально эти восторги раздавались авансом. Даже «Жмурки» Алексея Балабанова были упражнением в стиле от режиссёра совсем другого типа. В случае «Беги» — никаких авансов, всё по делу, затея удалась. Несмотря на то что денег в фильме мало, выстрелов ещё меньше, а с кровью — совсем напряжёнка.

