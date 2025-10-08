Фильм «Mанюня: детство Ба» выйдет в Okko уже этой зимой

Сериал Okko о детстве бабушки Манюни ― Розе Иосифовне или просто Ба, будет состоять из двадцати эпизодов, половина из которых начнет выходить уже в этом году.

© Okko

Харизматичная и зажигательная Ба, наряду с тремя главными героинями, уже давно стала одним из центральных персонажей Вселенной «Манюни». Создатели семейного сериала отправиться в прошлое Розы Иосифовны, чтобы погрузить зрителей в увлекательное детство Ба и познакомиться с удивительными приключениями 9-летней Розочки Шац и ее друзей – сестры Фаи и мальчишки Гамлета. Оказывается, бабушка Манюни не всегда была такой грозной и строгой Ба.

Действие сериала развивается в первой половине ХХ века. Семья Розы переезжает в живописную армянскую деревушку Берд. Это событие становится для семьи огромным испытанием: дорога полна хаоса, а новый дом оказывается старым и покосившимся. Но Роза все равно очень рада оказаться в Берде, ведь теперь она будет неразлучна со своей двоюродной сестрой Фаей. Родители Розы постепенно обустраиваются на новом месте: мама Мария хочет устроиться на работу в местную школу, чему всеми силами пытается помешать Роза, а отец Иосиф, несмотря на вечные неудачи, придумывает одну хитроумную афёру за другой.

В деревне сёстры Роза и Фая подружаться с мальчиком Гамлетом и вместе троица сразу же попадает в целый водоворот приключений. Они будут дразнить и задирать местного старожила ― грозного деда Георгия, украдут футбольный мяч, будут искать клад под огромной папахой чабана, проведут соревнования по метанию подсолнухов, едва не сорвут свадьбу и много другое.

Это лишь небольшая часть невероятных историй из детства Ба. Жизнь юной Розы Шац наполнена смехом, приключениями и важными жизненными уроками, которые в дальнейшем она обязательно передаст своей внучке Манюне.

Над спин-оффом работала та же команда, что и создавала другие проекты из Вселенной «Манюни». Все истории основаны на произведениях Наринэ Абгарян и адаптированы при её участии сценаристами Нарой Акобян, Гайком Асатряном, Оксаной Серопян, Дарьей Пономаренко, Жанной Карганян, Иоанной Петш и Марией Мзоковой. Генеральными продюсерами сериала выступили братья Гевонд и Сарик Андреасяны, а также Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская. В качестве режиссёра сериала выступил Арман Марутян, а оператором-постановщиком стал Мкртич Бароян.

Роли в сериале исполнят: Алина Хадарцева, Марина Овсепян, Вова Арутюнян, Николай Аветисян, Анна Манучарян, Айарпи Зурначян, Арсен Микаэлян и другие.

Стартовали съёмки детективной драмы «Пустая комната» с Анной Михалковой