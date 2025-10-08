8 забавных киноляпов, которые упустил режиссёр романтической комедии «Красотка»

В этом году культовому фильму «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях исполнилось 35 лет. Романтическая комедия об отношениях девушки лёгкого поведения Вивиан и богатого бизнесмена Эдварда вышла на экраны в марте 1990 года и завоевала большую популярность у зрителей.

© Touchstone Pictures

По данным портала kinobusiness.com, за всё время проката картина заработала 463 миллиона долларов США. В 1991 году Джулия Робертс получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль, а Ричард Гир был номинирован на премию за лучшую мужскую роль. Но, несмотря на успех, не обошлось в картине без киноляпов. Автор «Рамблера» пересмотрел фильм и обнаружил несколько фрагментов с несостыковками.

Интересные факты о фильме

Режиссёром картины о голливудской Золушке выступил Гарри Маршалл, ранее работавший над популярными в 1970–1980-х годах ситкомами «Счастливые дни», «Странная парочка», «Морк и Минди». Изначально лента задумывалась как мрачная драма и носила название «Три тысячи» ($3000) — такую сумму герой Ричарда Гира обещал заплатить Вивиан за проведённую с ним неделю в качестве эскортницы.

Как рассказывала сама Джулия Робертс изданию Variety, другим режиссёр рисовал и конец. «Он (главный герой) должен был выкинуть её (Вивиан) из машины, швырнуть в неё деньги и просто уехать, оставив в грязном переулке», — уточнила актриса. Но в картине с такой концовкой она не смогла бы принять участие, признаётся актриса в том же интервью. Кинокомпания, которая должна была снимать драму «Три тысячи», разорилась. Сценарий выкупила студия Walt Disney Company, изменила его и сделала романтическую комедию, которую полюбили зрители по всему миру.

© Touchstone Pictures

На роль Вивиан пробовались десятки актрис, в том числе Мег Райан, которая числилась в фаворитах. Но Маршалл остановил свой выбор на 22-летней Джулии Робертс. За год до старта съёмок «Красотки» она получила «Золотой глобус» (номинация — «Лучшая актриса второго плана») за фильм «Стальные магнолии». Роль бизнесмена Эдварда предлагали Аль Пачино, но актёр отказался. Ричард Гир, который на тот момент уже был известен по работам в картинах «Дни жатвы» (1978), «Американский жиголо» (1980), «Клуб “Коттон”» (1984) и других, также не горел желанием сниматься, так как не понимал сюжет и персонажа. Но Маршалл попросил его поговорить с Робертс, которая на тот момент уже была утверждена на роль. В интервью американскому изданию People Гир отмечал, что был очарован актрисой и после встречи принял решение всё-таки сыграть Эдварда.

В итоге фильм оказался более чем успешным. При бюджете в 14 миллионов долларов кассовые сборы составили 463 миллиона долларов, пишет портал kinobusiness.com. Показ шёл во многих странах мира, только в США её посмотрели более 42,2 миллиона человек, пишет Кинопоиск. Комедия была номинирована на несколько престижных премий, в том числе премию Британской киноакадемии, французскую «Сезар» и другие. Помимо «Золотого глобуса», Джулия Робертс также была номинирована на «Оскар» за главную женскую роль. И хотя награду она не получила, критики высоко отметили работу актрисы и её партнёра по съёмочной площадке.

Киноляпы в фильме

1. Первый и самый бросающийся в глаза киноляп: на постере к фильму волосы героя Ричарда Гира абсолютно чёрные, а в фильме — с многочисленными седыми прядями.

© Touchstone Pictures

2. Самое начало фильма. Эдвард на машине подъезжает к Вивиан и её подруге, чтобы узнать дорогу. Зрителям хорошо видно, что фары на его машине включены. Но когда Вивиан садится в машину, она говорит спутнику включить фары.

© Touchstone Pictures

3. Первое совместное утро Вивиан и Эдварда в отеле. Герой заказывает на завтрак всё меню, так как не знает, что любит девушка. Вивиан начинает завтрак с круассана и долго им наслаждается. Но когда в очередной раз во время разговора камера переходит на Эдварда, а потом вновь на Вивиан — у девушки в руках уже наполовину съеденный панкейк. Как она успела так быстро доесть круассан и приступить к поеданию американского блинчика?

© Touchstone Pictures

4. Вивиан возвращается после похода по магазинам в белоснежном платье с огромными сумками. Когда героиня заходит в отель, клатч находится у неё под правой под мышкой. Но когда при смене кадра девушку показывают сзади, сумочка уже у неё под левой под мышкой. А в следующем кадре клатч снова возвращается под правую под мышку.

© Touchstone Pictures

5. Герои Ричарда Гира и Джулии Робертс приходят в парк и располагаются на пледе на траве. Пока Эдвард разговаривает по телефону, Вивиан снимает с него ботинки и носки. Но через несколько секунд, когда они лежат и читают книгу, ботинки и носки вновь на герое.

© Touchstone Pictures

6. Адвокат Филипп Стаки приходит в номер Эдварда в отеле и застаёт там Вивиан одну. Он огорчён, что Эдвард сорвал миллионную сделку и развлекается с девушкой. Во время борьбы Вивиан сбивает с руки Филиппа часы. Но в следующем кадре, когда она кусает адвоката, часы вновь на нём.

© Touchstone Pictures

7. Самый конец фильма. Задумчивый Эдвард едет в машине в аэропорт, в это время за окном идёт сильный дождь. Внезапно он меняет планы и решает поехать к Вивиан. Когда он подъезжает к дому девушки и высовывается из люка машины, асфальт на дороге совсем сухой. Но когда в финальной сцене камера отдаляется от целующихся на лестнице героев и показывает проходящих по дороге прохожих, асфальт мокрый, как и должен быть после дождя.

© Touchstone Pictures

